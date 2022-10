नवी दिल्ली : कुलदीप यादवने चार विकेट्स घेत दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांना वेठीस ( India vs South Africa ODI Series ) धरले आणि मंगळवारी येथे तिसऱ्या आणि शेवटच्या ( India Bowling Against South Africa ) वनडेत पाहुण्यांना ९९ धावांत ( South Africa Scorecard ) गुंडाळले. वॉशिंग्टन सुंदर (2/15), शाहबाज अहमद (2/32) आणि कुलदीप यादव (4/18) या भारतीय फिरकी त्रिकूटाने कोटलाच्या संथ खेळपट्टीवर योग्य लांबी उचलून मोठ्या प्रमाणात नुकसान ( India Bowled Out South Africa For 99 in 3rd ODI ) केले.

वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज (2/17) यानेही टी-20 विश्वचषकाच्या संघात आपला समावेश करण्यासाठी चांगली धावाधाव सुरू ठेवली. वॉशिंग्टन आणि शाहबाज यांनी आघाडीवर विकेट घेतल्या, तर हॅटट्रिक गमावलेल्या कुलदीपने क्लीनअप केले. शेपूट फलंदाजीला उतरल्यावर दक्षिण आफ्रिकेचे फलंदाज प्रभावित करण्यात अपयशी ठरले, ते नाइनपिनसारखे घसरले. क्विंटन डी कॉक (6) हा पहिला मारला गेला कारण त्याने अर्ध्या मनाने चेंडू कट केला आणि बॅकवर्ड पॉईंटवर अवेश खानकडे चेंडू टाकला आणि वॉशिंग्टनला त्याची पहिली विकेट मिळवून दिली.

त्यानंतर रीझा हेंड्रिक्स (३) पायचीत असताना भारताला दुसरी विकेट मिळाली. पण दक्षिण आफ्रिकेने सातव्या षटकात पंचाचा निर्णय फिरवण्याचा रिव्ह्यू घेतला. जान्नेमन मलान (१५) याने सिराजला त्याच्या सलग षटकांत तीन चौकार ठोकले. वेगवान गोलंदाजाने पुल शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केल्याने सलामीवीराची सुटका झाली. दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांनी संघर्ष सुरूच ठेवला आणि तो रंगतदार दिसत होता कारण सिराजने दुसऱ्यांदा हेंड्रिक्स (३) मिळवल्यावर त्याचा दुसरा दावा केला.

एडन मकराम (9) मध्यभागी 19 चेंडू टिकला, तो शाहबाज अहमदचा पहिला बळी ठरला कारण त्याने संजू सॅमसनला मारले. पाहुण्यांनी 17.1 षटकात 50 धावा केल्या परंतु भारताने सर्व पाहुण्यांवर मात केली. कर्णधार डेव्हिड मिलर (7) आणि मध्यभागी हेनरिक क्लासेनला सामील झाला परंतु तो देखील गोलंदाजी करताना छाप पाडू शकला नाही, चेंडू विकेटच्या राऊंडमधून सरकला आणि ऑफ स्टंपच्या बाहेरील बाजूने क्लीप झाला. 20 व्या वर्षी आक्रमणात आणले. शेवटी, कुलदीप देखील पक्षात सामील झाला कारण अँडिले फेहलुकवायो त्याची गुगली वाचू शकला नाही.

क्लासेन आणि मार्को जॅनसेनने 22 धावांची भागीदारी रचून एक चौकार आणि षटकार खेचून दक्षिण आफ्रिकेला 100 धावांच्या जवळ नेले. प्रथम, काही चेंडूंनंतर जॅन्सनने खेळपट्टीवर षटकार खेचला. क्लासेनने चौकार मारला पण तो शाहबाजने बाद केला. त्यानंतर कुलदीपने तीन विकेट्स घेत खालच्या क्रमाला साफ केले कारण दक्षिण आफ्रिकेचा डाव 27.1 षटकांत गारद झाला.

दक्षिण आफ्रिका : २७.१ षटकात सर्वबाद ९९ (हेनरिक क्लासेन ३४; कुलदीप यादव ४/१८)