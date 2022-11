अॅडलेड : इंग्लंडचा अष्टपैलू खेळाडू बेन स्टोक्सला आशा ( England All Rounder Ben Stokes Hopes his Bowlers ) आहे की, भारताविरुद्धच्या टी-20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत त्याचे गोलंदाज ( Stokes Hopes his Bowlers will be Control Surya and Virat ) फॉर्मात असलेल्या सूर्यकुमार यादव आणि विराट कोहलीला ( Suryakumar has Really Shined in Cricket World ) रोखण्यात सक्षम असतील. स्टोक्सने पत्रकारांना सांगितले की, सूर्यकुमार खरोखरच क्रिकेट विश्वात चमकला आहे. तो एक हुशार खेळाडू आहे आणि असे काही फटके खेळतो की तुमचे डोके खाजवते.

सूर्यकुमार जबरदस्त फॉर्ममध्ये : तो म्हणाला, तो सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. पण, आम्हाला आशा आहे की, आम्ही त्याच्यावर नियंत्रण ठेवू. त्याला मुक्तपणे खेळू देणार नाही. कोहलीबाबत स्टोक्स म्हणाला की, त्याच्यासारख्या खेळाडूला इतक्या सहजतेने चुकीचा कोणीही ठरवू शकत नाही. तो एकदा मैदानावर नाही खेळला तर त्याला दुर्लक्षित करणे मुर्खपणाचे ठरेल. कोहली आणि स्टोक्स यांच्यातील निरोगी प्रतिस्पर्धी सर्वश्रुत आहे.

विराटला दुर्लक्षित करणे मूर्खपणाचे : स्टोक्स म्हणाला, जर विराट चांगली कामगिरी केल्यानंतर काही महिने चांगला खेळला नाही, तर त्याला दोष देणे हे चुकीचे आहे. किंवा प्रतिस्पर्धी संघाने त्याला दुर्लक्षित करणे चुकीचे आहे. तो एक महान खेळाडू आहे. कारण त्याने तो अधिकार प्राप्त केला आहे. त्याच्या खराब कामगिरीनंतर त्याने पुन्हा जबरदस्त कामगिरी करीत आपला परफाॅर्मन्स दाखवला आहे. मला विश्वास आहे की, त्याच्यासारख्या महान खेळाडूने तो हक्क प्राप्त केला आहे, तो हक्क कधीही परत घेतला जाऊ शकत नाही.

इंग्लडचा कर्णधार स्टोक्सने केली कोहलीची स्तुती : स्टोक्स म्हणाला की कोहलीचा प्रश्न आहेच, आकडे त्याचे साक्षीदार आहेत. “कोहलीने जितके आकडे कमावले आहेत आणि त्याने तिन्ही फॉरमॅटमध्ये जेवढे डाव खेळले आहेत त्याची बरोबरी इतर कोणीही करू शकत नाही. स्टोक्सने कबूल केले की, इंग्लंडने आपले सर्वोत्तम क्रिकेट खेळूनही उपांत्य फेरी गाठली आहे आणि बलाढ्य भारतीय संघाविरुद्ध, असे होणार नाही अशी आशा व्यक्त केली.

आम्ही उपांत्य फेरीत पोहचलो ही मोठी बाब : "मला वाटते की आम्ही अद्याप आमचे सर्वोत्तम क्रिकेट खेळलेलो नाही. पण, आम्ही अजूनही येथे आहोत आणि हे उत्साहवर्धक आहे," असेही बेन स्टोक्सने बोलताना सांगितले. आम्हाला माहिती आहे की, आम्ही एका मजबूत भारतीय संघाचा सामना करणार आहोत, ज्याला कोणीही हलके घेऊ शकत नाही. तो म्हणाला, कारण त्यांच्याकडे मजबूत संघ आहे आणि त्यांच्या संघात उत्कृष्ट खेळाडू आहेत. परंतु, आम्ही त्यांच्याबद्दल अधिक विचार करण्यापेक्षा आमच्या संघावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास प्राधान्य देऊ. तो भारतीय कर्णधार रोहित शर्माला हलक्यात घेऊ इच्छित नाही, जो सध्या धावा काढण्यासाठी झगडत आहे.

रोहित जागतिक दर्जाचा खेळाडू : स्टोक्स म्हणाला, रोहित हा जागतिक दर्जाचा खेळाडू आहे. मागील सामन्यांमधील त्याच्या कामगिरीवरून तुम्ही त्याला न्याय देऊ शकत नाही कारण तुम्ही त्याला मोठ्या सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी करताना अनेकदा पाहिले आहे. विशेषत: तो या फॉरमॅटमधील सर्वोत्तम खेळाडूंपैकी एक आहे. आम्ही त्याला कोणत्याही प्रकारे हलके घेणार नाही.