नवी दिल्ली : टीम इंडियाचा नियमित कर्णधार रोहित शर्मासह माजी कर्णधार विराट कोहली आणि उपकर्णधार केएल राहुल यांना नोव्हेंबरमध्ये भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील ( India vs New Zealand Matches ) मालिकेत विश्रांती देण्यात आली आहे. यासाठी अष्टपैलू हार्दिक पांड्याकडे टी-20 आणि सलामीवीर ( Shikhar Dhawan as The Captain of ODI Team ) शिखर धवनकडे ( Hardik Pandya has been Given T20 Captain ) वनडे संघाचे नेतृत्व देण्यात आले आहे. दोन्ही फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियामध्ये आपले स्थान पक्के करण्यासाठी परदेश दौऱ्यावर ( Both will Try to Show Their Leadership Skills on Foreign Tour ) आपले नेतृत्व कौशल्य दाखवण्याचा आणि सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतील.

न्यूझीलंड दौऱ्यात यष्टीरक्षक फलंदाज ऋषभ पंत उपकर्णधार : या दौऱ्यावर, यष्टीरक्षक फलंदाज ऋषभ पंतला संघाचा उपकर्णधार बनवून महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ज्याचा संदेश स्पष्ट आहे की तो सर्व सामन्यांमध्ये खेळणार आहे. त्याला टी-20 मध्ये नियमित यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून प्रस्थापित करायचे आहे. तसेच, एकदिवसीय सामने त्याला खेळू देण्याचा प्रयत्न आहे. ऑस्ट्रेलियात झालेल्या T20 विश्वचषक फायनलनंतर पाच दिवसांनी 18 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संपूर्ण दौर्‍यासाठी उपकर्णधार बनलेल्या पंचसाठी टी-20 संघात कायमस्वरूपी स्थान मिळवण्याची ही महत्त्वाची संधी आहे. यात अपयश आल्यानंतर कदाचित संघ व्यवस्थापन आणि यष्टिरक्षक फलंदाजांचा विचार करतील.

किपर फलंदाज ऋषभ पंत

या दौऱ्यावर जसप्रीत बुमराह आणि रवींद्र जडेजा यांची निवड : या दौऱ्यावर जसप्रीत बुमराह आणि रवींद्र जडेजा यांची निवड करण्यात आली आहे. या दोघांनाही आपली तंदुरुस्ती सिद्ध करण्याबरोबरच कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्याचे आव्हान असणार आहे. त्यामुळे संघ व्यवस्थापनाचा त्यांच्यावर विश्वास ते लवकर बरे होतील. शिखर धवनसाठी कर्णधारपद मोठे संकेत शिखर धवनची वनडे कर्णधारपदी निवड हे सांगत आहे की, शिखर धवनसाठी टीम इंडियाचे दरवाजे अद्याप बंद झालेले नाहीत. मुख्य निवडकर्ता चेतन शर्मा यांनीदेखील हे स्पष्ट केले आहे की नजीकच्या भविष्यात भारताच्या 50 षटकांच्या योजनांमध्ये त्यांचे स्थान पक्के होऊ शकते.

शिखर धवनची अग्निपरीक्षा : पुढील वर्षी भारतात होणाऱ्या विश्वचषक स्पर्धेत त्याला संधी दिली जाऊ शकते. त्यामुळे कर्णधारपदाचा परिणाम तो आपल्या खेळावर पडू देणार नाही आणि फलंदाज म्हणून चांगली कामगिरी करीत राहिल्यास टीम इंडियातील ५० षटकांच्या सामन्यात आपले स्थान निश्चित करून तो पुढील विश्वचषक खेळू शकतो. तुम्हाला आठवत असेल की शिखर धवनने अलीकडेच गेल्या महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या घरच्या मालिकेत भारताच्या दुसऱ्या संघाचे नेतृत्व केले आणि त्यांना विजयापर्यंत नेले.

सलामीवीर शुमन गील आणि शेखर धवन

न्यूझीलंड दौऱ्यात अश्विन आणि दिनेश कार्तिक यांनाही नाही संधी : रोहित, कोहली आणि राहुल या खेळाडूंबद्दलचे संकेत नोव्हेंबर 2022 मध्ये न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडेसाठी भारतीय संघात नसतील. याशिवाय अश्विन आणि दिनेश कार्तिक यांनाही संधी मिळालेली नाही. त्याबाबत विविध अटकळ बांधल्या जात असून, संघ व्यवस्थापनाने या दोघांबाबत आपले मत स्पष्ट केले असून, नव्या खेळाडूंना संधी देण्याचे ठरवले असल्याचे मानले जात आहे. यासोबतच मोहम्मद शमीही संघात नाही. टी-20 आणि एकदिवसीय सामन्यांमध्ये तो कितपत फिट होईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अन्यथा त्याला कसोटी संघासाठी ठेवण्यात येईल. तर T20 विश्वचषक संघात खेळणारे आठ खेळाडू न्यूझीलंडला जाणार आहेत. ज्यामध्ये हार्दिक, पंत, दीपक हुडा, सूर्यकुमार यादव, युजवेंद्र चहल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार आणि अर्शदीप सिंग यांचा समावेश आहे.

सलामीवीर पृथ्वी शॉवर भारतीय निवड समितीचे लक्ष्य : सलामीवीर पृथ्वी शॉचे भविष्य या दौऱ्याला मुकलेल्या सलामीवीर पृथ्वी शॉबद्दल अनेक चर्चा रंगल्या आहेत. मुंबईच्या या फलंदाजाने सध्याच्या सय्यद मुश्ताक अली टी-20 च्या बाद फेरीत संघासाठी 191.27 च्या स्ट्राइक रेटने 7 डावात 285 धावा करून आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. पृथ्वीची निवड न करण्यावर चेतन शर्मा म्हणाले की, आपण मुळात पृथ्वीकडे पाहत आहोत, आपण सतत पृथ्वीच्या संपर्कात आहोत, तो चांगली कामगिरी करीत आहे. त्यात काही गैर नाही. जे खेळाडू आधीच खेळत आहेत आणि जे सातत्यपूर्ण कामगिरी करीत आहेत, त्यांना संधी मिळाली आहे. शॉला नक्कीच संधी मिळेल. निवडकर्ते सतत त्याच्या संपर्कात आहेत, त्याच्याशी बोलत आहेत, तो चांगली कामगिरी करीत आहे. त्याला लवकरच संधी मिळेल.

T20 संघात सलामीवीर शुभमन गिल हा एकमेव अनकॅप्ड खेळाडू : 16 जणांच्या T20 संघात सलामीवीर शुभमन गिल हा एकमेव अनकॅप्ड खेळाडू आहे, तर तीन अनकॅप्ड खेळाडूंना एकदिवसीय संघात संधी मिळाली आहे. यापैकी शुभमन गिल आणि अर्शदीप यांना संधी मिळण्याची खात्री आहे. नवीन चेहरे म्हणून कुलदीप सेन आणि उमरान मलिक यांच्यावर सर्वांच्या नजरा असतील आणि त्यांच्या पहिल्या सामन्यातील कामगिरीवर. सलामीवीर म्हणून, शुभमन गिल 2022 च्या आयपीएल हंगामात चॅम्पियन गुजरात टायटन्ससाठी सर्वाधिक धावा करणारा दुसरा खेळाडू होता. त्याने 132.32 च्या स्ट्राइक रेटने 16 डावांत 483 धावा केल्या. सेन आणि उमरान यांचा अनुक्रमे राजस्थान रॉयल्स आणि सनरायझर्स हैदराबादसाठी ब्रेकआउट सीझन होता.

पांढऱ्या चेंडूच्या टी-२० संघात फिरकीपटू म्हणून युझवेंद्र चहल आणि कुलदीप यादव यांची उपस्थिती म्हणजे रवी बिश्नोईच्या रूपाने तिसऱ्या मनगट स्पिनरला जागा नाही. वॉशिंग्टन सुंदर हा दोन्ही संघांचा एक भाग असून शाहबाज अहमदची वनडे संघात अष्टपैलू म्हणून निवड करण्यात आली आहे. सामन्यांचे वेळापत्रक T20 विश्वचषक फायनलनंतर पाच दिवसांनी, 18 नोव्हेंबरपासून भारत न्यूझीलंडमध्ये तीन T20I आणि तीन एकदिवसीय सामने खेळणार आहे. T20 सामने वेलिंग्टन (18 नोव्हेंबर), माउंट माउंगानुई (20 नोव्हेंबर) आणि नेपियर (22 नोव्हेंबर) येथे खेळवले जातील, तर एकदिवसीय सामने ऑकलंड (25 नोव्हेंबर), हॅमिल्टन (27 नोव्हेंबर) आणि क्राइस्टचर्च (30 नोव्हेंबर) येथे होणार आहेत.

तुम्हाला आठवत असेल की भारताने शेवटचा 2020 मध्ये न्यूझीलंडचा दौरा केला होता. जेव्हा त्यांनी T20I मालिका 5-0 ने जिंकली, वनडे 3-0 ने गमावली आणि कसोटी मालिका 2-0 ने गमावली.

वनडे मॅचसाठी टीम इंडिया

टी-20 मालिकेसाठी टीम इंडिया : अष्टपैलू हार्दिक पंड्या (कर्णधार), दीपक हुडा वॉशिंग्टन सुंदर, फलंदाज शुभमन गिल श्रेयस अय्यर सूर्यकुमार यादव, यष्टिरक्षक फलंदाज ऋषभ पंत (उपकर्णधार), इशान किशन संजू सॅमसन, वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराजहर्षल पटेल, उमरान मलिक, फिरकी गोलंदाज युझवेंद्र चहल, कुलदीप यादव

टी 20 मॅचसाठी टीम इंडिया

एकदिवसीय सामन्यासाठी टीम इंडिया सज्ज : फलंदाज शिखर धवन (कर्णधार), शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, अष्टपैलू दीपक हुडा शाहबाज अहमद वॉशिंग्टन सुंदर, यष्टिरक्षक फलंदाज ऋषभ पंत (उपकर्णधार), संजू सॅमसन, वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग, दीपक चहर, कुलदीप सेन, शार्दुल ठाकूर, उमरान मलिक, फिरकी गोलंदाज युझवेंद्र चहल, कुलदीप यादव