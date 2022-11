अॅडिलेड : ऑस्ट्रेलियाचे आकाश पुन्हा एकदा उजळणार ( Australias Sky will Light up Once Again ) आहे. प्रत्येक वेळी सिंगल्सच्या दोन मिनिटे विश्रांती घेतल्यानंतर जेव्हा ( Surya Took The World Cup by Storm ) उच्च उत्साही प्रेक्षकांमध्ये बॉलवर षटकार मारला जायचा. तेव्हा उचंबळून आलेल्या भावना, उसासे आणि फुफ्फुसाच्या शीर्षस्थानी होणारे हुश्श आवाज तसेच किंचाळणे आकाशात पसरत होते ( Suryakumar Yadav Batting in 22 Yard Box ) आणि शेवटी कौतुकास्पद टाळ्यांसह तो दणाणून सोडणारा आवाज स्थिरावला. भारताचा सूर्यकुमार यादव 22 यार्डच्या पट्टीवर फलंदाजी करीत असतानाची ही दृश्ये आहेत. तो 360 डिग्रीने मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करीत ( Suryakumar Hitting All Around The Field in 360 Degrees ) होता. प्रेक्षकांसहित भारतीय खेळाडूसुद्धा त्याच्या खेळीचा आनंद घेत ( Alone Dominated The Field ) होते. मैदानावर एकटाच अधिराज्य गाजवत होता.

सूर्याने विश्वचषक तुफान गाजवला : सूर्याने विश्वचषक तुफान गाजवला. 32 वर्षांच्या या खेळाडूने आपल्या नवोदित कारकिर्दीत बॉलर्सवर केलेले निखळ प्रहार काही कमी नाही. परिस्थिती, मुख्यतः गोलंदाजांच्या बाजूने, तीव्र उसळीसह, विचलनाचा इशारा आणि नेहमी जिवंतपणाने आतापर्यंत फलंदाजाचा भ्रमनिरास केला आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य फेरीतही देशाला आशा वाटेल, असा भारताचा खेळ तो जिंकणे कठीण असे फटके तयार करीत राहतो.

झिम्बाब्वेविरुद्धच्या शेवटच्या सामन्यात षटकार मारण्याकरिता त्याने वापरले अनेक अँगल : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध, त्याच्या 40 चेंडूत 68 धावा अशा वेळी करण्यात आल्या जेव्हा बाकीचे फलंदाज लुंगी एनगिडीच्या उसळी आणि कागिसो रबाडाच्या वेगाशी झुंजत होते. त्याच्या 25 चेंडूत 61 धावाही तितक्याच चांगल्या होत्या. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या शेवटच्या सामन्यात षटकार जमा करण्यासाठी त्याने जे अँगल तयार केले ते मॅकेनिकलाच आव्हान देणारे आहेत. लॅप शॉट्स खेळण्यात सक्षम होण्यासाठी, सहाव्या विकेटवरून स्कूप, स्वीप आणि कव्हर्सवर पारंपारिक इन-आउट शॉट्स हे कौशल्याचे चित्तथरारक प्रदर्शन आहे.

त्याची वेगवान खेळीसोबत संघाला मोठी धावसंख्या प्राप्त करून देणे दिव्य : त्याच वेगाने धावा करताना तो खेळपट्टीला खऱ्या अर्थाने समीकरणातून कसे बाहेर काढतो आणि त्या भव्य चौकारांची निर्मिती करतो हे आश्चर्यकारक आहे. त्याने टूर्नामेंटमध्ये 5 डावांत 75 च्या सरासरीने 225 धावा केल्या आहेत. 193.96 चा स्ट्राईक रेट त्याच्या सातत्य लक्षात घेता तो खेळासाठी वेडा आहे.

सूर्याने सांगितले त्याच्या अफलातून खेळीचे रहस्य : "मी माझ्या शालेय दिवसांमध्ये कठोर सिमेंटच्या ट्रॅकवर खूप रबर क्रिकेट खेळायचो," त्याने ते शॉट्स कसे तयार केले हे जाणून घेण्यासाठी एका पत्रकाराला सांगितले आणि पुढे सांगितले की चेंडू टाकण्यापूर्वीच तो 2, 3 शॉट्स खेळण्याचा विचार करतो. भारतीय संघात मोठी झेप घेण्यासाठी आणि इतरांनी दखल घ्यावी यासाठी त्याला काहीतरी वेगळे करण्याची गरज कशी आहे याबद्दलही फलंदाज बोलला आहे. त्याच्या आहारात बदल करण्यापासून ते आधीच्या कठोर परिश्रमांपेक्षा "स्मार्ट वर्क" कडे स्विच करण्यापर्यंत, सूर्याने आयपीएल आणि आता वर्ल्ड कपमध्ये त्याचा फायदा घेण्यासाठी नेटवर अथकपणे त्या शॉट्सवर काम केले.

आर अश्विनने केली त्याची स्तुती : विश्वचषकासाठी, सूत्रांचे म्हणणे आहे की, त्याने परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी हिरव्या रंगाची आणि उसळत्या खेळपट्टीची विनंती केली. आर अश्विनने त्याला "मुक्त उत्साही" म्हटले आहे. तर प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांनी सूर्यकुमार यादवच्या यशाचे श्रेय कठोर परिश्रमाला दिले आहे. "म्हणूनच तो या क्षणी जगातील नंबर 1 टी -20 खेळाडू आहे, कारण स्ट्राइक रेटवर स्कोअर करणे ज्यात तो प्रत्यक्षात करीत नाही अशा स्वरूपातील सातत्यमुळे… स्ट्राइकच्या प्रकाराशी सातत्य राखणे सोपे नाही. तो ज्या दराने जात आहे.

भारतीय संघाचे प्रशिक्षक राहुल द्रविडने केली स्तुती : "म्हणून, तो ज्याप्रकारे खेळतोय तो विलक्षण आहे. मला वाटते की तो त्याच्या प्रक्रियेत अगदी स्पष्ट आहे. तो त्याच्या डावपेचांबद्दल अगदी स्पष्ट आहे. सूर्याविषयीची एक गोष्ट म्हणजे त्याने नेटमध्ये किती मेहनत घेतली आहे. त्याच्या खेळाचा, त्याच्या तंदुरुस्तीचा विचार करीत आहे. जर मी काही वर्षांपूर्वी सूर्याकडे पाहिले, तर तो त्याच्या शरीराची काळजी कशी घेतो आणि तो त्याच्या फिटनेससाठी किती वेळ घालवतो हे पाहण्यासाठी, मला वाटते की तो खरोखरच बक्षीस मिळवत आहे. त्याने मैदानावर आणि मैदानाबाहेर खूप मेहनत घेतली आहे आणि ती दीर्घकाळ चालू राहो,” द्रविड म्हणाला.

सूर्याला खेळताना पाहणे आनंददायक : "तो आमच्यासाठी पूर्णपणे अभूतपूर्व आहे. त्याला पाहणे केवळ आनंददायी आहे. जेव्हा तो अशा फॉर्ममध्ये असतो तेव्हा त्याला फलंदाजी करताना पाहणे खूप आनंददायी असते. प्रत्येक वेळी, तो एक शो दाखवतो, यात शंका नाही." भारतीय चाहते गुरुवारच्या सामन्याची आतुरतेने वाट पाहत असताना, भारताने इंग्लंडविरुद्ध एकही दशकात आयसीसी स्पर्धा जिंकली नाही, तर सूर्यकुमार यादवच्या बॅटला अजून काही खेळ शिल्लक आहेत, अशी आशा आहे कारण भारत जेतेपदाची वाट पाहत आहे.