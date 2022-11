अॅडिलेड : भारतीय क्रिकेट संघ गुरुवारी T20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत इंग्लंडशी ( Indian Team is Going to Face England in Semi Finals ) भिडणार आहे. या सामन्यात पुन्हा एकदा लोकांच्या नजरा विराट कोहली आणि सूर्यकुमार यादव यांच्यावर ( Suryakumar Yadav has Big Role in Indian Team Journey ) असतील. सूर्यकुमार यादवने सतत आपल्या वरिष्ठ खेळाडूंची मदत घेऊन ( Many Foreign Players are Telling Surya Big Player ) डाव आणि करिअर सुधारण्याचा प्रयत्न केल्याचे ( AB De Villiers has Given Advice and Praising Surya ) बोलले जात आहे. त्याच्या कामगिरीतील सातत्य हेच रहस्य आहे. भारतीय संघाला उपांत्य फेरीपर्यंत नेण्याच्या प्रवासात सूर्यकुमार यादवचा मोठा वाटा आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळलेल्या त्याच्या खेळीबद्दल अनेक लोक त्याच्यावर कमेंट करीत आहेत. तसेच, अनेक परदेशी खेळाडू त्याला भविष्यातील मोठा खेळाडू सांगत आहेत.

विराट कोहली आणि सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमारला दक्षिण अफ्रिकेचा एबी डिव्हीलियर्स समजू लागलेत : आता लोक सूर्यकुमार यादवला दक्षिण आफ्रिकेच्या एबी डिव्हिलियर्ससारखे म्हणू लागले आहेत. त्याची 360-डिग्री क्रिकेटिंग शैली, अनोखी शॉट शैली आणि संपूर्ण मैदानात चेंडू मारण्याची क्षमता यामुळे तो एक आदर्श T20 खेळाडू बनला आहे. गेल्या अनेक सामन्यांतील त्याच्या 360 अंशांच्या खेळामुळे त्याची वेगळी ओळख होत आहे. भारतातील अनेक क्रिकेटपटू एबी डिव्हिलियर्सप्रमाणे सूर्यकुमार यादवला समजू लागले आहेत.

एबी डिव्हीलीयर्स

एबी डिव्हिलियर्सने सूर्यकुमारचे केले कौतुक आणि दिला सल्ला : एबी डिव्हिलियर्सने सूर्यकुमारचे कौतुक करून त्याला सल्ला दिला आहे. एबी डिव्हिलियर्सने स्वतः सांगितले की, सूर्यकुमारने काळाशी अधिक सुसंगत असणे आवश्यक आहे. मला वाटते की, तो त्याच्या कारकिर्दीत मोठ्या टप्प्यावर आहे. त्याने पुरेसा अनुभव घेतला आहे आणि एक खेळाडू म्हणून तो काय आहे हे दाखवायला सुरुवात केली आहे. त्याच्यासाठी आता एकच गोष्ट म्हणजे सातत्य राखणे. एक-दोन वर्षे तो असे करू शकला, तर तो भारतातील सर्वोत्तम खेळाडूंपैकी एक ठरेल. त्यामुळे मी त्याला पुढील एक-दोन वर्षांच्या आयपीएलमध्ये पाहण्यास उत्सुक आहे.

एबी डिव्हिलियर्सने मान्य केले सूर्या आणि त्याच्यातील साम्य : सूर्यकुमार यादवमध्ये त्याची झलक पाहण्याच्या प्रश्नावर एबी डिव्हिलियर्स म्हणाला की, आता सूर्यकुमार ज्या पद्धतीने खेळत आहे, हो त्याच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये अनेक साम्य आहेत. जर तो खेळाडू म्हणून सातत्य राखू शकला तर तो उत्तम ठरू शकतो. एबी डिव्हिलियर्सने असेही सांगितले की, तो विराट कोहलीच्या अलीकडील फलंदाजीदरम्यान नियमितपणे त्याच्या संपर्कात होता. याचाही त्याला खूप फायदा झाला आहे. दोघांनी खेळपट्टीवर बराच वेळ एकत्र घालवला आहे. भारताचा माजी कर्णधार कोहलीने आपला फॉर्म परत मिळवला असून, सूर्यकुमार यादव सातत्य राखण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशाप्रकारे पाहिले तर दोघेही एकमेकांसाठी उपयुक्त ठरत आहेत.

पाकिस्तानचे प्रशिक्षक मॅथ्यू हेडन यांनी सूर्यकुमारची केली स्तुती : पाकिस्तानचे प्रशिक्षक मॅथ्यू हेडन यांच्या दृष्टीने परिपूर्ण खेळाडू पाकिस्तानचे प्रशिक्षक मॅथ्यू हेडन यांनी भारताच्या मधल्या फळीतील फलंदाज आणि आयसीसी टी-20 क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या सूर्यकुमार यादवची प्रशंसा केली. कारण त्याने आयसीसी टी-20 विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीपूर्वी SCG येथे भाषण केले. सूर्यकुमार यादवला T20 क्रिकेटचा पूर्ण खेळाडू म्हणून संबोधले. T20 क्रिकेट हा झपाट्याने पॉवर हिटर गेम बनला आहे. जेव्हा सीमा ओलांडण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिजचे खेळाडू सक्षम म्हणून ओळखले जातात. उपखंडातील फलंदाज कमीत कमी फॉरमॅटमध्ये मागे पडत आहेत का, असे विचारले असता हेडनने सूर्यकुमार हा टी-२० एक परिपूर्ण फलंदाज असल्याचे उदाहरण दिले.

पाकिस्तान कोच मॅथ्यू हेडन

सूर्यकुमारसारखे खेळाडू खेळात सतत नाविन्यता शोधतात म्हणून यशस्वी : सूर्यकुमार यादवबद्दल म्हणाले की, T20 क्रिकेटमध्ये अजूनही पॉवर हिटर शोधले जात आहेत. कारण त्यात एक मिश्रण आहे. मला वाटते की, उपखंडातील खेळाडू, तुम्ही आतापर्यंतच्या स्पर्धेकडे पाहिल्यास, सूर्यकुमार यादवसारखे खेळाडू, जे प्रत्येक स्पर्धेत सुंदर खेळत आहेत. फील्डच्या सर्व क्षमतेसह स्टेज, फील्ड, अॅक्सेस शॉट्स, इनोव्हेशन आणि अॅक्सेससह ते इतर संघांसाठी धोकादायक बनत आहेत. तो म्हणाला की टी-२० क्रिकेटच्या हार्ड हिटिंग किंवा पॉवर गेम्सपेक्षा अधिक, नावीन्य आणि नावीन्य ही यशाची गुरुकिल्ली आहे. ज्याचा पुरावा ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या संघांच्या लवकर बाहेर पडल्याने दिसून येतो.