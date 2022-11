नवी दिल्ली : आपल्या गोलंदाजांच्या उत्कृष्ट कामगिरीनंतर कर्णधार बाबर आझम आणि मोहम्मद रिझवान यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर पाकिस्तानने बुधवारी न्यूझीलंडचा सात गडी राखून ( Pakistan Defeated New Zealand by Seven Wickets ) पराभव करीत टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. रविवारी होणाऱ्या अंतिम फेरीत पाकिस्तानचा सामना ( Shoaib Akhtar is Full of Praise For Pakistan Team ) भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील दुसऱ्या उपांत्य फेरीतील विजेत्याशी ( Shoaib Akhtar Invited Team India to Melbourne ) होईल. तत्पूर्वी पाकिस्तानचा माजी गोलंदाज शोएबने ट्विटद्वारे भारताला मेलबर्नवर निमंत्रित केले आहे. भारत-पाकिस्तान लढत होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

न्यूझीलंड संघाचे विश्वचषक जिंकण्याचे स्वप्न पुन्हा एकदा भंगले : ग्रुप स्टेजमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या न्यूझीलंड संघाचे विश्वचषक जिंकण्याचे स्वप्न पुन्हा एकदा भंगले. पाकिस्तानने विजयासाठी दिलेले 153 धावांचे लक्ष्य पाच चेंडू बाकी असताना तीन गडी गमावून पूर्ण केले. पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटपटू शोएब अख्तर संघासाठी स्तुतीसुमने उधळत आहे. शोएब अख्तर एक पाऊल पुढे गेला आहे. पाकिस्तानच्या विजयानंतर त्याने भारताच्या विजयासाठी प्रार्थना केली असून, टीम इंडियाला गुड लक म्हटले आहे.

अख्तरने ट्विटरवर आणखी एक व्हिडिओ टाकला : यानंतर अख्तरने आणखी एक व्हिडिओ टाकला आणि त्यात म्हटले, होय हिंदुस्थान, आम्ही मेलबर्नला पोहोचलो आहोत आणि आम्ही तुमची वाट पाहत आहोत. मी तुम्हाला इंग्लंडला हरवून मेलबर्नला येण्यासाठी शुभेच्छा देतो. कारण 1992 मध्ये आम्ही मेलबर्नमध्ये अंतिम सामन्यात इंग्लंडला हरवले होते. हे 2022 आहे, हाच फरक आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात फायनल व्हावी, अशी माझी इच्छा आहे. संपूर्ण जग त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे.

भारत आणि इंग्लंड गुरुवारी T20 विश्वचषक 2022 च्या दुसऱ्या उपांत्य फेरीत आमने-सामने येणार आहेत. अ‍ॅडिलेडमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात भारत आणि इंग्लंडचा संघ दुसऱ्या टी-२० विजेतेपदासाठी जोरदार प्रयत्न करीत अंतिम फेरीत धडक मारणार आहे.