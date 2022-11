नैनिताल : भारतीय क्रिकेटपटू विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा आणि मुलगी वामिकासोबत उत्तराखंडच्या दौऱ्यावर ( Virat and Anushka Reached Baba Neem Karauli Dham ) आहेत. गेल्या दिवशी कोहली हेलिकॉप्टरने भवली येथील सैनिक स्कूलच्या हेलिपॅडवर उतरला. त्यानंतर आज विराट कोहली बाबा नीम करौलीच्या घरी ( Both of Them Worshiped in Kainchi Dham ) पोहोचला. येथे विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा यांनी बाबा नीम करौली धाम येथे प्रार्थना केली. त्यानंतर त्यांनी बाबांच्या धाममध्ये हनुमान ( Virat and Anushka Photographs with people of Temple Committee ) चालिसाचे पठणही केले.

.

विराटने आरतीत सहभागी होऊन भंडाराचा घेतला प्रसाद : यावेळी अनुष्का आणि विराटने बाबा नीम करौली महाराजांच्या आरतीत सहभागी होऊन भंडाराचा प्रसाद घेतला. विराट आणि अनुष्का मंदिरात पोहोचल्याची माहिती मिळताच त्यांचे शेकडो चाहते मंदिराच्या गेटबाहेर जमा झाले. मात्र, अनुष्का आणि विराट चाहत्यांना न भेटता परत मुक्तेश्वरला गेले. विराट आणि अनुष्काने मंदिर समितीच्या लोकांसोबत फोटो काढले.

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली आणि त्याची अभिनेत्री पत्नी अनुष्का शर्मा आज कैंची धाम येथे पोहोचले

बाबा नीम करौली यांच्या भक्तांमध्ये परदेशी भक्तांचाही समावेश : बाबा नीम करौली महाराजांच्या भक्तांमध्ये देशवासीयच नाही, तर परदेशी भक्तांचाही समावेश आहे. ज्यामध्ये आता विराट कोहली आणि अनुष्का शर्माचेही नाव जोडले गेले आहे. बाबांची वाढती लोकप्रियता पाहून आता देशभरातूनच नव्हे, तर परदेशातही लाखोंच्या संख्येने भाविक नैनितालच्या कैंची धाममध्ये दरवर्षी दर्शनासाठी पोहोचतात.

नीम करौली बाबाचा आश्रम नैनिताल जिल्ह्यात : कैंची धाम हा उत्तराखंडमधील हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेला एक छोटासा आश्रम आहे. अतिशय शांत, स्वच्छ जागा आणि हिरवळ इथे भुरळ घालते. समुद्रसपाटीपासून 1400 मीटर उंचीवर असलेला, नैनिताल-अल्मोडा मार्गावरील हा आश्रम धार्मिक लोकांमध्ये कैंची धाम म्हणून लोकप्रिय आहे. हा आश्रम बाबा नीम करोली महाराज यांच्या समर्पणाने बांधण्यात आला आहे. बाबा नीम करौली, ज्यांची हिंदू आध्यात्मिक गुरू म्हणून पूजा केली जाते. ते हनुमानजींचे महान भक्त होते. त्यांच्यावर विश्वास ठेवणारे त्यांना हनुमानाचा अवतार मानतात.

1964 मध्ये बांधलेला आश्रम : नीम करौली किंवा नीब करौरी बाबा यांची गणना 20 व्या शतकातील महान संतांमध्ये केली जाते. त्यांचा जन्म उत्तर प्रदेशातील फिरोजाबाद जिल्ह्यातील अकबरपूर गावात झाला. कैंची धाम आश्रमाची स्थापना बाबांनी 1964 मध्ये भवली, नैनितालपासून 7 किमी अंतरावर केली होती.

मार्क झुकेरबर्ग हेदेखील नीम करौली बाबांचे भक्त आहेत : ते 1961 मध्ये पहिल्यांदा येथे आले होते आणि त्यांचा मित्र पूर्णानंद यांच्यासोबत आश्रम बांधण्याचा विचार केला होता. बाबांच्या चमत्कारांची उत्तराखंडमध्येच नव्हे, तर परदेशातही चर्चा होते. फेसबुकचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनीही बाबांबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी चर्चा केली आहे.

बाबांच्या चमत्कारांची चर्चा : बाबा नीम करौलीच्या या निवासस्थानाबद्दल अनेक चमत्कारिक कथा सांगितल्या जातात. भंडार्‍याच्या वेळी एकदा तुपाचा तुटवडा निर्माण झाला, तेव्हा बाबांच्या सांगण्यावरून खाली वाहणार्‍या नदीतून पाण्याने भरलेल्या डब्यात पाणी आणले जात असे. प्रसादासाठी वापरला असता पाण्याचे तुप झाले होते. आणखी एक आख्यायिका आहे की बाबांनी त्यांच्या एका भक्तासाठी कडक उन्हात ढगाचे आच्छादन बनवले आणि त्याला त्याच्या गंतव्यस्थानी नेले. बाबांचे भक्त आणि सुप्रसिद्ध लेखक रिचर्ड अल्बर्ट यांनी बाबांवर लिहिलेल्या 'मिरॅकल ऑफ लव्ह' या पुस्तकात त्यांच्या चमत्कारांचे वर्णन केले आहे.

कैंची धामचा वार्षिक सोहळा जूनमध्ये होतो : उत्तराखंडमधील कैंची धाममध्ये जूनमध्ये वार्षिक सोहळा होतो तेव्हा त्याच्या भक्तांची मोठी गर्दी होते. कैंची धाममध्येच नव्हे तर भारतातील विविध राज्यांतून त्यांचे अनुयायी येथे पोहोचतात. पीएम मोदी, हॉलिवूड अभिनेत्री ज्युलिया रॉबर्ट्स, ऍपलचे संस्थापक स्टीव्ह जॉब्स आणि फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग यांसारख्या सेलिब्रिटींचाही बाबांच्या भक्तांमध्ये समावेश आहे. हे लोक कैंची धाम आश्रमातही आले आहेत.