अ‍ॅडिलेड : टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांनी ( Team Indias Head Coach Rahul Dravid Reaction ) स्पष्ट केले आहे की, वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाच्या सलामीवीरांचे अपयश आणि आतापर्यंत एकही मोठी ( Opener KL Rahuls Performance was Being Questioned ) भागीदारी न खेळता आल्याबद्दलच्या ( India vs Bangladesh Match 2022 ) सर्व अंदाजांवर टीम इंडिया केएल राहुलबद्दल चिंतित नाही. फॉर्मात नसलेला सलामीवीर केएल राहुल सध्याच्या T20 विश्वचषकात निःसंशयपणे वाईट ( Rahul is Tremendous Player ) टप्प्यातून जात आहे. परंतु, या परिस्थितीत त्याला संघाच्या पाठिंब्याची गरज आहे. भारत विरुद्ध बांगलादेश सामन्याचे पहिले मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड म्हणाले की, राहुलबद्दल काळजी करण्यासारखे काही नाही. येत्या सामन्यांमध्ये तो आणखी चांगली कामगिरी करेल. अ‍ॅडिलेड

केएल राहुलची आतापर्यंतची विश्वचषकातील कामगिरी : भारतीय टीमचा उपकर्णधार केएल राहुलने या विश्वचषकात सुपर 12 च्या आतापर्यंत खेळलेल्या तीन सामन्यांमध्ये केवळ 4, 9 आणि 9 धावा केल्या आहेत. तीन डावांत दुहेरी आकडा गाठू न शकलेल्या केएल राहुलबद्दल विविध अंदाज बांधले जात होते. त्याचवेळी त्याच्यावर विनाकारण दबाव निर्माण केला जात होता. अशा स्थितीत बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्याच्या पूर्वसंध्येला मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल द्रविडने स्पष्टपणे सांगितले की, संघ व्यवस्थापन राहुलला पूर्ण पाठिंबा देते आणि त्याला त्याच्या पहिल्या पसंतीच्या सलामीच्या फॉर्मची चिंता करण्याची काहीच गरज नाही. येत्या सामन्यांमध्ये तो चांगली कामगिरी करेल.

मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांनी दिली प्रतिक्रिया : प्रश्नांना उत्तर देताना राहुल द्रविड म्हणाला की, या कठीण परिस्थितीत आम्ही त्याला थोडे अधिक सहन करू शकतो. आम्ही म्हटल्याप्रमाणे आम्ही त्यांना पूर्ण पाठिंबा देतो. जेव्हा तो चालतो तेव्हा तो काय परिणाम करू शकतो हे आपल्याला माहिती आहे. जसे त्याने काही आठवड्यांपूर्वी ऑस्ट्रेलियासारख्या संघाविरुद्धच्या सराव सामन्यात केले होते. पुढच्या सामन्यात कोण ओपनिंग करणार आहे याबद्दल मला शंका नाही.

केएल राहुलला द्रविड आणि संघाचा यांचा पाठिंबा : राहुलने सलग चार अर्धशतके झळकावून या स्पर्धेत पोहोचल्याची आठवण प्रशिक्षकाने सर्वांना करून दिली. द्रविड म्हणाला की, राहुल एक जबरदस्त खेळाडू आहे. त्याचा उत्कृष्ट ट्रॅक रेकॉर्ड आहे. तो शानदार फलंदाजी करीत आहे, पण कधी कधी टी-२० सामन्यांमध्ये अशा गोष्टी घडतात. परिस्थिती खूप कठीण आहे आणि आघाडीच्या फळीतील फलंदाजासाठी ते सोपे नाही. ही स्पर्धा आव्हानात्मक आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सराव सामन्यात त्याने शानदार अर्धशतक झळकावले असून, भविष्यात त्याच्याकडून चांगल्या खेळाची अपेक्षा आहे.

केएल राहुल उत्तम खेळाडू : भारत विरुद्ध बांगलादेश सामन्यापूर्वी द्रविड म्हणाला की पुढील तीन-चार सामन्यांमध्ये तो चालेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. त्यांची गुणवत्ता आणि क्षमता आम्हाला माहीत आहे. त्याला या परिस्थिती चांगल्या प्रकारे माहित आहेत. त्याचा बॅकफूटचा खेळ खूप चांगला आहे जो या परिस्थितीसाठी आवश्यक आहे. आतापर्यंत स्पर्धेत त्याने आतापर्यंत एकूण 3 सामने खेळले आहेत. ज्यामध्ये त्याने केवळ 22 धावाच केल्या आहेत. सलामीवीर म्हणून येऊनही त्याने इतक्या कमी धावा केल्यामुळे त्याच्यावर बरेच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पाकिस्तानविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या पहिल्या सामन्यात त्याला 8 चेंडूत केवळ 4 धावा करता आल्या होत्या. यानंतर, नेदरलँडविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या सामन्यात राहुलने 12 चेंडूत केवळ 9 धावाच केल्या. आजही दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात त्याची बॅट शांतच राहिली.

