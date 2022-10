अ‍ॅडलेड : दक्षिण आफ्रिकेकडून पाच गडी राखून पराभव ( T20 World Cup 2022 ) पत्करावा लागल्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार रोहित शर्माने अनेक त्रुटी मान्य केल्या ( Rohit Sharma has Admitted Defeat at hands of South Africa ) असून, त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला सुरुवातीचे धक्के दिल्यानंतरही या सामन्यात पुनरागमन करता ( Team India Fight on Adelaide Oval Ground ) आले नाही. झेल आणि धावबाद होण्याची शक्यता गमावली. कोहलीचा एक साधा झेल चुकवणे आणि कर्णधार रोहित शर्माने रन आऊट फेक न करणे त्यामुळे हा सामना भारताच्या हातून हिरावून घेतला.

टीम इंडियाला पुढील दोन सामन्यांसाठी सावधगिरी बाळगणे गरजेचे : भारताने ही संधी साधली असती तर सामन्याचा निकाल बदलू शकला असता. आता टीम इंडियाला पुढील दोन सामन्यांसाठी या चुकांमधून खूप काळजीपूर्वक शिकून मैदानात उतरावे ( Team India on Adelaide Oval Ground ) लागेल. तरच टीम इंडिया उपांत्य फेरीत पोहोचेल अन्यथा शोएब अख्तरचा अंदाज खरा ठरेल.

दक्षिण अफ्रिकेच्या गोलंदाजांची उत्तम कामगिरी : भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार रोहित शर्माने सामन्यानंतर कबूल केले की, पर्थ स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आपल्या संघाची फलंदाजी चांगली झाली नाही. साधारणपणे वेगवान आणि उसळत्या पर्थच्या खेळपट्टीवर लुंगी एनगिडीच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी शानदार गोलंदाजी करीत भारताला मागच्या पायावर ढकलले. सूर्यकुमार यादवच्या खेळीमुळे भारताला संघर्षपूर्ण धावसंख्या उभारण्यात मदत झाली. परंतु, भारताने पूर्ण लांबी आणि काही स्विंगचा वापर करून दक्षिण आफ्रिकेला 5.4 षटकात 24/3 अशा सामन्यात जोरदार पुनरागमन केले. यानंतर डेव्हिड मिलर आणि एडन मार्कराम यांनी चौथ्या विकेटसाठी 60 चेंडूत 76 धावांची भागीदारी करून दक्षिण आफ्रिकेला सामन्यात परत आणले.

रोहित शर्मा

क्षेत्ररक्षणातील चुकीमुळे दक्षिण अफ्रिकेकडून पराभव : सामन्यानंतर रोहित म्हणाला की, संघाला क्षेत्ररक्षण आणि फलंदाजीत सातत्याने सुधारणा करायची आहे. सामन्यात मिळालेल्या संधींचा फायदा उठवायला आम्ही हुकलो. आम्ही काही झेल आणि धावबादच्या संधी गमावल्या. या मॅचमधून धडा घ्यायला हवा आणि येत्या सामन्यांमध्ये बदल दिसून येईल. भारताचा पुढील सामना अॅडलेडमध्ये होणार आहे. भारताने आतापर्यंत अॅडलेडमध्ये खेळलेला एकमेव T20 सामना ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आहे.

भारतीय संघात फिरकीपटूंची गरज : प्रथम फलंदाजी करीत 188 धावा केल्या आणि त्यानंतर गोलंदाजांनी ऑस्ट्रेलियाला 19.3 षटकांत 151 धावांत गुंडाळले. या सामन्यात टीम इंडिया आशिष नेहरा, जसप्रीत बुमराह आणि हार्दिक पांड्यासारखे 3 वेगवान गोलंदाज आणि अश्विन, रवींद्र जडेजा आणि युजवेंद्रसारखे फिरकी गोलंदाजांसह मैदानात उतरले. या सामन्यात वेगवान गोलंदाजांनी 6 तर फिरकीपटूंनी 4 बळी घेतले.

युजवेंद्र चहल

युझवेंद्र चहल आणि ऋषभ पंत यांच्या समावेशाची शक्यता : चहल आणि पंतला संधी मिळू शकते पुढील सामन्यात गोलंदाजी आणि फलंदाजीमध्ये बदल होणार असून युझवेंद्र चहल आणि ऋषभ पंत यांचा इलेव्हनमध्ये समावेश करण्यात यावा, असे मानले जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आर. अश्विन चांगलाच महागात पडला आणि दीपक हुडाला या सामन्यात खातेही उघडता आले नाही. अशा स्थितीत संघ व्यवस्थापन पुढील सामन्यात त्यांच्या पर्यायावर नक्कीच विचार करू शकते.

ऋषभ पंत

अॅडलेडमध्ये होणाऱ्या सामन्यात भारतीय संघात बदल होण्याची शक्यता : टीम इंडियामध्ये फिनिशर म्हणून खेळला जाणारा दिनेश कार्तिक आतापर्यंत विश्वचषकातील एकाही सामन्यात फिनिशिंग टच देऊ शकलेला नाही. संघाला संकटातून सोडवण्याची दोनदा संधी मिळाली, पण ऑस्ट्रेलियाच्या वेगवान खेळपट्ट्यांवर तो अपयशी ठरला. त्यामुळे अॅडलेडमध्ये बांगलादेशविरुद्ध टीम इंडियामध्ये बदल पाहायला मिळू शकतो.

के. एल. राहुलला मधल्या फळीत उतरवण्याची शक्यता : के. एल. राहुलला मधल्या फळीत आणण्याचा विचार करताना विश्वचषकातील सलग तीन सामन्यांमध्ये अपयशी ठरलेल्या उपकर्णधार के. एल. राहुलला स्वत:च्या कामगिरीचा विचार करावा लागणार असून, या जोडीला चांगली सुरुवात न केल्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत पंत किंवा सूर्यकुमार यादव यांना डावाची सुरुवात करून के. एल. राहुलला मधल्या फळीतील फलंदाज म्हणून उतरवले जाऊ शकते. यामुळे राहुलला काहीसा दिलासा मिळेल आणि टीम इंडिया पॉवरप्लेचा चांगला वापर करू शकेल.

केएल राहुल

दोन फिरकीपटूंची संघात गरज : दोन फिरकीपटूंसोबत खेळण्याची गरज संघात दोन फिरकीपटू असण्याचीही गरज आहे. एक वेळ अशी होती की दक्षिण आफ्रिकेने २४ धावांत ३ विकेट गमावल्या होत्या. अशा स्थितीत त्यावेळेस संघात 2 फिरकीपटू असते आणि या दोघांनी आपली 8 किफायतशीर षटके काढली असती तर सामन्याची स्थिती उलटी होऊ शकली असती. प्रत्येक संघाकडे एक स्पिनर तसेच अतिरिक्त अष्टपैलू स्पिनरचा पर्याय आहे. मात्र, यामध्ये टीम इंडिया अपयशी ठरत आहे. टीम इंडियाने पुढच्या सामन्यात या फॉर्म्युल्यावर जावे. अन्यथा, शोएब अख्तरचे टीम इंडियाबाबतचे भाकीत खरे ठरू शकते, ज्यात त्याने पुढील आठवड्यात टीम इंडियाच्या वर्ल्डकपमधून बाहेर पडण्याबाबत सांगितले होते.