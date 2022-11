सिडनी : श्रीलंकेचा क्रिकेटर दानुष्का गुनाथिलकाला जामीन मिळाला ( Gunathilaka Granted Bail in Sexual Assault Case ) आहे. लैंगिक अत्याचारप्रकरणी त्याला सिडनी पोलिसांनी ६ नोव्हेंबर रोजी अटक केली होती. दानुष्कावर बलात्काराच्या कथित प्रयत्नादरम्यान ( Danushka was also Accused of Strangling a Woman ) महिलेची गळा दाबून हत्या केल्याचा आरोपही ठेवण्यात आला होता. श्रीलंकेचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू गुनाथिलका याने 2 नोव्हेंबर रोजी सिडनी येथील रोझ बे येथे आपल्या घरी चार वेळा लैंगिक अत्याचार केल्याचा ( cricketer Gunathilaka sexually assaulted her four times ) आरोप महिलेने केला होता.

दानुष्का गुनाथिलकाला सांघिक हाॅटेलमधून केली होती अटक : गुनाथिलका 2022 च्या T20 विश्वचषक स्पर्धेत सहभागी झालेल्या श्रीलंकेच्या संघाचा भाग होता. सिडनी पोलिसांनी ३१ वर्षीय गुनाथिलकाला सांघिक हॉटेलमधून अटक केली, तर श्रीलंकन ​​संघाचे इतर सदस्य संघाला सुपर १२ स्टेजमधून बाहेर काढल्यानंतर घरी परतले. या डावखुऱ्या फलंदाजाला नोव्हेंबर २०१६ मध्ये जामीन मिळाला नाही. जर ते दोषी सिद्ध झाले तर त्यांना जास्तीत जास्त 14 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने गंभीरपणे घेतली प्रकरणाची दखल : हे प्रकरण गांभीर्याने घेत श्रीलंका क्रिकेटने (SLC) गुणथिलकाला सर्व प्रकारच्या खेळातून निलंबित केले आहे. या घटनेमुळे खजील झालेल्या श्रीलंका सरकारने SLC ला या प्रकरणाची त्वरित चौकशी करण्यास सांगितले आहे. गुनाथिलका श्रीलंकेच्या पहिल्या फेरीच्या सामन्यात नामिबियाविरुद्ध खेळला आणि खाते न उघडता पॅव्हेलियनमध्ये परतला. नंतर तो दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडला पण संघाने सुपर 12 टप्प्यात प्रवेश केल्यावर तो संघातच राहिला.

गुणथिलका याचा वादांशी जुना संबंध : याआधी 2021 मध्ये इंग्लंड दौऱ्यात, त्याचे सहकारी कुसल मेंडिस आणि निरोशन डिकवेला यांच्यासह, श्रीलंकेच्या बोर्डाने त्याला संघाच्या जैव-सुरक्षित वातावरणाचे उल्लंघन केल्याबद्दल एका वर्षासाठी निलंबित केले होते. 2018 मध्येही संघाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल बोर्डाने त्याच्यावर सहा महिन्यांची बंदी घातली होती. त्याच वर्षी गुनाथिलका यांना त्यांच्या एका अज्ञात मित्राने नॉर्वेजियन महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप केल्यानंतर त्यांना निलंबित करावे लागले. 2017 मध्ये सराव सत्र वगळल्यामुळे आणि क्रिकेट गियरशिवाय सामन्यासाठी पोहोचल्याबद्दल बोर्डाने गुणथिलकाला 2017 मध्ये सहा मर्यादित षटकांच्या सामन्यांसाठी निलंबित केले होते. गुनाथिलका यांनी श्रीलंकेसाठी आठ कसोटी, 47 एकदिवसीय आणि 46 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत.