नेपियर : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात खेळल्या जात असलेल्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील ( Final T20 Match of The Three Match T20 Series ) तिसऱ्या आणि शेवटच्या टी-20 सामन्यात आज थोड्या वेळाने भारत-न्यूझीलंडशी सामना ( Played Between India and New Zealand ) करण्यासाठी नेपियरमध्ये उतरणार आहे. हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली भारत काही नवीन खेळाडूंना आजमावत ( First Match was Washed Away in The Rain ) असताना न्यूझीलंडकडून मालिका जिंकण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेल. पहिला सामना पावसाने रद्द झाल्यानंतर भारताने मालिकेतील दुसरा सामना दणक्यात जिंकला. गेल्या पाच सामन्यांबद्दल बोलायचे झाले, तर भारताने सर्व सामने जिंकले आहेत, तर एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे.

तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील शेवटचा सामना : तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील तिस-या आणि शेवटच्या टी-20 सामन्यात, जेव्हा भारत हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली न्यूझीलंडविरुद्ध खेळणार आहे. तेव्हा त्यांची नजर मालिका जिंकण्यासाठी असेल. त्याचवेळी या सामन्यात मंगळवारी न्यूझीलंडसमोर करो किंवा मरोची स्थिती असेल. या विजयासह त्यांना मालिका १-१ अशी बरोबरीत सोडवण्याची संधी असेल. पराभव होत असतानाच टीम इंडिया 2-0 ने मालिका जिंकेल.

भारतीय संघ शुभमन गिल आणि संजू सॅमसनला देऊ शकतो संधी : भारतीय संघ टॉप ऑर्डरमध्ये शुभमन गिल आणि खालच्या ऑर्डरमध्ये संजू सॅमसनलाही संधी देऊ शकतो. आगामी सामन्यांमध्ये ऋषभ पंतबाबत संघ व्यवस्थापन काय विचार करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ऋषभ पंतला आतापर्यंत मिळालेल्या सर्व संधींचा फायदा उठवण्यात अपयश आले आहे. युवा खेळाडूंनी सजलेला भारतीय संघ न्यूझीलंडलाही टक्कर देऊ शकत नाही. न्यूझीलंडचा कर्णधार केन विल्यमसन भारतीय संघाविरुद्धच्या आजच्या सामन्यात खेळणार नाही. त्याच्या जागी टीम साऊदी कर्णधार असेल. न्यूझीलंडसाठी ही खूप वाईट बातमी आहे. कारण त्याच्याशिवाय शेवटच्या सामन्यात कोणताही फलंदाज लांब डाव खेळू शकला नाही. मालिका जिंकण्यासाठी न्यूझीलंड मार्क चॅपमनला केन विल्यमसनच्या जागी इलेव्हनमध्ये संधी देऊ शकतो.

नेपियार येथील हवामानाचा अंदाज : ही हवामानाची स्थिती आहे, (Napier Weather Report) हवामान अहवालात असे दिसून येते की, जसजसा सामना पुढे सरकतो आणि संध्याकाळ होत जाईल तसतसे ढगांचे आवरण वाढण्याची शक्यता आहे. तापमान 11 ते 18 अंश सेल्सिअस दरम्यान राहील. ढगाळ वातावरण पुन्हा एकदा दोन्ही बाजूंच्या वेगवान गोलंदाजांना मदत करू शकते. पण पावसाची आशा नाही, पण न्यूझीलंडमध्ये हवामान कधी बदलेल याचा अंदाज नाही.

नेपियर पिच रिपोर्ट मॅक्लीन पार्कची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी उपयुक्त : मॅक्लीन पार्क पिच रिपोर्ट नेपियर पिच रिपोर्ट मॅक्लीन पार्कची खेळपट्टी फलंदाजांना खूप मदत करीत आहे. खेळपट्टीवर सामना जसजसा पुढे सरकतो तसतशी खेळपट्टी थोडी मंद होत जाते, असे म्हणतात. त्यामुळे नाणेफेकीचे यात महत्त्वाचे योगदान असेल. वेगवान गोलंदाज खेळपट्टीवरील ढगाळ वातावरणाचा फायदा घेऊ शकतात. त्यामुळे फलंदाजांना सुरुवातीला त्रास होऊ शकतो. मंगळवारी हाय स्कोअरिंग मॅच होण्याची शक्यता आहे.