नवी दिल्ली : भारतीय संघातील पठाण बंधूंची जोडी सर्वांनाच परिचित ( Know Everyone Pair of Pathan Brothers of Indian Team ) आहे. स्टार खेळाडू आणि माजी अष्टपैलू युसूफ पठाण आज त्याचा 40 वा वाढदिवस साजरा करीत आहे. युसूफ पठाण यांचा जन्म १७ नोव्हेंबर १९८२ रोजी गुजरातमधील वडोदरा ( Yusuf Pathan was born on 17 November ) शहरात झाला. युसूफचा जन्म गुजराती पठाण ( Yusuf was Born in a Gujarati Pathan Family ) कुटुंबात झाला. त्याचा धाकटा भाऊ इरफान यालाही क्रिकेट खेळाची खूप आवड होती. दोघे एकत्र खेळायचे आणि सराव करायचे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने त्याच्या वाढदिवसानिमित्त एक छायाचित्र ट्विट केले आहे.

युसूफ पठाणचे वडील महमूद खान हे मशिदीत राहायचे. याच अंगणात युसूफ पठाणने त्याचा धाकटा भाऊ इरफान पठाण यांच्यासोबत क्रिकेटचे प्राथमिक प्रशिक्षण घेतले. युसूफ पठाणने भारतीय संघात T20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांमध्ये आपली छाप पाडली. त्याने 4 सप्टेंबर 2007 रोजी टी-20 विश्वचषक अंतर्गत पाकिस्तानविरुद्ध पहिला टी-20 सामना खेळला. या सामन्यात त्याने 8 चेंडूत एक चौकार आणि 1 षटकाराच्या मदतीने एकूण 15 धावा केल्या. त्याच वेळी, त्याने 30 मार्च 2012 रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध शेवटचा T20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला.

युसूफने भारतासाठी 10 जून 2008 रोजी ढाका येथे पाकिस्तान विरुद्ध पहिला एकदिवसीय सामना खेळला, तर 18 मार्च 2012 रोजी ढाका येथे पाकिस्तान विरुद्ध शेवटचा एकदिवसीय सामना खेळला.

भारतीय क्रिकेटर इरफान आणि य़ुसूफ पठाण

युसूफ पठाणने 22 टी-20 सामन्यांमध्ये एकूण 236 धावा केल्या आहेत, तर 57 एकदिवसीय सामन्यांमध्ये 810 धावा केल्या आहेत. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये त्याने 2 शतके आणि 3 अर्धशतकेही केली आहेत. युसूफ पठाणही दीर्घ षटकार आणि तुफानी फलंदाजीमुळे चर्चेत राहिला आहे. यासोबतच तो ऑफ-स्पिन गोलंदाजीही करीत आहे.