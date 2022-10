नवी दिल्ली : भारताचा 1983 चा विश्वचषक जिंकणाऱ्या संघाचे ( BCCI President Shah Replaces Roger Binny ) नायक रॉजर बिन्नी बीसीसीआयचा नवे ( Nomination for Post of BCCI President ) अध्यक्ष ( Roger Binny is Set to Become New BCCI President ) बनणार आहेत. कारण तीन वर्षे या पदावर असलेले विद्यमान सौरव गांगुली 18 ऑक्टोबर रोजी बोर्डाच्या एजीएममध्ये ( Jay Shah will Continue as BCCI Secretary ) त्यांच्यासाठी मार्ग काढणार आहेत. सौरव गांगुली हे आपल्या ( Replaces Roger Binny Ganguly ) पदाचा बीसीसीआयच्या वार्षिक बैठकीत राजीनामा देतील. माध्यमांमध्ये जोरदार चर्चा झाल्यानंतर बीसीसीआयच्या बैठकीत असे ठरले की, बंगळुरूचे 67 वर्षीय व्यक्ती बोर्डाचे 36 वे अध्यक्ष असतील.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा मुलगा जय शहा हे सलग दुसऱ्यांदा बीसीसीआयचे सचिव म्हणून कार्यरत राहणार आहेत. शहा गांगुलीची जागा घेणार आहेत. बीसीसीआय मंत्रिमंडळातील एकमेव काँग्रेसचे सदस्य राजीव शुक्ला आहेत, ते उपाध्यक्षपदी कायम राहतील. क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांचे धाकटे भाऊ अरुण सिंह धुमाळ आता आयपीएलचे अध्यक्ष होणार आहेत. ते ब्रिजेश पटेल यांची जागा घेतील. महाराष्ट्रातील भाजपचे प्रभावशाली नेते आशिष शेलार हे नवीन कोषाध्यक्ष असतील म्हणजेच ते मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे (एमसीए) अध्यक्ष होणार नाहीत. शरद पवार गटाच्या पाठिंब्याने ते ही भूमिका घेणार होते. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचे निकटवर्तीय देवजित सैकिया हे जयेश जॉर्ज यांच्या जागी नवे सहसचिव म्हणून काम पाहतील.

बीसीसीआय आयसीसी अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवणार की नाही याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. बीसीसीआयच्या एका सूत्राने पीटीआयला सांगितले की, “केंद्र सरकारमधील एका प्रभावशाली मंत्र्याने मंडळातील पदे ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. 18 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत होणाऱ्या एजीएममध्ये बिन्नी अधिकृतपणे बीसीसीआयचा पदभार स्वीकारतील. कोणत्याही पदासाठी निवडणूक होणार नाही कारण सर्व उमेदवार बिनविरोध निवडले जातील. हा मध्यमगती गोलंदाज 1983 मध्ये भारताच्या ऐतिहासिक विश्वचषक विजयाचा शिल्पकार होता. आठ सामन्यांत त्याने 18 विकेट घेतल्या, त्या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेतील सर्वाधिक बळी. गांगुलीने आयपीएलचे अध्यक्षपद नाकारले.

सोमवारी संध्याकाळी मुंबईत पोहोचलेल्या गांगुलीने नवी दिल्लीत असलेल्या अधिकार्‍यांशी अनेक बैठका घेतल्या. गांगुली बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदी कायम राहण्यास इच्छुक होते, परंतु त्यांना सांगण्यात आले की बोर्डाच्या अध्यक्षपदाची दुसरी टर्म देण्याची कोणतीही पूर्वकल्पना नाही. बीसीसीआयच्या सूत्राने सांगितले की, "सौरवला आयपीएल अध्यक्षपदाची ऑफर देण्यात आली होती, परंतु त्याने नम्रपणे ही ऑफर नाकारली. त्याच संस्थेचे प्रमुख झाल्यानंतर बीसीसीआयच्या उपसमितीचे प्रमुख बनणे तो स्वीकारू शकत नाही, असा त्याचा तर्क होता," बीसीसीआयच्या सूत्राने सांगितले.

तथापि, कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशन (KSCA) ने सचिव संतोष मेनन यांच्याऐवजी बीसीसीआयच्या एजीएममध्ये त्याचे प्रतिनिधी म्हणून नाव दिल्याने त्याला काही स्थान मिळेल असे संकेत वगळण्यात आले. "रॉजर हा सर्वोत्कृष्ट मनुष्यांपैकी एक आहे आणि एक परिपूर्ण गृहस्थ आहे, ज्याने भारतासाठी मैदानाची प्रशंसा केली आहे. शिवाय तो विश्वचषकाचा नायक देखील आहे आणि त्याची स्वच्छ प्रतिमा आहे. त्याचा मुलगा स्टुअर्ट त्यावेळेस असताना त्याने निवड समितीचा राजीनामा दिला होता. भारताचा वाद,” बीसीसीआयच्या सूत्राने जोडले.

धुमाळच्या बाबतीत, निर्णय घेणाऱ्यांनी गांगुली आयपीएलच्या अध्यक्षपदावर बोलण्याची वाट पाहिली आणि एकदा त्याने नकार दिल्यावर, त्यांनी हिमाचलच्या माणसाला पदोन्नती दिली, जो गेल्या BCCI मंत्रिमंडळातील सर्वात कार्यक्षम व्यक्ती म्हणून ओळखला जातो. गांगुली चित्रातून बाहेर पडल्यामुळे, पूर्वेचे प्रतिनिधित्व नेहमीच आसामचे मुख्यमंत्री बिस्वा सरमा यांच्या कॉलचे होते कारण त्यांनी गेल्या वेळीही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. बीसीसीआय अ‍ॅपेक्स कौन्सिल आणि आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलमधील सदस्यांची नावे काही दिवसांतच अंतिम यादी कधी प्रसिद्ध होणार हे कळेल.