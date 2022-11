नवी दिल्ली : ऑस्ट्रेलियात खेळल्या जात असलेल्या टी-२० क्रिकेट विश्वचषक २०२२ च्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात इंग्लंडकडून १० गडी राखून पराभव पत्करावा लागल्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाला मोठ्या टीकेला ( Indian Cricket Team is Facing a Lot of Criticism ) सामोरे जावे लागत आहे. काही लोक संघातील शेवटच्या 11 खेळाडूंच्या निवडीबाबत ( Some People are Mistaking The Selection ) चुकीचे बोलत आहेत, तर अनेकांनी टीम इंडियाने गेल्या वर्षभरात केलेले अतिप्रयोग ( Excessive Experiments Done by Team India ) हे पराभवाचे मुख्य कारण असल्याचे सांगितले आहे. प्रत्येकजण आपापल्या परीने पराभवाचे मूल्यमापन ( T20 World Cup 2022 ) करीत आहे. 2021 च्या T20 विश्वचषक स्पर्धेत पराभवानंतर ( Constantly Doing Different Experiments was Expensive ) भारताने अनेक प्रयोग केले. परंतु, त्यानंतरही चुकांमधून धडा घेतला नाही. त्यामुळे भारतीय संघ उपांत्य फेरीत वाईट रीतीने पराभूत होऊन विश्वचषकातून बाद झाला. आता जाणून घेऊया २०२१ नंतर भारतीय क्रिकेट संघात कोणते बदल झाले आणि काय फरक पडला.

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे संघ व्यवस्थापनासह कर्णधार आणि खेळाडूंवर अतिरिक्त प्रयोग : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने संघ व्यवस्थापनासह कर्णधार आणि खेळाडूंवर अतिरिक्त प्रयोग केले. वर्कलोडच्या बहाण्याने केलेले हे प्रयोग संघाच्या हिताचे सांगितले जात असले आणि इतर अनेक खेळाडूंना चांगली कामगिरी करण्याची संधी मिळाली होती. तरी आयसीसीच्या मोठ्या स्पर्धेत त्याचा फायदा टीम इंडियाला झाला नाही. या प्रयोगांमागील व्यवस्थापनाचा असा विश्वास होता की, संघ खूप सामने खेळतो. अशा स्थितीत खेळाडूला काही सामन्यांमध्ये विश्रांती देऊन त्याच्यावरील भार कमी करावा लागेल. यामुळे खेळाडूला त्याचा फिटनेस राखण्यास मदत होईल, तर अधिकाधिक खेळाडूंना टीम इंडियामध्ये खेळण्याची संधी मिळेल आणि त्यातून उदयोन्मुख खेळाडूंनाही संधी मिळेल.

बुमराह आणि जडेजाला योग्य पर्याय सापडला नाही : या प्रयोगानंतरही विश्वचषकापूर्वी वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आणि अष्टपैलू रवींद्र जडेजा दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडले आणि त्याचा फटका संघाला सहन करावा लागला. प्रायोगिकदृष्ट्या, डेथ आणि मधल्या षटकांमध्ये विकेट घेण्यात तज्ञ मानल्या जाणार्‍या हर्षल पटेलची संघाने विश्वचषक स्पर्धेत 15 खेळाडूंची निवड केली होती. परंतु, त्याला स्पर्धेत एकही सामना खेळता आला नाही. खेळाडूला असेच वागावे लागले तर एवढे प्रयोग करून काय उपयोग. त्याचवेळी अष्टपैलू रवींद्र जडेजाच्या जागी समाविष्ट करण्यात आलेल्या अक्षर पटेलला सर्व सामन्यांमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली, तरीही तो एकाही सामन्यात अष्टपैलू म्हणून कामगिरी करू शकला नाही.

रोहितवरही अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले : आम्ही तुम्हाला सांगतो की 2021 च्या विश्वचषकानंतर विराट कोहलीच्या ऐवजी रोहित शर्माला T20 सह तिन्ही फॉरमॅटमध्ये कर्णधार बनवण्यात आले होते. यासोबतच रवी शास्त्री यांच्याऐवजी टीम इंडियासाठी भिंत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राहुल द्रविडकडेही मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. यानंतर, 15 नोव्हेंबर 2021 ते 15 ऑक्टोबर 2022 या 11 महिन्यांत टीम इंडियाने 35 टी-20 सामने खेळले, ज्यामध्ये 29 खेळाडूंना खेळण्याची संधी देण्यात आली. यामध्ये 7 नवीन खेळाडूंना पदार्पणाची संधी देण्यात आली. यासोबतच 4 खेळाडूंना अधिक जबाबदार बनवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली कामगिरी करण्याचे दडपण जाणवण्यासाठी 4 कर्णधारही बदलले. पण, निकाल सारखाच लागला आणि आमचा संघ विजेतेपद मिळवू शकला नाही. यावेळी एक बदल निश्चितपणे दिसून आला की, उपांत्य फेरीत संघाचा पराभव झाला. एवढ्या प्रयोगानंतर T20 विश्वचषकासाठी निवडलेल्या १५ खेळाडूंना आयसीसी ट्रॉफी जिंकण्याची क्षमता साधता आली नाही.

विश्वचषकापूर्वी आपला सर्वोत्तम संघ शोधण्यासाठी रोहितचा आयसीसीबरोबर प्रयत्न : आयपीएलमधील कामगिरीच्या जोरावर कर्णधार बनवलेला रोहित शर्माही प्रयोगाच्या बाजूने दिसल्याचे बोलले जात आहे. कर्णधार रोहित शर्माने सांगितले की, विश्वचषकापूर्वी आपला सर्वोत्तम संघ शोधण्यासाठी तो प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच त्यांनी अनेक खेळाडूंना आजमावले आणि अंतिम 15 खेळाडूंची निवड केली. मात्र, टीम इंडियाने शेवटपर्यंत प्रयोग सुरू ठेवले आणि स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत शेवटचे 11 खेळाडू गमावल्यानंतर त्यांना मायदेशी परतावे लागले.

नाॅकआऊट मॅच हरल्याचा पडला ठपका : भारतीय क्रिकेट संघाने 2007 मध्‍ये शेवटचा टी-20 विश्‍वचषक आणि 2011 मध्‍ये शेवटचा एकदिवसीय विश्‍वचषक आणि 2013 मध्‍ये महेंद्रसिंग धोनीच्‍या कर्णधारपदाखाली शेवटची चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली. 2013 नंतर, भारताने ICC च्या 8 मेगा टुर्नामेंटमध्ये 10 बाद सामने खेळले, त्यापैकी 7 पराभूत झाले आणि फक्त 3 जिंकू शकले. यामध्येही संघाने बांगलादेशला दोनदा पराभूत केले आहे. त्याच वेळी, एकदा 2014 टी-20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव केला होता. मात्र, अंतिम फेरीत पोहोचल्यानंतर त्यांना श्रीलंकेकडून पराभव पत्करावा लागला. 2015 च्या उपांत्यपूर्व फेरीत भारताने बांगलादेशचा पराभव केला होता. परंतु, उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियाकडून पराभूत झाल्यानंतर परतावे लागले होते. त्यानंतर 2017 च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीतही त्याने बांगलादेशला पराभूत करण्याचा पराक्रम केला, मात्र अंतिम फेरीत पाकिस्तानकडून संघाचा पराभव झाला.

चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकल्यानंतर टीम इंडियाला कोणत्याही मोठ्या आयसीसी टुर्नामेंटची ट्राॅफी नाही : अशाप्रकारे 2013 मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकल्यानंतर टीम इंडियाला कोणत्याही मोठ्या ICC टूर्नामेंटची ट्रॉफी उचलता आलेली नाही. संघाला ७ वेळा पराभूत करणाऱ्या संघांमध्ये श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडिज, पाकिस्तान, न्यूझीलंड आणि इंग्लंड या संघांचा समावेश आहे. या कालावधीत न्यूझीलंडने आम्हाला बाद फेरीत दोनदा पराभूत केले आहे. प्रथम 2019 एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत आणि नंतर 2021 च्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत. यादरम्यान मोठे खेळाडू कधी मोठ्या सामन्यात खेळले नाहीत तर कधी गोलंदाजांनी योग्य गोलंदाजी केली नाही. असो, २०१३ पासून आम्ही विजेतेपद मिळवण्यात अयशस्वी ठरत आहोत.

शेवटच्या 11 खेळाडूंवर प्रश्न : विश्वचषकापूर्वी झालेल्या 35 सामन्यांमध्ये इशान किशन, संजू सॅमसन, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत आणि लोकेश राहुल यांनी संघात सर्वोत्तम यष्टिरक्षक फलंदाज ठेवण्यासाठी यष्टीरक्षण केले होते. शेवटी संघाने कार्तिकच्या अनुभवाला प्राधान्य देत त्याच्या फिनिशिंग कौशल्यावर विश्वास व्यक्त केला. तसेच ऋषभ पंतला बॅकअप यष्टिरक्षक म्हणून संघात ठेवण्यात आले होते आणि उपकर्णधार बनवलेल्या केएल राहुलला फक्त ओपनिंग देण्यात आली होती, जर तोही ठेवला असता, तर दुसरा गोलंदाज किंवा फलंदाज ठेवल्याने त्यात विविधता आणता आली असती.

संघ व्यवस्थापनाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे भारताचा पराभव : संघात परंतु संघ व्यवस्थापनाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने दिनेश कार्तिकवर किंवा ऋषभ पंतवर पूर्ण विश्वास दाखवला नाही. दोघांमध्ये स्पर्धा कायम राहिली. पहिले 4 सामने खेळले आणि फक्त 14 धावा करता आल्या. पाकिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात पराभवामुळे तो बचावला होता. त्याच वेळी, पंतने मागील 2 सामन्यात फलंदाजी केली. परंतु, त्याला केवळ 9 धावा करता आल्या. पंतला की कार्तिकला कीपर म्हणून खायला द्यायचे हे भारताला शेवटपर्यंत ठरवता आले नाही. त्याचा परिणाम संघाच्या कामगिरीवरही दिसून आला.