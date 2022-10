नवी दिल्ली : नवी दिल्ली येथील अरुण जेटली स्टेडियमवर मंगळवारी ( IND v SA 3rd ODI ) एकदिवसीय मालिकेच्या निर्णायक सामन्यात डेव्हिड मिलरच्या नेतृत्वाखालील दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताने ( India have Won Toss and Elected to Bowl First ) नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला ( ODI Series Decider at Arun Jaitley Stadium ) आहे. तीन सामन्यांचा सामना सध्या 1-1 असा बरोबरीत आहे आणि मंगळवारच्या सामन्यातील विजेता मालिका ( Winner of Tuesday Match will Clinch The Series ) जिंकेल. सामना दुपारी 2 वाजता सुरू होईल, ओल्या आउटफिल्डमुळे 30 मिनिटांच्या विलंबाने, विशेषत: गेल्या तीन-चार दिवसांत नवी दिल्लीत मुसळधार पाऊस पडल्यानंतर मैदान ओले झाले होते. धावपट्टी नरम झाली होती. या सर्वाच्या पार्श्वभूमीवर सामन्या उशिरा ( New Delhi Experienced Heavy Rainfall ) सुरुवात झाली.

भारतासाठी, तीन वर्षांनंतर एकदिवसीय सामन्याचे यजमानपदावर परतलेल्या मागील विजयामुळे, या वर्षाच्या सुरुवातीला दक्षिण आफ्रिकेत तीन सामन्यांची मालिका गमावल्यानंतर सुरू झालेल्या फॉरमॅटमध्ये त्यांची विजयी जुगलबंदी सुरू राहील. श्रेयस अय्यरच्या 113 आणि इशान किशनच्या 93 धावांच्या जोरावर यजमानांनी रविवारी रांची येथे दुसरा एकदिवसीय सामना सात गडी राखून जिंकून मालिकेत बरोबरी साधली.

"देशाचे कर्णधारपद मिळणे हा बहुमान आहे. आम्ही नाणेफेक जिंकली असती तर प्रथम गोलंदाजी केली असती. काही लोक आजारी पडले आहेत. (केशव) महाराज आजारी पडले आहेत. (तबरेझ) शम्सी आणि (टेंबा) बावुमा देखील खाली आहेत," मिलरने म्हटले आहे. . वनडे मालिकेतील निर्णायक सामन्यात मिलरने प्रोटीज संघाचे नेतृत्व केल्यामुळे, तीन सामन्यांच्या मालिकेत तीन वेगवेगळे कर्णधार उतरवणारा दक्षिण आफ्रिका हा पहिला संघ आहे.

पुढील वर्षी होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेसाठी थेट पात्रता मिळवण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेला मंगळवारी मालिका निर्णायक सामना जिंकणे अत्यंत वाईट आहे. लखनौमध्ये नऊ धावांनी मिळवलेल्या विजयामुळे त्यांना महत्त्वाचे दहा गुण मिळाले. पण रांचीमध्ये झालेल्या पराभवामुळे, दव 278 च्या बचावात अडथळा आणत होते, त्यामुळे त्यांना थेट पात्रतेच्या शोधात मोठा धक्का बसला. सध्या सुपर लीगच्या गुणतालिकेत 11व्या स्थानावर असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेचे लक्ष्य आता भारत दौऱ्यातून विजयासह बाहेर पडणे आणि त्यांच्या पुरुषांच्या T20 विश्वचषक मोहिमेवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाला जाण्यापूर्वी ते महत्त्वाचे दहा गुण मिळवणे हे असेल.

"मला वाटते की (खेळपट्टीत) थोडासा ओलावा आहे आणि आम्हाला त्याचा फायदा घ्यायचा आहे. संघ प्रभावी आणि परिपक्व आहे. मुलांनी दबावाखाली चांगला खेळ केला," असे भारताचा कर्णधार शिखर धवन म्हणाला. . दक्षिण आफ्रिकेसाठी, डावखुरा फलंदाज डेव्हिड मिलर वनडे कर्णधार म्हणून पदार्पण करतो. त्याने पुढे सांगितले की, वेगवान गोलंदाजी अष्टपैलू मार्को जॅनसेन आणि अँडिले फेहलुकवायो हे पाहुण्यांच्या शिबिरात आजारी असल्यामुळे वेगवान गोलंदाज लुंगी एनगिडीसह मालिकेतील निर्णायक खेळाडूंसाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आले आहेत.

प्लेइंग इलेव्हन इंडिया: शिखर धवन (कर्णधार), शुभमन गिल, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकूर, कुलदीप यादव, आवेश खान आणि मोहम्मद सिराज.

दक्षिण आफ्रिका: क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), जेनेमन मलान, रीझा हेंड्रिक्स, एडन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन, डेव्हिड मिलर (कर्णधार), मार्को जॅन्सन, अँडिले फेहलुकवायो, ब्योर्न फोर्टुइन, लुंगी एनगिडी आणि अॅनरिक नॉर्टजे. (IANS)