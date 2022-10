गिलॉन्ग : श्रीलंकेने नेदरलँड्सचा 16 धावांनी पराभव केल्याने त्यांना स्पर्धेत जिवंत राहण्यात यश आले ( T20 World Cup Played in Sri Lanka and Netherland ) आहे. मॅक्स ओडॉडने 53 चेंडूत शानदार नाबाद 71 धावा केल्या ( Sri Lanka and Netherlands are Face to Face ) आणि शेवटच्या चेंडूपर्यंत खेळ राखण्यात यश ( T20 World Cup 2022 Today Match SL Vs NED ) मिळविले. परंतु, विचारलेल्या दरात चढ-उतार झाल्याने तो खूपच जास्त होता. तरीही श्रीलंका वरचढ राहिली.

सुपर 12 मध्ये प्रवेश करण्यासाठी दोन्ही संघाची चुरस : सुपर 12 मध्ये प्रवेश करण्यासाठी 16 षटकांनंतर नेदरलॅंड 105 वर 6 विकेट्स या फलकावर पोहचली. बिनुरा फर्नांडोने एडवर्ड्सचा किल्ला केला आणि फलंदाजाने स्वीप शॉट खेळण्याची किंमत मोजली. परंतु, फर्नांडोच्या पूर्ण चेंडूने यष्टी उधळल्या. जेव्हा नेदरलँड्स एक प्रकारची गती मिळवत होते, तेव्हा फर्नांडोने त्यांना मागे खेचण्यासाठी प्रहार केला. धनंजयाने लाँगऑनवरून थेट मारलेल्या फटकेने श्रीलंकेला आघाडीवर नेले कारण नेदरलँड्सला 24 चेंडूत 58 धावा हव्या होत्या.

टी-20 विश्वचषकाचा नववा सामना : टी-20 विश्वचषकाचा नववा सामना श्रीलंका आणि नेदरलँड यांच्यात गिलॉन्गमध्ये खेळला जात होता. ऑस्ट्रेलियात खेळल्या जात असलेल्या T20 विश्वचषक 2022 च्या नवव्या सामन्यात आज श्रीलंका आणि नेदरलँड्स आमने-सामने होते. श्रीलंकेचा कर्णधार दासुन शनाकाने नाणेफेक जिंकून नेदरलँड्सविरुद्ध फलंदाजीचा निर्णय घेतला.

अ गटातील दोन्ही संघांसाठी या सामन्यात विजय आवश्यक आहे. नेदरलँड चार गुणांसह पहिल्या स्थानावर होता. परंतु, त्यांची निव्वळ धावगती श्रीलंका आणि नामिबियापेक्षा कमी आहे. अशा परिस्थितीत तो सामना हरला तर तो स्पर्धेतून बाहेर होऊ शकत होता. दुसरीकडे, श्रीलंकेचे एक विजय आणि एक पराभवासह केवळ दोन गुण आहेत. त्याला पुढे जाण्यासाठी सर्व प्रकारे जिंकणे आवश्यक आहे.

दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन, श्रीलंका : पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), धनंजय डी सिल्वा, भानुका राजपक्षे, चरित अस्लांका, दासून शानाका (क), वानिंदू हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, प्रमोद मदुशन, महिष टेकशाना, बिनुरा फर्नांडो, बिनुरा फर्नाडो , जेफ्री वेंडरसे, दिलशान मदुशांका, दानुष्का गुणातिलका.

नेदरलँड्स : मॅक्स ओड, विक्रमजीत सिंग, बास डी लीड, टॉम कूपर, कॉलिन अकरमन, स्कॉट एडवर्ड्स (wk/c), टिम प्रिंगल, रोएलॉफ व्हॅन डर मर्वे, टिम व्हॅन डर गुगेन, फ्रेड क्लासेन, पॉल व्हॅन मीकरेन, स्टीफन मायबर्ग, लोगन व्हॅन बीक, तेजा निदामनुरु, ब्रँडन ग्लोव्हर, शरीझ अहमद.