नवी दिल्ली : T20 विश्वचषक 2022 चा सर्वात मौल्यवान संघ ( ICC मोस्ट व्हॅल्युएबल टीम ऑफ द टुर्नामेंट) ( Most Valuable Team of the T20 World Cup 2022 ) घोषित करण्यात आला आहे. या संघात तीन भारतीय खेळाडूंना स्थान मिळाले आहे. टी-20 वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये इंग्लंडने पाकिस्तानला हरवून विजेतेपद पटकावले. इंग्लंडने विजेतेपद पटकावल्यानंतर ( ICC has Announced The Team of the Tournament ) आयसीसीने 'टूर्नामेंटचा संघ' जाहीर केला आहे. आयसीसीने या टूर्नामेंटच्या टीम ऑफ द लिस्टमध्ये एकूण 12 खेळाडूंचा समावेश केला आहे. ज्यामध्ये इंग्लंडच्या 4 खेळाडूंचा समावेश आहे, तर भारताचे 3 खेळाडू संघात ( Three Players From India have Got Place in ICC Team ) आहेत.

इंग्लड संघातून सर्वाधिक चार खेळाडूंचा समावेश : त्याचबरोबर इंग्लंड संघातून सर्वाधिक चार खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय पाकिस्तानचे दोन आणि न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वेच्या प्रत्येकी एका खेळाडूचा या संघात समावेश करण्यात आला आहे. या संघात एकाही ऑस्ट्रेलियन खेळाडूचा समावेश नाही. भारतीय संघातील हार्दिक पंड्याची 12वा खेळाडू म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

T20 विश्वचषक 2022 स्पर्धेतील संघ : जोस बटलर (कर्णधार आणि विकेटकीपर) (इंग्लंड) 45.00 वाजता 225 धावा, आणि नऊ बाद अॅलेक्स हेल्स (इंग्लंड) 42.40 वाजता 212 धावा विराट कोहली (भारत) 296 धावा (98.00 वाजता) ) 59.75 वर 239 धावा ग्लेन फिलिप्स (न्यूझीलंड) 201 धावा 40.20 वर सिकंदर रझा (झिम्बाब्वे) 27.37 वर 219 धावा आणि 10 विकेट शादाब खान (पाकिस्तान) 24.50 वर 98 धावा आणि 11 विकेट्स, करण आफ्रिका विकेट (13 विकेट्स) 11 विकेट मार्क वूड (इंग्लंड) 9 विकेट शाहीन आफ्रिदी (पाकिस्तान) 11 विकेट 12 वा खेळाडू - हार्दिक पंड्या (भारत) 25.60 वर 128 धावा आणि आठ विकेट्स