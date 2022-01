नृत्यातील ‘बेस्ट का नेक्स्ट अवतार’ ( Best Ka Next Avtar ) चा शोध डान्स रियालिटी शो ‘इंडियाज बेस्ट डान्सर २’ मधून केला जात होता. अनेक राउंड्स आणि सॉलिड परफॉर्मन्सेस नंतर सोनी एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजन वर सुरु असलेल्या या शोचा विनर सापडला आहे. मराठमोळी सौम्या कांबळेने ‘इंडियाज बेस्ट डान्सर २’ च्या ( Soumya Kamble Indias Best Dancer ) विजेतेपदाच्या चषकावर आपले नाव कोरले. सौम्या पुण्याची असून तिच्या नृत्यकौशल्याने प्रभावित होत पद्मविभूषण आशा भोसले यांनी तिला ‘छोटी हेलन’ ही पदवी बहाल केली होती.

सौम्या कांबळेला सोनी एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजनकडून १५ लाख रुपयांचा धनादेश आणि iMaruti Suzuki Swifti कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. तिची कोरिओग्राफर वर्तिका झा हिला ५ लाखांचा धनादेश देण्यात आला. सर्वोत्कृष्ट ५ अंतिम स्पर्धकांमधून जयपूरचा गौरव सरवन हा प्रथम उपविजेता म्हणून घोषित झाला; ओडिशाची रोझा राणा हिला द्वितीय उपविजेता म्हणून घोषित करण्यात आले. आसाम येथील रक्तीम ठाकुरिया याला तृतीय उपविजेते म्हणून घोषित करण्यात आले आणि केरळ येथील झमरूधला चौथा उपविजेता म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यांच्यापैकी प्रत्येकाला कॅम्पस शूजकडून अनुक्रमे १ लाख रुपयांचे धनादेश देण्यात आले. याव्यतिरिक्त, सोनी एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजनने उपविजेत्याला अनुक्रमे १ लाख रुपयाचे धनादेश देखील दिले. सर्वात शेवटी, सर्वोत्कृष्ट ५ अंतिम स्पर्धकांना ‘पतंजली स्वदेशी समृद्धी’ कार्ड देखील मिळाले जे ५००० रुपयांचे आहे.सौम्याने नेहमीच तिचे सर्वोत्तम नृत्य सादर केले आणि तिची नृत्यदिग्दर्शिका वर्तिका झा सोबत काही अपवादात्मक अप्रतिम बेली डान्सिंग आणि फ्रीस्टाइल नृत्ये सादर केली. तिच्या वडिलांची इच्छा होती की तिने डॉक्टर व्हावे आणि आईला ती एक डान्सर व्हावी असे वाटत होते. या मोहक नर्तिकेने तिच्या कौशल्याशी तडजोड न करता त्यांच्या दोन्ही इच्छा काळजीपूर्वक संतुलित केल्या. तिच्या प्रवासात तिला सतत साथ देणाऱ्या तिच्या वडिलांनी तिला शोमध्ये ‘इंडियाज बेस्ट डॉटर’ म्हणूनही संबोधिले. इतकंच नाही, तर ठळक क्षण होता जेव्हा नोरा फतेहीने तिला ‘बेली डान्सिंग कॉइन बेल्ट’ भेट दिला आणि तिच्यासोबत बेली डान्सिंग मूव्ह्स सादर करून प्रेक्षकांना खूप आनंद दिला. जज मलायका अरोरा पासून लाखो चुंबन घेणाऱ्या, गीता कपूर करून 'सजदा' घेत आणि टेरेन्स लुईस कडून 'चुम्मेश्वरी' चा मुकुट घेणाऱ्या सौम्याने नक्कीच तिच्या नृत्याभिनयाने खूप प्रभाव पाडला आणि शोमध्ये मनोरंजन, नवीनता आणि तंत्र पुन्हा परिभाषित केले.इंडियाज बेस्ट डान्सर - सीझन २’ ची विजेती सौम्या कांबळे म्हणाली, “या अतिवास्तव क्षणाविषयी भावना वर्णन करण्यासाठी मला शब्द सापडत नाहीत. मी भावनांनी भारावून गेले आहे. या प्रवासात ज्यांनी मला मतदान केले आणि पाठिंबा दिला आणि जे माझ्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनले आहेत त्या सर्वांचे मी आभार मानू इच्छिते, विशेषत: या शोमधील माझी कोरिओग्राफर आणि मेंटॉर - वर्तिका दीदी जी या प्रवासात माझ्यासोबत आहे. मी तिची खूप ऋणी आहे. भारतातील सर्वोत्कृष्ट नृत्यांगनाचा एक भाग बनणे हे एक उत्तम शिक्षण आहे आणि मला समविचारी व्यक्ती सापडल्या आहेत ज्यांना माझ्याइतकीच नृत्याची आवड आहे. मला माहित नाही की भविष्यात काय आहे, परंतु नृत्य नक्कीच त्याचा महत्त्वाचा भाग असेल. मलायका मॅडम, टेरेन्स सर आणि गीता माँ या सर्व जजेसचे मी आभार मानू इच्छिते जे शोमध्ये आम्हा सर्वांसाठी त्यांच्या प्रेमळ शब्दांनी आणि सतत प्रेरणाने शक्तीचा आधारस्तंभ बनले आहेत.”एकंदरीत, ‘बेस्ट का नेक्स्ट अवतार’ झालेल्या मराठमोळ्या पुण्याच्या ‘छोटी हेलन' चे म्हणजेच सौम्या कांबळेचे ‘इंडियाज बेस्ट डान्सर २’ चा चषक जिंकल्याबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन.