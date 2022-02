अहमदाबाद : सध्या भारत आणि वेस्ट इंडिज (India and West Indies) संघात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना भारतीय संघाने 6 विकेट्स राखून जिंकला. त्यामुळे भारताने मालिकेत 1-0 ने अशा फरकाने आघाडी घेतली आहे. मात्र या सामन्याला भारतीय संघाचा उपकर्णधार केएल राहुल (Vice-captain KL Rahul) मुकला होता. परंतु तो आणि मयंक अग्रवाल, नवदीप सैनी भारतीय संघात दाखल झाले आहेत.

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (Board of Control for Cricket in India) सोमवारी ट्विटरवर नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये राहुल, मयंक आणि सैनी यांच्या प्रशिक्षणाची फोटो शेअर केले, कारण भारताने बुधवारी खेळल्या जाणार्‍या दुसऱ्या वनडेची तयारी सुरू केली आहे.

बीसीसीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे की, "पहा कोण आहे इथे! तिन्ही खेळाडू संघात परतले आहेत आणि त्यांनी आज सराव सत्रात खूप घाम गाळला," पहिल्या सामन्यात केएल राहुल आपल्या व्यक्तिगत कारणामुळे खेळू शकला नव्हता. त्याचबरोबर मयंक अग्रवाल (Batsman Mayank Agarwal) पहिल्या वनडे सामन्यासाठी भारतीय संघाचा भाग नव्हता. कारण भारतीय शिबिरात कोविड-19 प्रकरणाचा संसर्ग आल्यानंतर गेल्या आठवड्यात संघात सामील झाल्यानंतरही तो आपला अलग ठेवण्याचा कालावधी पूर्ण करत होता.याआधी शिखर धवन, रुतुराज गायकवाड आणि श्रेयस अय्यर हे त्रिकूट सपोर्ट स्टाफच्या चार सदस्यांसह अहमदाबादला पोहोचल्यानंतर कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले होते.