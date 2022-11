वेलिंग्टन : भारतीय संघाचे युवा खेळाडू न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन टी-२० मालिकेत ( Series of New Zealand vs India ) न्यूझीलंडच्या खेळाडूंना कडवी झुंज देण्यासाठी तयारी करीत ( India vs New Zealand HEAD TO HEAD ) आहेत. टीम इंडियाच्या वरिष्ठ खेळाडूंच्या अनुपस्थितीत ( In The Absence of Senior Players of Team India ) या सर्व खेळाडूंना भारतीय संघाचा कायमस्वरूपी भाग बनण्याची संधी ( New Players will have Chance to Become a Permanent Part of Team India ) मिळणार आहे. या सामन्यांमध्ये खेळणारे शेवटचे 11 खेळाडू संघातील आपले स्थान निश्चित करण्यासाठी खास जमतील.

अष्टपैलू हार्दिक पांड्याला विजयाचा विश्वास : न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन टी-20 मालिकेत भारतीय क्रिकेट संघाचे कर्णधारपद भूषवणारा अष्टपैलू हार्दिक पांड्या या मालिकेसाठी खूप उत्सुक आहे. नवीन खेळाडूंनी सजलेला हा संघ चमकदार कामगिरी करेल आणि मालिका जिंकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असा विश्वास त्याने व्यक्त केला आहे. नवीन खेळाडूंना या मालिके संधी मिळणार आहे. त्यामुळे आपल्या संधीचे सोने कोण करतेय ( New Zealand Captain Kane Williamson ) हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

वेलिंग्टनच्या स्काय स्टेडियमवर 18 नोव्हेंबरपासून सामन्यांना सुरुवात : वेलिंग्टनच्या स्काय स्टेडियमवर 18 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत भारताचा नियमित कर्णधार रोहित शर्मा, सलामीवीर केएल राहुल, स्टार फलंदाज विराट कोहली, अनुभवी यष्टिरक्षक-फलंदाज दिनेश कार्तिक आणि ऑफस्पिनर रविचंद्रन अश्विन असतील. जसे मुख्य खेळाडू तिथे नसतील. अशा परिस्थितीत सलामीवीर शुभमन गिल, मधल्या फळीतील फलंदाज श्रेयस अय्यर, वेगवान गोलंदाज उमरान मलिक, ऑफस्पिनर वॉशिंग्टन सुंदर, फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादव, वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज, यष्टिरक्षक फलंदाज इशान किशन आणि संजू सॅमसन यांना संधी देण्यात आली आहे. जेणेकरून ते परफॉर्म करू शकतील. मी माझ्या जागेची खात्री करू शकेन.

प्रत्येक मालिका महत्त्वाची : अष्टपैलू हार्दिक पांड्या याने सांगितले की, "प्रत्येक मालिका महत्त्वाची असते. ही मालिका महत्त्वाची नाही, असा विचार करून तुम्ही आंतरराष्ट्रीय सामने खेळू शकत नाही. होय, विश्वचषकही महत्त्वाचा आहे, पण तो वेगळा फॉरमॅट आहे. टी-२० आणि ५० षटकांचे सामने आहेत. बर्‍याच खेळाडूंसाठी एक महत्त्वाची मालिका, ज्यामध्ये ते उत्कृष्ट कामगिरीसह आपला दावा सांगू शकतात."

हार्दिकने केन विल्यमसनच्या नेतृत्वाखालील न्यूझीलंडचे केले कौतुक : हार्दिकने केन विल्यमसनच्या नेतृत्वाखालील संघाचेही कौतुक केले आणि सांगितले की, भारताप्रमाणे हा संघही उपांत्य फेरीच्या टप्प्यावर टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडला होता. मार्टिन गप्टिल टी-२० विश्वचषकातही खेळला नव्हता, तरीही तो उपांत्य फेरीत होता. आपल्या सर्वांना माहित आहे की, न्यूझीलंड हा गेल्या अनेक वर्षांपासून एक उत्कृष्ट संघ आहे. ज्याने नेहमीच चांगली कामगिरी केली आहे आणि एक संघ म्हणून नेहमीच तुम्हाला आव्हान दिले आहे.

स्काय स्टेडियमची खेळपट्टीचा अंदाज : स्काय स्टेडियमची खेळपट्टी वेलिंग्टन येथील स्काय स्टेडियमच्या मैदानावर आतापर्यंत एकूण 15 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. त्यापैकी 8 सामने पाठलाग करणाऱ्या संघांनी जिंकले आहेत. या मैदानावर पहिल्या डावाची सरासरी 162 धावांची आहे. या खेळपट्टीवर फलंदाज आणि गोलंदाजांमध्ये बरोबरीची स्पर्धा आहे. येथे खेळल्या गेलेल्या शेवटच्या T20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात न्यूझीलंडने 143 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करीत विजय मिळवला.

स्काय स्टेडियम खेळपट्टीचा अहवाल : स्काय स्टेडियम खेळपट्टीचा अहवाल दर्शवितो की, ते बहुतेक न्यूझीलंड क्रिकेट स्टेडियमप्रमाणे ड्रॉप-इन खेळपट्टी वापरते. येथील हवामान अप्रतिम आहे. वारा गोलंदाजांना मदत करतो. त्याचबरोबर फलंदाजही पूर्ण आत्मविश्वासाने त्यांचे शॉट्स खेळू शकतात. या स्टेडियमची मिड-विकेटची सीमा बरीच मोठी आहे. गोलंदाज नक्कीच त्या क्षेत्राचा वापर करतील. येथे नाणेफेक जिंकून दोन्ही संघांचे कर्णधार पाठलाग करण्याचा निर्णय घेतील, असे मानले जात आहे.

वेलिंग्टनमधील हवामानाचा अंदाज वेलिंग्टनमधील हवामान अंदाजानुसार शुक्रवारी पावसाचा अंदाज आहे. येथे ढगांचे आच्छादन ९७ टक्के आहे. त्यामुळे पावसाची शक्यता आहे. वाऱ्याची झुळूकही हलू शकते. कमाल तापमान 20 अंशांच्या आसपास राहील. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील शेवटच्या 5 सामन्यांमध्ये हेड टू हेड फिगर असा होता. 21 नोव्हेंबर 2021 रोजी भारत 73 धावांनी जिंकला होता. 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी भारत 7 विकेटने सामना जिंकला. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी भारत 5 विकेटने जिंकला. 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी न्यूझीलंड 2 गडी राखून विजयी झाला. तर 2 फेब्रुवारी 2020 - भारत 7 धावांनी विजयी झाला होता.

न्यूझीलंड संघ : केन विल्यमसन (कर्णधार), फिन ऍलन, मायकेल ब्रेसवेल, डेव्हॉन कॉनवे, लॉकी फर्ग्युसन, अॅडम मिल्ने, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सँटनर, ईश सोधी, टिम साऊदी, ब्लेअर टिकनर.

भारतीय संघ : हार्दिक पंड्या (कर्णधार), ऋषभ पंत (उपकर्णधार आणि यष्टीरक्षक), शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, अर्शदीप सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर, युझवेंद्र चहल, दीपक हुडा, इशान किशन, कुलदीप यादव, भुवन कुमार, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, संजू सॅमसन, उमरान मलिक.