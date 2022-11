लंडन : भारत हा पांढऱ्या चेंडूवर सर्वात कमी कामगिरी करणारा ( India are Most Under Performing Team in White Ball ) संघ आहे, असे इंग्लंडचे माजी कर्णधार मायकेल वॉन यांनी म्हटले ( Michael Vaughan on India Loss ) आहे. ज्याने टी-२० विश्वचषकात कालबाह्य शैलीतील ( India Loss to England in Semifinals ) क्रिकेट खेळल्याबद्दल 'मेन इन ब्लू'वर टीका केली. आणखी एका ( Improves Every Player Game But What have India ) आयसीसी स्पर्धेत भारताच्या मोहिमेचा अंत झाला. यावेळी इंग्लंडकडून जॉस बटलर आणि कंपनीने गुरुवारी अ‍ॅडिलेड येथे झालेल्या T20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत माजी चॅम्पियन्सचा 10 विकेट्सने पराभव केला.

पांढऱ्या चेंडूवर होणाऱ्या स्पर्धेत भारतीय संघाची अत्यंत खराब कामगिरी : "भारत हा पांढरा चेंडूच्या इतिहासातील सर्वात कमी कामगिरी करणारा संघ आहे." वॉनने 'द टेलिग्राफ'साठी आपल्या स्तंभात लिहिले आहे. “जगातील प्रत्येक खेळाडू जो इंडियन प्रीमियर लीगला जातो तो म्हणतो की, त्यामुळे त्यांचा खेळ कसा सुधारतो पण भारताने कधी काय केले आहे? "2011 मध्ये घरच्या भूमीवर 50 षटकांचा विश्वचषक जिंकल्यानंतर त्यांनी काय केले? काहीही नाही. भारत पांढर्‍या चेंडूचा खेळ खेळत आहे जो जुना आहे आणि वर्षानुवर्षे खेळत आहे," तो पुढे म्हणाला. विलक्षण प्रतिभावान ऋषभ पंतचा प्रभावीपणे वापर न केल्याबद्दल मायकेल वाॅनने भारतीय संघ व्यवस्थापनावर टीका केली.

भारताने ऋषभ पंतला या स्पर्धेत कसे थांबवले : "भारताने ऋषभ पंतसारख्या व्यक्तीला कसे मोठे केले नाही, हे अविश्वसनीय आहे. या युगात, त्याला लाँच करण्यासाठी शीर्षस्थानी ठेवा. त्यांच्यात असलेल्या प्रतिभासाठी ते T20 क्रिकेट कसे खेळतात हे पाहून मी थक्क झालो आहे. त्यांच्याकडे खेळाडू आहेत, पण फक्त त्यांच्याकडे योग्य प्रक्रिया नाही. त्यांना त्यासाठी जावे लागेल. ते विरोधी गोलंदाजांना पहिली पाच षटके का देतात?" संघात अष्टपैलू खेळाडूंची कमतरताही त्याने अधोरेखित केली. "10 किंवा 15 वर्षांपूर्वी भारतातील सर्व अव्वल सहा खेळाडू सचिन तेंडुलकर, सुरेश रैना, वीरेंद्र सेहवाग आणि अगदी सौरव गांगुली यांना थोडेसे गोलंदाजी करू शकतात असे तुम्हाला वाटते तेव्हा त्यांना फक्त पाच गोलंदाजीचे पर्याय कसे मिळाले?

भारताचे फलंदाज गोलंदाजी करीत नाहीत

"कोणताही फलंदाज गोलंदाजी करीत नाही. त्यामुळे कर्णधाराकडे फक्त पाच पर्याय आहेत." लेगस्पिनर युझवेंद्र चहलला न खेळवण्याचा संघ व्यवस्थापनाचा निर्णयही भारताला महागात पडला. "आम्हाला माहिती आहे की, T20 क्रिकेटमध्ये आकडेवारी सांगते की संघाला अशा फिरकी गोलंदाजाची आवश्यकता आहे जो दोन्ही बाजूंनी फिरवू शकेल. भारताकडे भरपूर लेग-स्पिनर आहेत. ते कुठे आहेत? वॉनने प्रश्न केला.

जसप्रीत बुमराह आणि अष्टपैलू रवींद्र जडेजाचा पर्याय मिळाला नाही : वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आणि स्टार अष्टपैलू रवींद्र जडेजा यांच्या अनुपस्थितीत, भारतीय गोलंदाजांनी इंग्लंडविरुद्ध 169 धावांचा बचाव करताना खेदजनक आकडा कमी केला कारण बटलर आणि अॅलेक्स हेल्स यांनी चार षटके शिल्लक असताना लक्ष्य गाठले. वॉनने रोहित शर्माच्या डावपेचांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "त्यांच्याकडे अर्शदीप सिंगमध्ये एक डावखुरा आहे जो उजव्या हाताच्या खेळाडूंमध्ये परत स्विंग करतो. मग ते 168 चा बचाव काय करतात? त्यांनी भुवनेश्वर कुमारच्या गोलंदाजीला आऊटस्विंग लावून जोस बटलर आणि अॅलेक्स हेल्सला रुंदी दिली," त्याने लिहिले.

जागतिक क्रिकेटसाठी भारत खूप महत्त्वाचा : "पहिल्या षटकात बटलर आणि हेल्सला डावखुरा सीमर कुठे स्विंग करीत आहे? हा पूर्णपणे वेडेपणा आहे. त्यांना खोलीसाठी क्रॅम्प करा. त्यांना पहिल्या षटकात फ्लायरकडे उतरण्याची संधी देऊ नका आणि बाॅलिंग सेट करा." भारत हा खेळ खेळणारा सर्वात लोकप्रिय संघ असला तरी अलिकडच्या काळात ते अपेक्षेप्रमाणे जगण्यात अपयशी ठरले आहेत. "जागतिक क्रिकेटसाठी भारत खूप महत्त्वाचा आहे, पण भारताकडे असलेल्या सर्व फायद्यांसाठी, त्यांना अधिक जिंकणे आवश्यक आहे. 2016 च्या टी-20 विश्वचषकातही ते फायनलमध्ये पोहोचू शकले नाहीत. गेल्या वर्षी ते कुठेही नव्हते," वॉनने लिहिले. "यावेळी विराट कोहलीने पाकिस्तानला ग्रुप स्टेजमध्ये पराभूत करण्यासाठी, कदाचित आतापर्यंतच्या T20 मधील सर्वोत्कृष्ट खेळी केली होती. ते त्यांच्या कौशल्य पातळीसाठी मोठ्या प्रमाणावर कमी आहेत."

भारतातील तज्ज्ञ भारतीय संघावर टीका करण्यास घाबरतात : वॉन यांना वाटते की तज्ञ भारतावर टीका करण्यास घाबरतात कारण त्यांना काम गमावण्याची किंवा सोशल मीडियावर "हातोडा" होण्याची भीती वाटते. "भारताला आता प्रामाणिक राहावे लागेल. भारत विश्वचषकात आल्यावर काय होते? प्रत्येकजण त्यांना खेळवतो. कोणीही त्यांच्यावर टीका करू इच्छित नाही कारण सोशल मीडियावर तुमचा हातोडा पडेल आणि पंडितांना एक दिवस भारतात काम गमावण्याची चिंता वाटते," असेही त्याने लिहिले.

तथापि, वॉनला असे वाटते की आता "हे सरळ सांगण्याची वेळ आली आहे. ते त्यांच्या महान खेळाडूंच्या मागे लपून राहू शकतात परंतु संपूर्णपणे संघाला योग्य पद्धतीने खेळवण्याबद्दल आहे. त्यांच्या गोलंदाजीचे पर्याय खूप कमी आहेत, ते पुरेसे मजबूत फलंदाजी करीत नाहीत आणि फिरकी युक्त्या वापरत नाहीत."