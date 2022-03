बंगळुरु : भारत विरुद्ध श्रीलंका ( India v Sri Lanka ) संघात बंगळुरु येथे झालेल्या दिवस-रात्र कसोटी सामन्यात भारताने श्रीलंकेला 238 धावांनी पराभूत केले ( India won by 238 runs ). त्याचबरोबर हा सामना जिंकत भारताने श्रीलंकेला 2-0 अशा फरकाने क्लीन स्वीप देखील दिला आहे. भारताने आपला दुसरा डाव 9 बाद 303 धावांवर घोषित केला होता. तसेच श्रीलंकेला विजयासाठी 447 धावांचे लक्ष्य दिले होते. परंतु श्रीलंकेचा दुसरा डाव 208 धावांत गारद झाला.

श्रीलंका संघाने तिसऱ्या दिवशी 1 बाद 28 धावांवरुन पुढे खेळायला सुरुवात केली होती. ज्यामध्ये श्रीलंका संघाकडून दिमुथ करुनारत्ने सर्वाधिक धावांची खेळी केली. त्याने 107 चेंडूचा सामना करताना 15 चौकार लगावत दमदार 107 धावांची ( Dimuth Karunaratne scored a century ) खेळी केली. त्याची ही खेळी तरी देखील त्याच्या संघाचा पराभव रोखू शकली नाही. कारण या धडाकेबाज फलंदाजाला दुसऱ्या बाजून साथ मिळाली नाही. त्याच्या व्यतिरिक्त श्रीलंकेकडून कुसल मेंडिसने 54 धावांची खेळी केली. या व्यतिरिक्त एक ही फलंदाज खेळपट्टीवर तग धरु शकला नाही.

भारताकडून गोलंदाजी करताना दुसऱ्या डावात रविचंद्रन आश्विनने सर्वाधिक विकेट्स ( Ravichandran Ashwin took the most wickets ) घेतल्या. त्याने 19.3 षटके गोलंदाजी करताना, त्याने 55 धावा देताना आपल्या फिरकीच्या जाळ्यात चार फलंदाजांना अडकवले. त्याचबरोबर जसप्रीत बुमराहने तीन अक्षर पटेलने दोन आणि जडेजाने एक विकेट्स घेतली.