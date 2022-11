नेपियर : न्यूझीलंडविरुद्धच्या पावसाने प्रभावित झालेल्या मालिकेत भारताचा कर्णधार हार्दिक पंड्या सातत्यपूर्ण निवड मंत्राला चिकटून ( Sanju Samson and Umran Malik who Not Get Chance to Play in Single Match ) राहिला. भारतीय संघात संजू सॅमसन आणि उमरान मलिकसारखी नावे असली तरी त्यांना एकाही सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नाही. यावर उपस्थित प्रश्नांना उत्तरे देताना प्रभारी कर्णधार हार्दिक पंड्याने आपला हेतू स्पष्टपणे ( Hardik Pandya Clearly Stated his Intention ) सांगितला.

मला योग्य वाटणारा संघ निवडला : त्याच्या निर्णयाबद्दल विचारले असता, कर्णधार हार्दिक पांड्या म्हणाला, "हा माझा संघ आहे. जर आपण प्रशिक्षक आणि मला योग्य वाटणारा संघ निवडला आहे. तर हा निर्णय कठीण नाही. सध्या वेळ आहे, प्रत्येकजण प्रयत्न करेल. संधी मिळेल आणि जेव्हा त्यांना संधी मिळेल तेव्हा त्यांना पूर्ण संधी मिळेल."

हार्दिक हा आयपीएल चॅम्पियन गुजरात टायटन्सचासुद्धा कर्णधार : हार्दिक हा आयपीएल चॅम्पियन गुजरात टायटन्सचा कर्णधारही आहे. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली T20 विश्वचषकात भारताचा उपांत्य फेरीत पराभव झाल्यानंतर त्याला कर्णधार बनवण्यात आले. हार्दिक कर्णधारपदी कायम राहील की नाही हे स्पष्ट नसले तरी, तो एक आक्रमक कर्णधार म्हणून ओळखला जातो जो बचावात्मक पद्धतीने संघाचे नेतृत्व करणार नाही आणि त्याने स्पष्ट केले की, खेळाडूंना अधिक संधी देणे हा संघाचे नेतृत्व करण्याचा त्याचा मार्ग आहे.

जर ही मोठी मालिका किंवा अधिक सामने असते तर सर्वांना मिळाली असती संधी : हार्दिक म्हणाला, "जर ती मोठी मालिका किंवा अधिक सामने असती, तर त्यांना नक्कीच संधी मिळू शकली असती. पण, छोट्या मालिकेत जास्त बदल करण्यावर माझा विश्वास नाही आणि भविष्यातही करणार नाही. हा एक सोपा निर्णय होता. त्यानुसार निर्णय घेतला. गरजेनुसार. उदाहरणार्थ, मला सहावा गोलंदाजीचा पर्याय हवा होता आणि दीपक हुड्डाप्रमाणेच तो या दौऱ्यात उपयुक्त ठरला. या वयात तुम्हाला T20 क्रिकेटमध्ये खूप संधी मिळू शकतात. जर एखाद्याला खेळण्याची संधी मिळाली किंवा ती मिळाली नाही तर तुम्ही तुमच्या क्षेत्ररक्षणाद्वारे विरोधी फलंदाजाला चकित करू शकता आणि त्या प्रकारे वर्चस्व गाजवू शकता.