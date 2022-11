सिडनी : T20 विश्वचषक 2022 च्या 39 व्या सामन्यात आज इंग्लंडचा सामना ( Sri Lanka Won The Toss and Batted First ) श्रीलंकेशी होत आहे. दोन्ही संघ गट 1 मध्ये असून, पाच आणि चार गुणांसह तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर ( T20 2022 World Cup Match Today ) आहेत. सुपर 12 मध्ये इंग्लंडने चार सामने खेळले असून, त्यापैकी दोन जिंकले आहेत. एक पराभव झाला आहे. एक सामना अनिर्णित आहे.

आतापर्यंत श्रीलंकेची स्पर्धेतील कामगिरी : दुसरीकडे, श्रीलंकेच्या संघाने चारपैकी दोन सामने जिंकले असून, दोनमध्ये त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. पहिल्या फेरीतील गटात श्रीलंकेने तीनपैकी दोन सामने जिंकले आहेत. गेल्या पाच टी-20 सामन्यांमध्ये इंग्लंडने चार जिंकले आहेत आणि एक गमावला आहे. दुसरीकडे, श्रीलंकेच्या संघाने पाचपैकी तीन टी-२० सामने जिंकले असून, दोनमध्ये त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे.

आतापर्यंतची इंग्लडची स्पर्धेतील कामगिरी : हेड-टू-हेड टी20 मध्ये, दोन्ही संघांमध्ये 13 सामने झाले आहेत. ज्यात श्रीलंकेने केवळ चार सामने जिंकले आहेत, तर इंग्लंडने नऊ सामने जिंकले आहेत. T20 विश्वचषक स्पर्धेत दोन्ही संघ पाच वेळा आमने-सामने आले आहेत, ज्यामध्ये इंग्लंडने चार सामने आणि श्रीलंकेने एक सामना जिंकला आहे.

खेळपट्टीचा अहवाल : खेळपट्टीचा अहवाल खेळपट्टी फिरकीपटूंसाठी अनुकूल असू शकतो. श्रीलंकेकडे चांगले फिरकी गोलंदाज आहेत. जे उद्या इंग्लंडच्या अडचणीत भर घालू शकतात. दुसरीकडे, इंग्लंडकडे वेगवान गोलंदाज आहेत, त्यांनाही येथे मदत मिळू शकते.