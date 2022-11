अ‍ॅडिलेड : ऑस्ट्रेलियात खेळल्या जात ( India vs England Head to Head ) असलेल्या टी-20 विश्वचषक 2022 च्या दुसऱ्या ( ENG vs IND Semi Final Match 2022 ) उपांत्य फेरीच्या सामन्यात आज भारतीय क्रिकेट संघाचा सामना इंग्लंड संघाशी होत ( England win the Toss and Decide to Bowl ) आहे. इंग्लंडचा कर्णधार जोस बटलरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑस्ट्रेलियात खेळल्या जाणाऱ्या टी-20 विश्वचषक 2022 च्या दुसऱ्या उपांत्य फेरीत आज भारतीय क्रिकेट संघाचा सामना इंग्लंड संघाशी सुरू आहे. आतापर्यंत भारताने 2 ओव्हरमध्ये 10 धावा करून 1 विकेट गमावली आहे.

आजच्या सामन्यातील विजयी संघ अंतिम फेरीत पाकिस्तानशी भिडणार आहे. ज्यांनी बुधवारी पहिल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात न्यूझीलंडचा सात गडी राखून पराभव करून आपले स्थान निश्चित केले आहे. या सामन्यासाठी दोन्ही संघांनी आपापली खास रणनीती आखली आहे. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील हा महान सामना अॅडलेड ओव्हल मैदानावर भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1.30 पासून खेळवला जाईल.

जर तुम्ही आकडेवारीवर नजर टाकली तर भारत आणि इंग्लंड यांच्यात आतापर्यंत 22 T20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये भारतीय संघाने 12 सामने जिंकले आहेत आणि इंग्लंड संघाने फक्त 10 सामने जिंकले आहेत. त्याचवेळी, गेल्या 5 सामन्यांमध्ये टीम इंडियाने चार सामने जिंकले आहेत.

अ‍ॅडिलेड ओव्हल येथील हवामान अ‍ॅडिलेड ओव्हल मैदानाबाबत मिळालेल्या हवामान अहवालानुसार, आज खेळल्या जाणाऱ्या सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता नाही. हा सामना स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी 6.30 वाजता आणि भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1.30 वाजता सुरू होईल. यावेळी ढगाळ आकाश राहण्याची शक्यता असली तरी पावसाची शक्यता नाही. तेथील तापमान 16 ते 20 अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.

अ‍ॅडिलेड ओव्हल खेळपट्टी अहवाल अ‍ॅडिलेड ओव्हलची खेळपट्टी फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांसाठी उपयुक्त आहे. इथे दुसऱ्या डावात धावा काढणे कठीण होऊन बसते असे सर्वसाधारणपणे दिसून येते. त्यामुळे या सामन्यातही नाणेफेक जिंकणाऱ्या संघाला प्रथम फलंदाजी करायला आवडेल. प्रथम खेळून मोठी धावसंख्या फलकावर टाकून प्रतिस्पर्धी संघाला दडपणाखाली आणण्याचा प्रयत्न अधिक परिणामकारक ठरेल. हे दोन्ही संघ लक्षात ठेवतील.

प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने दोन्ही संघांमधले शेवटचे ५ सामने प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने जिंकले आहेत. लहान चौरस सीमारेषेचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्याचा फलंदाज प्रयत्न करतील. खेळपट्टीचे स्वरूप पाहता फिरकीपटूला खेळात अधिक फायदा मिळेल असे वाटते.