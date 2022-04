मुंबई: इंडियन प्रीमियर लीगच्या ( Indian Premier League ) पंधराव्या हंगामातील रविवारी 28 वा सामना डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळला जात आहे. हा सामना पंजाब किंग्ज विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद ( Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad ) संघात साडेतीनवाजता सुरु झाला आहे. या सामन्याच्यासाठी मयंक अग्रवाल उपलब्ध नाही ( Mayank Agarwal is not available ). त्याला दुखापत झाल्याने त्याला विश्रांती देण्यात आली आहे.

या सामन्याच्या नाणेफेकीला सनरायझर्स हैदराबाद संघाचा कर्णधार केन विल्यमसन ( Ken Williamson ) या सामन्याच्या उपस्थित होता. परंतु पंजाब संघाचा नियमित कर्णधार मयंक अग्रवाल मात्र नाणेफेकीसाठी आला नव्हता. त्याच्याऐवजी शिखर धवन ( Shikhar Dhawan ) नाणेफेकीसाठी आला होता. या सामन्याची नाणेफेक जिंकूण केन विल्यमसन प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेत पंजाबला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले.

मयंक अग्रवाल दुखापत ( Mayank Agarwal injured ) झाली असल्याने तो आजचा सामना खेळत नसल्यामुळे, त्याच्या जागी प्रभसिमरन सिंह ( Prabhasimaran Singh ) याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान देण्यात आले आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात पंजाब किंग्जचा संघ शिखर धवनच्या नेतृत्वाखाली खेळत आहे. पंजाब किंग्ज आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांनी आयपीएल 2022 मध्ये आतापर्यंत 5 पैकी तीन सामने जिंकले आहेत. दोन्ही संघांना 2-2 सामन्यात पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. पंजाब किंग्जने त्यांच्या शेवटच्या 3 पैकी दोन सामने जिंकले आहेत आणि सनरायझर्स हैदराबादने त्यांचे शेवटचे तीन सामने जिंकले आहेत.

दोन्ही संघाची प्लेइंग इलेव्हन -

सनरायझर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेव्हन): अभिषेक शर्मा, केन विल्यमसन (कर्णधार), राहुल त्रिपाठी, एडन मार्कराम, निकोलस पूरन (यष्टीरक्षक), शशांक सिंग, जगदीशा सुचिथ, भुवनेश्वर कुमार, मार्को जॅनसेन, उमरान मलिक आणि टी नटराजन.

पंजाब किंग्ज (प्लेइंग इलेव्हन): शिखर धवन (कर्णधार), जॉनी बेअरस्टो, प्रभसिमरन सिंग, लियाम लिव्हिंगस्टोन, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), शाहरुख खान, ओडियन स्मिथ, कागिसो रबाडा, राहुल चहर, वैभव अरोरा आणि अर्शदीप सिंग.

