कोलकाता : बीसीसीआयमधून बाहेर पडण्याच्या ( Board President Sourav Ganguly on Thursday Said ) चर्चेदरम्यान, बोर्डाचे अध्यक्ष सौरव गांगुली यांनी गुरुवारी सांगितले की, ते कायमचे प्रशासक राहू शकत नाहीत. बोर्डाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत गांगुलीच्या जागी 1983 च्या विश्वचषक विजेत्या संघाचा सदस्य रॉजर बिन्नी निवडला जाणार ( Ganguly is Set to be Replaced by Roger Binny ) आहे. तुम्ही कायमचे खेळू शकत नाही” असे गांगुली येथे बंधन बँकेच्या कार्यक्रमावेळी ( Cant Always be an Administrator ) म्हणाला. नेहमीच प्रशासक होऊ शकत नाही. परंतु, दोघांनीही नोकरीचा आनंद घेतला. नाण्याच्या दोन्ही बाजू पाहणे मनोरंजक होते. भविष्यात मी काहीतरी मोठे करेन.

सौरभ गांगुली म्हणाले, मी क्रिकेटपटूंचा प्रशासक होतो. इतके नवीन क्रिकेटमध्ये घडत आहे की, निर्णय घ्यावे लागतात. एवढा पैसा जोडलेला आहे. महिला क्रिकेट आहे, देशांतर्गत क्रिकेट आहे. कधी कधी निर्णय घ्यावे लागतात. गांगुलीला बीसीसीआय अध्यक्षपदी कायम राहायचे होते. पण, ते होऊ शकले नाही. त्याचबरोबर जय शहा हे सचिवपदी कायम राहणार आहेत. बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव म्हणून गांगुली पहिल्यांदा क्रिकेट प्रशासनात आले. जगमोहन दालमिया यांच्या निधनानंतर सप्टेंबर २०१५ मध्ये ते अध्यक्ष झाले. यश मिळवण्याबाबत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे उदाहरण दिले.

जीवन, यश आणि प्रगती ही लहान ध्येये नसतात, असेही ते म्हणाले. तुम्ही एका दिवसात सचिन तेंडुलकर, अंबानी किंवा नरेंद्र मोदी बनू शकत नाही. तो म्हणाला, तुम्हाला तुमचे आयुष्य, वेळ, दिवस, आठवडे, महिने द्यावे लागतील. ही यशाची गुरुकिल्ली आहे. गांगुली याने बैठकीत सांगितले की, "प्रत्येक गोष्टीचा अंत असतो. प्रत्येक गोष्टीची सुरवातीपासून सुरुवात करावी लागते. काहीही एका दिवसात तयार होत नाही. नरेंद्र मोदी एका दिवसात पंतप्रधान झाले नाहीत. सचिनचे यश हे देखील दीर्घकाळाच्या मेहनतीमुळे आहे. मी यासाठी प्रशासक आहे. आता मी काहीतरी वेगळं करेन."

बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळाबद्दल तो म्हणाला, “मला खूप आनंद झाला. गेल्या तीन वर्षांत अनेक चांगल्या गोष्टी घडल्या. आयपीएल कोरोनाच्या काळात झाले, जे संपूर्ण देशासाठी कठीण होते. प्रसारण हक्क विक्रमी किमतीत विकले गेले. ते म्हणाले, अंडर-19 संघाने विश्वचषक जिंकला. राष्ट्रकुल स्पर्धेत महिला संघाने सुवर्णपदक जिंकावे, अशी माझी इच्छा आहे. ते ऑस्ट्रेलियाला हरवू शकतात. ऑस्ट्रेलियात वरिष्ठ संघ जिंकला. प्रशासक म्हणून हे सोनेरी क्षण होते.

ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघाचे अभिनंदन करताना गांगुली म्हणाला, हा संघ महान आहे आणि त्यात प्रचंड प्रतिभा आहे. तुम्‍हाला या संघाने नेहमी जिंकण्‍याची अपेक्षा असते. परंतु, खेळाडूची आव्हाने पूर्णपणे वेगळी असतात. त्याची तुलना होऊ शकत नाही. तो म्हणाला की, प्रशासक म्हणून आव्हानांपेक्षा खेळाडू म्हणून आव्हाने जास्त आहेत.

क्रिकेटपटू म्हणून यशस्वी झाल्यानंतर, गांगुलीने आठ वर्षे CAB आणि नंतर BCCI येथे क्रिकेट प्रशासनात हात आजमावला. पण गांगुलीला वाटते की खेळाडू म्हणून खेळणे इतर कोणत्याही भूमिकेपेक्षा कठीण होते. “खेळ नेहमीच खूप कठीण असतो. प्रशासक म्हणून भरपूर वेळ उपलब्ध आहे. पण एकदा क्रिकेटर म्हणून आऊट झाला की दुसरी संधी मिळत नाही. पण प्रशासक म्हणून अनेक गोष्टी बदलता येतात. क्रिकेट बदलले आहे बघ. गेल्या तीन वर्षांत भारतीय क्रिकेटमध्ये बर्‍याच चांगल्या गोष्टी घडल्या आहेत,” गांगुली म्हणाला.

टी-20 विश्वचषकातही भारत चांगला खेळ करेल, असा गांगुली आशावादी आहे. "रोहित शर्माचा भारत हा पुरेसा चांगला संघ आहे. तयारी करण्याबरोबरच ते ऑस्ट्रेलियातही प्रवास करत आहेत. हा एक उत्तम संघ आहे आणि मला आशा आहे की ते चांगले खेळतील," असे त्याने सांगितले. तो म्हणाला, मी आठ वर्षे प्रशासनात होतो. पण, मला वाटते की क्रिकेटपटूची आव्हाने अधिक असतात. प्रशासकांना चुका सुधारण्यासाठी वेळ आहे. परंतु, जर तुम्ही कसोटी सामन्याच्या सकाळी ग्लेन मॅकग्राला बाद केले तर तुम्हाला सुधारण्याची संधी नाही.