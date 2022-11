अ‍ॅडिलेड : स्टार खेळाडू सूर्यकुमार यादवच्या यशात त्याच्या आहाराचाही महत्त्वाचा ( Suryakumar Stays Away From Cheat Meals ) वाटा आहे. हा जगातील नंबर वन टी-20 आंतरराष्ट्रीय फलंदाज त्याच्या ( High Calorie Food at Some Point During The Diet ) आहाराची विशेष काळजी घेतो. सूर्यकुमार चीट मीलपासून दूर राहतो. (आहारादरम्यान उच्च-कॅलरी अन्न) आणि थोडेसे कॅफीन घेत ( Renowned Dietician and Sports Nutritionist Shweta Bhatia ) असताना कमी ( Suryakumar Planned and Worked on His Body ) कर्बोदके घेतात.

क्रीडा पोषणतज्ञ श्वेता भाटिया यांचे मत : सुप्रसिद्ध आहारतज्ञ आणि क्रीडा पोषणतज्ञ श्वेता भाटिया, ज्यांनी सूर्यकुमारसोबत काम केले होते. जगातील नंबर वन T20 आंतरराष्ट्रीय फलंदाजाने आपल्या शरीरावर कसे नियोजन केले आणि काम केले याबद्दल सांगितले. श्वेताने पीटीआयला सांगितले की, आम्ही गेल्या एक वर्षापासून त्याच्यासोबत त्याच्या आहाराव काम करीत आहोत. त्याला त्याचा एकूण फिटनेस सुधारायचा होता. मी त्याला क्रीडा पोषणाची समज सुधारण्यास मदत केली.

सूर्याचा आहार पाच मुद्यांच्या अजेंड्यावर बनवला : श्वेताने सांगितले की, सूर्याचा आहार पाच मुद्यांच्या अजेंड्यावर बनवला आहे. पहिल्या प्रशिक्षण आणि सामन्यादरम्यान कामगिरीत सुधारणा. दुसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, खेळाडूंनुसार शरीरातील चरबीची पातळी (12 ते 15 टक्के) राखणे. तिसरे, खाण्यापिण्याने उत्साही राहणे. चौथे, जास्त खाण्याची इच्छा कमी करणे आणि शेवटचे परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, खेळाडूसाठी सर्वात महत्वाचे असलेले बरे होण्यास मदत करणे.

सूर्यकुमारची लवचिकता वाढवण्यासाठी श्वेताने त्याचे कार्बोहायड्रेटचे सेवन केले कमी : सर्वोच्च परिणाम प्राप्त करण्यासाठी म्हणजेच सूर्यकुमारची लवचिकता वाढवण्यासाठी श्वेताने त्याचे कार्बोहायड्रेटचे सेवन सर्वात खालच्या पातळीवर आणले आहे. नवीनतम संशोधन दाखवते की, कामगिरी कशी राखली जाऊ शकते आणि त्याच वेळी कमी कर्बोदकांमध्ये वापर करून वाढवता येते, असेही ते म्हणाले. श्वेता म्हणाली, आम्ही सूर्याच्या आहारातून बहुतेक कार्बोहायड्रेट्स काढून टाकले आहेत. त्याच्या आहारात बदाम आणि ओमेगा थ्रीसारख्या निरोगी चरबीचा समावेश केला आहे. तो मांसाहारी पदार्थ (अंडी, मांस, मासे), दुग्धशाळेतील भरपूर प्रथिने आणि फायबर आणि भाज्यांमधून कार्बोहायड्रेट घेतो.

सूर्या शक्ती वाढवण्यासाठी कॅफीनचाही वापर करतो : अॅथलिटसाठी हायड्रेशन सर्वोपरी आहे. ज्यामध्ये द्रव आणि इलेक्ट्रोलाइट्सचा समावेश आहे. याशिवाय सूर्या शक्ती वाढवण्यासाठी कॅफीनचाही वापर करतो आणि त्याचा 'पॉवर सप्लिमेंट' पेयात समावेश आहे. श्वेताला अभिमान आहे की, सूर्या त्याच्या फिटनेसकडे खूप लक्ष देतो आणि त्याच्या आहारात आईस्क्रीम, मटण बिर्याणी किंवा पिझ्झासारख्या 'चीट मील'चा क्वचितच समावेश असतो.