सॅन फ्रान्सिस्को : YouTube ने एका नवीन वैशिष्ट्याची चाचणी सुरू ( YouTube has Started Testing a New Feature ) केली आहे. जी निर्मात्यांना त्यांच्या समुदाय पोस्टमध्ये क्विझ ( YouTube Starts Beta Testing Quiz Feature ) जोडण्यास अनुमती ( Allow Creators to Add Quizzes to Their Community Posts ) देईल. नवीन वैशिष्ट्य बीटामध्ये आहे. केवळ काही निर्मात्यांना उपलब्ध ( YouTube Starts Beta Testing Quiz Feature ) आहे. टेकक्रंचच्या मते, स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मने त्याच्या क्रिएटर इनसाइडर चॅनेलवर एका नवीन व्हिडिओमध्ये ( Streaming Platform Shared The Details in New Video ) तपशील शेअर केला आहे. जिथे तो नियमितपणे निर्मात्यांसह अपडेट शेअर करतो. प्रश्नांची उत्तरे देतो आणि त्याचे आगामी प्रयोग आणि चाचण्या शेअर करतो.

यू-ट्यूब आता निर्मात्यांसाठी एक उत्तम साधन : नवीनतम व्हिडिओमध्ये, कंपनीने स्पष्ट केले की, निर्माते त्यांच्या अनुयायांना, विशेषतः शैक्षणिक चॅनेल शिकण्यात मदत करण्यासाठी क्विझ वैशिष्ट्य कसे वापरू शकतात. अहवालानुसार, YouTube चे क्विझ वैशिष्ट्य त्यांच्या अनुयायांचे लक्ष वेधून घेऊ इच्छिणाऱ्या निर्मात्यांसाठी एक उत्तम साधन असू शकते आणि त्यांना पोस्टसह सखोल चर्चेत सहभागी होण्यास प्रवृत्त करते.

यु-ट्यूब आता शेअर केलेल्या पोस्टवर मजकूर, स्टिकर्स जोडण्याची अनुमती देणार : कंपनीने असेही सांगितले की, ते फोटो एडिटिंग टूलची चाचणी करीत आहे, जे Android वर पूर्वीच्या चाचण्यांनंतर आता iOS डिव्हाइसेसवर YouTube अॅपमध्ये उपलब्ध असेल. हे साधन निर्मात्यांना त्यांनी समुदाय पोस्टवर शेअर केलेल्या प्रतिमांमध्ये फिल्टर, मजकूर आणि स्टिकर्स जोडण्याची अनुमती देईल. अहवालात जोडले गेले. कंपनीने सांगितले की, यादृच्छिकपणे निवडलेल्या निर्मात्यांच्या एका लहान गटाला फोटो संपादन वैशिष्ट्यात प्रवेश असेल.

निर्मात्यांच्या समुदायासाठी आणखी नवीन वैशिष्ट्यांची घोषणा : अलीकडे, YouTube ने निर्मात्यांच्या समुदायासाठी आणखी नवीन वैशिष्ट्यांची घोषणा केली. गेल्या आठवड्यात, YouTube ने त्याच्या शॉर्ट-व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म Shorts वर संलग्न मार्केटिंगसह नवीन खरेदी वैशिष्ट्यांची चाचणी सुरू केली आहे. शिवाय, स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मने असेही घोषित केले की, अल्पकालीन व्हिडिओ निर्मात्यांना लवकरच त्यांच्या शॉर्ट्समध्ये कॉपीराइट केलेले संगीत एक मिनिटापर्यंत वैशिष्ट्यीकृत करण्याची परवानगी दिली जाईल.