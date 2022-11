रांची : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर क्रिकेटपटू महेंद्रसिंग धोनी व्यवसायाच्या ( Dhoni was Most Successful Captain of India ) जगात यशाच्या नव्या पायऱ्या चढत ( Mahendra Singh Dhoni Succeeding in Business ) आहे. व्यवसायाच्या विस्तारामुळे त्यांचे वैयक्तिक उत्पन्न सतत वाढत आहे. आयकर विभागाची फाईल याची पुष्टी ( Dhoni is Climbing New Stairs of Success in World of Business ) करते. धोनीने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत म्हणजेच एप्रिल ते ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत आयकर विभागामध्ये 17 कोटी रुपये अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स ( Dhoni Deposited Advance Tax of 17 Crores in Income Tax Dep ) म्हणून जमा केले आहेत. तर गेल्या आर्थिक वर्षात त्याने या कालावधीसाठी 13 कोटी रुपये अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स म्हणून भरले होते.

धोनीच्या उत्पन्नात तीस टक्क्यांनी होणार वाढ : या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस त्याच्या उत्पन्नात सुमारे तीस टक्क्यांनी वाढ होईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्याने 2021-22 या वर्षासाठी प्राप्तिकर विभागाला 38 कोटी रुपये कर भरले होते. म्हणजेच या वर्षी त्याचे एकूण उत्पन्न सुमारे 130 कोटी इतके होते. याआधी म्हणजेच 2020-21 मध्ये त्यांनी सुमारे 30 कोटींचा कर भरला होता. थोडे मागे जाऊन 2019-20 आणि 2018-19 मध्ये 28 कोटी रुपये आयकर म्हणून भरले गेले.

धोनीने भरला सर्वाधिक आयकर : प्राप्तिकराच्या आकडेवारीनुसार, त्यांनी 2017-18 मध्ये 12.17 कोटी आणि 2016-17 मध्ये 10.93 कोटी कर भरला होता. धोनी या श्रेणीतील सर्वात जास्त आयकर भरणारा ठरला आहे. साहजिकच, १५ ऑगस्ट २०२० रोजी, धोनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटपासून एक खेळाडू म्हणून अंतर राखूनही, व्यवसायाच्या खेळपट्टीवर चमकदार खेळी खेळत आहे. क्रिकेटपटू म्हणून त्याचा आयपीएलशी संबंध कायम आहे.

महेंद्र सिंह धोनीची अनेक कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक : भारताच्या माजी कर्णधाराने अनेक कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. त्यांनी स्पोर्ट्स वेअर, होम इंटिरियर कंपनी होमलेन, वापरलेली कार विक्री कंपनी कार्स 24, स्टार्टअप कंपनी खतबुक, बाइक रेसिंग कंपनी, स्पोर्ट्स कंपनी रन अॅडम, क्रिकेट कोचिंग आणि सेंद्रिय शेतीमध्येही गुंतवणूक केली आहे. रांचीमध्ये ते सुमारे ४३ एकर जमिनीत सेंद्रिय शेती करतात. अगदी अलीकडे, त्यांनी गरुड एरोस्पेसच्या भागीदारीत ड्रोन निर्मितीसाठी द्रोणी नावाचा उपक्रम सुरू केला आहे.

एमएस धोनी ग्लोबल स्कूलची बंगळुरूमध्ये सुरुवात : या वर्षी बंगळुरूमध्ये एमएस धोनी ग्लोबल स्कूलही सुरू करण्यात आले आहे. याशिवाय धोनी आणि त्याची पत्नी साक्षी यांनी धोनी एंटरटेनमेंट नावाची फिल्म प्रोडक्शन कंपनीही सुरू केली आहे. या कंपनीने तमिळ भाषेत पहिला चित्रपट बनवण्याची घोषणाही केली आहे, ज्याचे दिग्दर्शन रमेश थमिलमनी करणार आहेत.