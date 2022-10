कोलकाता : ऐकून आश्चर्य होईल सौरव गांगुली पुन्हा एकदा CAB चा अध्यक्ष होण्यास सज्ज ( Sourav Ganguly All Set to Head CAB Again ) झाला आहे. आता याबाबत सांगायचे म्हणजे, वर्ष होते 2006, आणि मैदान होते जोहान्सबर्ग, विरोधी संघ दक्षिण आफ्रिका होता. ( BCCI Despite his Desire to Continue as President ) कोलकाताचा प्रिन्स सौरव गांगुली, जो सहा महिने संघाबाहेर आहे, त्याने त्या सामन्यात ( Bengal Cricket Association ) शानदार पुनरागमन केले आणि पहिल्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्या डावात नाबाद 51 धावा केल्या. त्याचप्रमाणे, या वर्षी म्हणजे 2022 मध्ये, गांगुलीला आणखी एक धक्का बसला जेव्हा त्याला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) अधिकृतपणे काढून टाकले असले, तरी त्याची अध्यक्ष राहण्याची इच्छा होती. ती आता यारूपाने समोर आली आहे.

त्याची आणखी एक टर्म अध्यक्षपदी राहण्याची इच्छा असूनही बीसीसीआयने त्याला अध्यक्षपदावरून पायउतार केले. त्यामुळे असे दिसते की, गांगुलीला 2006 मध्ये कामाची तीच भूक आणि आवड आहे. आता असे वृत्त आहे की, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) निवर्तमान प्रमुख सौरव गांगुली पुन्हा त्यांच्या राज्य युनिट बंगाल क्रिकेट असोसिएशनच्या (सीएबी) अध्यक्षपदी परतणार आहेत. आणि तो CAB निवडणूक लढवण्यास तयार आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, 22 ऑक्टोबर रोजी नामांकन दाखल करण्याची योजना आहे. सीएबीच्या एका सूत्राने सांगितले की, निवडणूक झाली तरच गांगुली अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवतील. सभापतीपदासाठी दोन अर्ज दाखल झाल्यास त्यांना कोणतीही संधी घ्यायची नाही. निवडणूक न झाल्यास ते मागे बसून मोठा भाऊ स्नेहाशिष यांना अध्यक्ष करू शकतात.

CAB च्या नवीन पॅनेलची निवड 20 ऑक्टोबर रोजी केली जाईल. सौरव गांगुली (अध्यक्ष), प्रबीर चक्रवर्ती (सचिव), देवव्रत दास (सहसचिव), स्नेहाशीष गांगुली (उपाध्यक्ष) आणि नरेश ओझा (कोषाध्यक्ष) निवडणुकीच्या बाबतीत गांगुली यांच्या पॅनेलमध्ये सामील होऊ शकतात. जर सौरव गांगुली अध्यक्ष झाले तर स्नेहाशिषला सचिवपद मिळू शकेल, असा दुसरा पर्याय आहे. मात्र, स्नेहशिष यांच्या अध्यक्षपदाची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. निवडणूक झाली नाही आणि सर्वांचे एकमत झाले तर स्नेहाशिष अध्यक्ष होऊ शकतो.

तृणमूल काँग्रेसच्या सुप्रीमो आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडून मान्यता मिळाल्यास बिस्वा मजुमदार हे विरोधी पक्षातूनही निवडणूक लढवू शकतात, असे मानले जात आहे. तथापि, या निवडणुकीत मुख्यमंत्री असे करतील अशी शक्यता नाही. कारण त्यांच्या पक्षाने गांगुलीला अध्यक्षपदी राहू न देण्याच्या बीसीसीआयच्या निर्णयावर आधीच टीका केली आहे.