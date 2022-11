मेलबर्न : विराटला त्याचा सूर ( Virat has Found his Tune ) सापडला आहे. त्याचे सार्वजनिक जीवनदेखील ( His Public Life Has Also Changed ) बदलले आहे. 'सर्व काही सारखे दिसते, परंतु तरीही काहीतरी बदलले असते.' हे म्हणायचे कारण विराट कोहली पुन्हा त्याच्या फाॅर्ममध्ये परतला ( Virat Kohli is Back in His Element ) आहे. तो पुन्हा तीन ( Success Teaches You a Lot But Failure Most Teaches Certainly ) वर्षांपूर्वीसारखा जबरदस्त खेळ करून प्रतिस्पर्धी गोलंदाजांना घाम फोडणारा झाला आहे. पण कोहलीच्या या सार्वजनिक जीवनातसुद्धा बदल झालेला पाहायला मिळाला. तो अजूनही किंग कोहलीच आहे. 'लोकांनी वेढलेला आहे आणि त्याचा वेगळा स्वैगर त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा बराच भाग आहे. परंतु त्याच वेळी, तो एक पूर्णपणे भिन्न माणूस दिसतो आणि खूप जवळ येतो.

तुम्ही मॅनिक क्रिकेट फॅन नसले तरीही, तुम्हाला त्याच्याजवळ जाण्यासाठी बॅरिकेड तोडायला आवडेल आणि कदाचित 'हाय' म्हणा. त्या बदल्यात तुम्हाला हसू परत मिळण्याची शक्यता आहे आणि ते खूप प्रामाणिक, खोल आणि अस्सल वाटेल. तुमचा दिवस जाईल आणि तुम्ही आनंदी माणसाच्या घरी जाल. तो आपल्या चाहत्यांना नाराज करीत नाही ही त्याची जमेची बाजू आहे. तो आकर्षक खेळाडू आहेच. पण आता त्याच्या सार्वजनिक जीवनातील बदलसुद्धा पाहायला मिळताहेत.

क्रिकेट ही एक परफॉर्मिंग आर्ट आहे आणि एक कलाकार म्हणून ही केवळ त्याची उपलब्धीच नाही, तर तो हळूहळू त्याच्या चाहत्यांशी जोडला जात आहे. यामुळे त्याच्या समृद्ध वारशात खूप मोठा हातभार लागत आहे. रात्रीच्या जेवणाचा आस्वाद घेताना तुम्ही रोज रात्री टीव्ही स्क्रीनवर पाहत असलेल्या अल्फा-पुरुषाची प्रशंसा करणे इतकेच नाही. आता हे नाते अधिक सेंद्रिय दिसते जेथे चाहत्यांचे कौतुक आणि त्यांच्या नायकाकडून मिळणारा बदला हा दुतर्फा रस्ता बनला आहे.

यश तुम्हाला खूप काही शिकवते पण अपयश हा सर्वात मोठा गुरु आहे. हे तुम्हाला तुमच्या अंतर्गत भेद्यता शोधण्यास प्रवृत्त करते आणि तुम्ही सामान्य लोकांशी अधिक संबंध ठेवण्यास सुरुवात करता. या 14 दिवसांमध्ये ऑस्ट्रेलियन वेगवेगळ्या शहरांमध्ये, कोहलीला त्याच्या चाहत्यांशी जोडलेले पाहणे, ऑटोग्राफ देणे, सेल्फी घेणे, ग्रुप पिक्चरसाठी उभे राहणे किंवा मीडियातील ओळखीच्या चेहऱ्यांसोबत एक-दोन क्षण शेअर करणे यामुळे एखाद्याला असे वाटेल की त्याला आता वेगळे व्हायचे नाही. लोक

प्रख्यात अभिनेते विल स्मिथने ऑस्कर-गेटनंतर सहकारी डेन्झेल वॉशिंग्टनने त्याला जे सांगितले होते त्याचा संदर्भ दिला होता. तुमच्या सर्वोच्च क्षणी, सावध राहा, तेव्हाच सैतान तुमच्यासाठी येतो. याआधी तो सेल्फी, ऑटोग्राफ किंवा चॅटसाठी थांबला नाही, असे नाही तर तोच कोहली ऑस्ट्रेलिया 2015, इंग्लंड 2017 किंवा 2019 मध्ये दुसऱ्या ग्रहातील माणसासारखा दिसत होता.

त्याच्या शिखरावर असताना, कोहलीने दिलेले काही सेल्फी पाहिले तर ते आणखी एक अनिवार्य व्यायामासारखे वाटले. कदाचित तीन वर्षांच्या बिनशर्त पाठिंब्यामुळे तो दुबळा पॅच लढत असताना त्याला लोकांना सोबत घेऊन जाण्याची गरज जाणवली. मेलबर्नमध्ये, सिडनीमध्ये, पर्थमध्ये आणि अॅडलेडमध्ये, हा वार्ताहर किमान 10-15 वेगवेगळ्या लोकांना भेटला ज्यांनी कोहलीसोबत त्यांचे सेल्फी दाखवले तर काहींनी कॅप्सवर ऑटोग्राफ दाखवले. काही जण त्याला एका मॉलमध्ये भेटले आणि काहींनी त्याला कॉफी शॉपजवळ पकडले.

कॅनबेरा येथील एक भारतीय, जो अॅडलेडमध्ये खेळ पाहण्यासाठी आला होता, ते म्हणाले आम्ही त्याला काही सपोर्ट स्टाफसोबत कॉफी शॉपमध्ये पाहिले. आम्ही जरा घाबरलो की, आम्ही त्याच्याकडे जावे पण त्याने आम्हाला बोलावले आणि आमच्यासोबत पोज दिली. मेलबर्नमधील एका ज्युनिअर महिला क्लब हॉकी संघाला मध्यभागी भारताच्या माजी कर्णधारासोबत पोझ देण्यात आली. जर त्याला आता माध्यमांमध्ये ओळखीचे चेहरे दिसले, तर तो हसतमुखाने त्यांचे स्वागत करेन आणि त्यांची तब्येत तपासेल.

युट्युबर वळलेल्या पत्रकाराकडे तो हसला आणि सरावातून परत येत असताना त्याच्याशी एक मिनिट बोलला. पत्रकार आणि यूट्यूबर्स (बरेच आहेत) यांनी त्याला घेरले. आप सब आओ, (तुम्ही सर्व या), त्यांनी फोटो आणि व्हिडिओ पत्रकारांसह सर्वांना बोलावून त्यांच्यासोबत पोज दिली. 2020 मध्ये न्यूझीलंडमध्ये प्रवास करणाऱ्या फ्रीलांसरसोबत त्याने लिहिलेल्या लेखासाठी तो खूप चिडला होता. त्याने पत्रकाराला पाहिले आणि त्याला फोटोसाठी सामील होण्यास सांगितले.

व्हिडिओ या युट्युबर्सना हजारो हिट्स मिळवून देतील आणि त्यातील काही हसत हसत बँकेत पोहोचतील. त्या हसण्यामागे कोहली कारणीभूत आहे. तो आनंदी आहे आणि ते त्याच्या खेळातून दिसून येत आहे. त्या हसण्याने प्रयत्नहीनता परत आली आहे. शनिवारी त्याचा 34 वा वाढदिवस साजरा करीत असताना, त्याने त्याचे दुसरे शिखर गाठले आहे आणि कोणीही त्याच्या शेवटच्या शर्टवर पैज लावू शकतो की आणखी एक डुबकी आली तरी, खात्री बाळगा, काही दशलक्ष शुद्ध चाहतेदेखील त्याच्या विराटियन्सच्या बँडवॅगनमध्ये सामील होतील.

