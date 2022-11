मेलबर्न : इंग्लंड आणि पाकिस्तान टी-20 विश्वचषक ट्रॉफी दोघांमध्ये सामायिकपणे देऊ शकतात. कारण पावसामुळे रविवारी ( England vs Pakistan Rain Possible ) शिखर लढतीत तसेच येथील एमसीजी येथे राखीव दिवशी खेळ खराब ( T20 World Cup Match Rain Possibility ) होण्याची भीती आहे. सध्या मेलबर्नमध्ये रविवारी पावसाची 95 टक्के ( Currently 95 Percent Chance of Rain in Melbourne ) शक्यता आहे. 25 मिमीपर्यंत पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. "पावसांची खूप जास्त (जवळपास 100%) शक्यता आहे. वादळाची शक्यता, शक्यतो तीव्र, मुसळधार पावसाची शक्यता आहे." एका अहवालात असे म्हटले आहे. दुर्दैवाने, सोमवारीसुद्धा पावसाचा अंदाज असल्याने, जर नियुक्त राखीव ( England and Pakistan Could Share T20 World Cup Trophy ) दिवशीसुद्धा जोरदार 95 टक्के पावसाची शक्यता आहे आणि तो 5 ते 10 मिमी दरम्यान पडेल. त्यामुळे विजेतेपदाचा किताब दोन्ही संघांमध्ये देण्यात येण्याची शक्यता आहे.

पावसामुळे दोन्ही दिवसांचा खेळ थांबला तर इंग्लंड आणि पाकिस्तानला ट्रॉफी वाटून दिली जाणार : अंतिम स्थितीसाठी स्पर्धेचे नियम आहेत की बाद फेरीचा सामना तयार करण्यासाठी एका बाजूला किमान 10 षटके आवश्यक आहेत. पावसामुळे दोन्ही दिवसांचा खेळ थांबला तर इंग्लंड आणि पाकिस्तानला ट्रॉफी वाटून घ्यावी लागेल. "आवश्यकता असल्यास रविवारी एक छोटा सामना पूर्ण करणे हे पहिले प्राधान्य असेल, म्हणजे राखीव दिवस सक्रिय होण्यापूर्वी षटके कमी केली जातील," असे अहवालात म्हटले आहे.

सामना स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता सुरू होणार : "रविवारी खेळ सुरू झाला असला तरी तो पूर्ण होऊ शकला नाही तर तो ज्या स्थितीत थांबवला होता तिथून तो राखीव दिवशी पुन्हा सुरू होईल. एकदा नाणेफेक झाली की, खेळ थेट मानला जातो." सामना स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता सुरू होणार आहे आणि जर खेळणे शक्य नसेल, तर खेळ सोमवारी राखीव दिवसापर्यंत पसरेल, जेव्हा खेळ स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 3 वाजता सुरू होईल. "जर राखीव दिवसाचे वाटप केले गेले तर, नियोजित दिवशी होणार्‍या षटके कमी करून सामना पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील आणि नियोजित दिवशी सामना तयार करण्यासाठी आवश्यक किमान षटके टाकता आली नाहीत तरच. सामना राखीव दिवशी पूर्ण होईल," खेळण्याच्या अटी वाचल्या.

नियमाप्रमाणे पावसाच्या व्यत्ययानंतर दोन दिवस खेळला जाईल सामना : "जर सामना नियोजित दिवशी सुरू झाला असेल आणि व्यत्ययानंतर षटके कमी केली गेली असतील परंतु पुढील खेळ शक्य नसेल, तर सामना राखीव दिवशी ज्या ठिकाणी शेवटचा चेंडू खेळला गेला होता तेथे पुन्हा सुरू होईल." यापूर्वी, भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील 2019 एकदिवसीय विश्वचषक उपांत्य फेरी पावसामुळे दोन दिवस खेळली गेली होती.

पावसाने भारत आणि श्रीलंका सामना रद्द झाला होता : 2002 मध्ये भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील चॅम्पियन्स ट्रॉफीचा अंतिम सामनाही वाहून गेला होता. तेव्हाच्या खेळाच्या परिस्थितीनुसार राखीव दिवशी नवा खेळ सुरू झाला पण तोही सोडून देण्यात आला. MCG मधील तीन गट टप्प्यातील खेळ ओल्या हवामानामुळे चेंडू टाकल्याशिवाय सोडण्यात आले, तर एक कमी करण्यात आला.