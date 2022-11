अ‍ॅडिलेड : अ‍ॅडिलेड येथे गुरुवारी भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील आयसीसी टी-२० विश्वचषकातील ( T20 World Cup 2022 India vs England Semi Final Match ) दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात पावसामुळे सामन्यात व्यत्यय येण्याची शक्यता ( Slight Chances of Rain in India Vs England Match ) आहे. T20 विश्वचषकात भारताच्या अलीकडच्या फॉर्मनंतर क्रिकेट चाहते मोठ्या अपेक्षेने या लढतीची वाट पाहत आहेत. भारताने झिम्बाब्वेला हरवून उपांत्य फेरीत आपला प्रवेश निश्चित केला होता. उपांत्य फेरीतील या सामन्याची जगभरातील चाहत्यांना आस लागली आहे. परंतु, हवामान खात्याकडून पावसाचे सावट या सामन्यावर असल्याने ( Forecast of Sunday as Per Australias Bureau of Meteorology ) पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ऑस्ट्रेलियाच्या हवामान विभागाचा अंदाज : सध्या पाऊस पडण्याची आणि हवामान ढगाळ राहण्याची शक्यता 20 टक्के आहे. "अंशतः ढगाळ. पावसाची थोडीशी (20%) शक्यता. आज सकाळी गडगडाटी वादळाची शक्यता. पश्चिमेकडून वायव्येकडून 15 ते 20 किमी/ताशी वेगाने वारे वाहतील आणि दुपारी उशिरा नैऋत्य दिशेने 15 ते 25 किमी/ताशी वळतील," असा अंदाज वाचतो ऑस्ट्रेलियाच्या हवामानशास्त्र ब्युरोनुसार रविवार.

भारताने त्यांच्या पाच सुपर 12 पैकी चार सामने जिंकले : अ‍ॅडिलेड ओव्हल येथे गुरुवारी ICC T20 विश्वचषक स्पर्धेत भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील हाय-ऑक्टेन दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या लढतीसाठी स्टेज तयार झाला आहे. भारताने त्यांच्या पाच सुपर 12 पैकी चार सामने जिंकून त्यांच्या गटाच्या गुणतालिकेत त्यांचा गट टप्पा पूर्ण केला. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा पराभव हा ग्रुप स्टेज दरम्यान मेन्स इन ब्लूच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीचा एकमेव धक्का होता.

भारतीय संघ मजबूत स्थितीत : भारताचे फलंदाज बहुतांश भाग भक्कम आहेत. सूर्यकुमार यादव (पाच सामन्यांमध्ये तीन अर्धशतकांसह 225 धावा), आणि विराट कोहली (पाच सामन्यांमध्ये तीन अर्धशतकांसह 246 धावा) यांनी आघाडी घेतली आहे. केएल राहुलने त्याच्या मागील दोन सामन्यांमध्ये सलग दोन अर्धशतके झळकावून फॉर्म मिळवला आहे, ज्यामुळे त्याच्या धावांची संख्या पाचमध्ये 123 धावांवर पोहोचली आहे. रोहित शर्मा मुख्यत्वे विसंगत आहे आणि पाच सामन्यांमध्ये त्याच्या विलोमधून फक्त 89 धावा झाल्या आहेत, ज्यामध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध 53 धावा केल्या आहेत. मधल्या फळीवरील दडपण कमी करण्यासाठी या दोघांना त्यांच्या खेळात अव्वल स्थान द्यावे लागेल.

आतापर्यंत भारतीय गोलंदाजांची प्रभावी कामगिरी : भारताचे सर्व आघाडीचे वेगवान गोलंदाज, भुवनेश्वर कुमार (4 विकेट), मोहम्मद शमी (6 विकेट) आणि अर्शदीप सिंग (10 विकेट) यांनी आतापर्यंत प्रभावी कामगिरी केली आहे. दिग्गज फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विन आणि अष्टपैलू हार्दिक पंड्या (अनुक्रमे सहा आणि आठ विकेट्स) यांनी चेंडूवर चांगली कामगिरी केली आहे, जरी पंड्याला पाकिस्तानविरुद्धच्या त्याच्या ४० धावांच्या खेळीशिवाय फलंदाजीत फारसे यश मिळाले नाही.

युझवेंद्र चहलला उपांत्य फेरीत संधी : अक्षर पटेल हा मेन इन ब्लूचा गोलंदाजीत एकमेव चिंतेचा आहे, त्याचा इकॉनॉमी रेट नऊपेक्षा जास्त आहे. युझवेंद्र चहलला उपांत्य फेरीत संधी मिळाली तर ते मनोरंजक असेल. इंग्लंडचा सुपर 12 मध्ये चढ-उताराचा प्रवास झाला आहे. अफगाणिस्तानवर विजय मिळवल्यानंतर, आयर्लंडकडून झालेल्या पराभवामुळे आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचा सामना रद्द झाल्याने त्यांच्या पात्रतेच्या शक्यता धुसर झाल्या आहेत.

इंग्लडची मजबूत फलंदाजी : पण न्यूझीलंड आणि श्रीलंकेविरुद्धच्या दमदार प्रदर्शनानंतर आता ते भारताविरुद्ध लढण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. इंग्लंडची सखोल फलंदाजी, दहाव्या क्रमांकावर धावणे हे त्यांचे बलस्थान आहे. त्यांच्या लाइनअपमध्ये जॉस बटलर, अॅलेक्स हेल्स, लियाम लिव्हिंगस्टोन, मोईन अली आणि हॅरी ब्रूक सारखे काही पॉवर हिटर आहेत जे पहिल्या बॉलवरून गोलंदाजांना फसवू शकतात. ते अॅडलेडमध्ये प्राणघातक ठरू शकतात, जेथे फलंदाजीसाठी अनुकूल परिस्थिती असते आणि चौकार लहान असतात.

सुरुवातीला उच्च रेट नसतानाही इंग्लंडच्या गोलंदाजी युनिटने मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. सॅम कुरन इंग्लंडचा सर्वाधिक १० विकेट घेणारा गोलंदाज आहे, तर मार्क वूडने नऊ विकेट्स घेतल्या आहेत. बेन स्टोक्स देखील उपयुक्त ठरला आहे, त्याने 5.90 प्रति षटकाच्या इकॉनॉमी रेटने पाच स्कॅल्प्स घेतले आहेत. डावखुरा डेविड मलान किंवा वेगवान गोलंदाज वुडचा फिटनेस असो किंवा संपूर्ण स्पर्धेत महागड्या ठरलेल्या ख्रिस वोक्सची कामगिरी असो, त्यांना काही चिंता आहेत. फिरकीपटूंनीही निराशा केली आहे. आदिल रशीदने गोलंदाजी करताना कंजूष दाखवला असला तरी चार सामन्यांत त्याने एकच विकेट घेतली आहे.