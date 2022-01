नवी दिल्ली: भारतात पुन्हा एकदा कोविड-19 च्या रुग्णांमध्ये अचानक वाढ झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा आयपीएल 2022 ( Indian Premier Leagaue 2022 ) ही स्पर्धा धोक्यात आली आहे. एप्रिलमध्ये होणारा आयपीएलचा 14वा हंगाम हा पुन्हा एकदा देशाबाहेर आयोजित केला जाऊ शकतो, अशा अनेक बातम्या येत आहेत.

दरम्यान, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या ( BCCI ) एका अधिकाऱ्याने रविवारी सांगितले की, ही स्पर्धा भारतात आयोजित करण्याला बोर्ड प्राधान्य देत आहे. मात्र यावर राज्य सरकार काय निर्णय घेतात यावर हा निर्णय अवलंबून ( BCCI depend on state government ) असेल. 'स्पोर्ट्स तक' रिपोर्टनुसार, बोर्ड कोविड-19 परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. त्याचबरोबर स्पर्धेच्या ठिकाणाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

ते म्हणाले, बीसीसीआय परदेशी आयपीएलसह सर्व पर्यायांचा शोध घेत आहे. पण भारतामध्ये आयपीएलचे आयोजन करण्यावर निश्चितच लक्ष केंद्रित केले आहे. ज्यावर बोर्ड लवकरच निर्णय घेईल. 2020 ची स्पर्धा संपूर्णपणे संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये आयोजित करण्यात आली होती. तर, 2021 ची आयपीएलचा हंगाम हा सुरुवातीला भारतात होणार होता. मात्र कोरोना महामारीमुळे ते थांबवण्यात आले. यानंतर ते पुन्हा सुरू झाले आणि नंतर आयपीएल संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये पार पडली ( IPL was held in the United Arab Emirates ). अलीकडे, भारतीय क्रिकेट बोर्डाने साथीच्या रोगामुळे रणजी ट्रॉफीसह आगामी सर्व देशांतर्गत स्पर्धा पुढे ढकलल्या आहेत.



