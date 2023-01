सॅन फ्रान्सिस्को : टेक जायंट गूगलने (Tech giant Google) घोषणा केली आहे की, त्यांनी 'शॉर्ट्स माॅनेटायझेशन मॉड्यूल' (Shorts Monetisation Module) सारख्या नवीन मॉड्यूल्सचा समावेश करण्यासाठी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम (YouTube Partner Program) अटींची पुनर्रचना केली आहे. टेक जायंटने म्हटले की, निर्मात्यांना व्हिडिओ-शेअरिंगवर 1 फेब्रुवारीपासून शॉर्ट्सवर जाहिरात कमाई सुरू (YouTube share ad money with Shorts creators) करता येते. प्लॅटफॉर्म नवीन मॉड्यूल निर्मात्यांना त्यांच्या सामग्रीमधून कमाई करण्याच्या मार्गांमध्ये अधिक गोष्टी प्रदान करणार.

निर्मात्यांसाठी करार : कराराच्या प्लॅटफॉर्मवर कमाई करू इच्छिणाऱ्या सर्व निर्मात्यांसाठी मूलभूत (Shorts creators) कराराच्या अटींवर स्वाक्षरी केल्यावर, निर्माते कमाईच्या संधी अनलॉक करण्यासाठी कॉन्ट्रॅक्ट मॉड्यूल्समधून निवडू शकतात. नवीन मॉड्यूल्समध्ये 'वॉच पेज माॅनिटायझेशन मॉड्यूल' (Watch Page Monetisation Module), 'शॉर्ट्स माॅनेटायझेशन मॉड्यूल' आणि 'कॉमर्स प्रॉडक्ट अ‍ॅडेंडम' (Commerce Product Addendum) यांचा समावेश आहे.

कमाई शेअर करण्याची परवानगी : वॉच पेजवर पाहिलेल्या लाँग-फॉर्म किंवा लाइव्ह-स्ट्रीमिंग (Long-form or live-streaming) व्हिडिओंवर जाहिरात आणि यूट्यूब प्रीमियम कमाई (YouTube Premium revenue) करण्यासाठी वापरकर्त्यांनी वॉच पेज कमाई मॉड्यूल स्वीकारणे आवश्यक आहे. कंपनीने म्हटले की, शॉर्ट्स माॅनिटायझेशन मॉड्यूल तुमच्या चॅनेलला शॉर्ट्स फीडमधील व्हिडिओंदरम्यान पाहिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमधून कमाई (YouTube share ad money ) शेअर करण्याची परवानगी देते.

यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम : जे फॅन फंडिंग वैशिष्ट्ये (Fan Funding features) अनलॉक करतात किंवा जर वापरकर्त्यांनी आधीच 'कॉमर्स प्रॉडक्ट अ‍ॅडेंडम' (Commerce Product Addendum) स्वीकारले असेल तर त्यांना त्याच्या अटी पुन्हा स्वीकारण्याची आवश्यकता नाही. सर्व वापरकर्त्यांनी नवीन यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम अटींचे पुनरावलोकन करणे आणि समजून घेणे आवश्यक आहे. कारण, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राममध्ये सामील होण्यासाठी किंवा राहण्यासाठी मूलभूत अटी स्वीकारणे (Terms must be accepted) आवश्यक आहे.

कमाई करार संपुष्टात येईल : यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राममध्ये राहण्यासाठी आणि यूट्यूब वर कमाई करणे सुरू (To continue earning on YouTube) ठेवण्यासाठी, सर्व कमाई करणार्‍या भागीदारांना 10 जुलै 2023 पर्यंत नवीन अटींचे (new terms by July 10, 2023) पुनरावलोकन करणे आणि ते स्वीकारणे आवश्यक आहे. गूगलने सांगितले की, वापरकर्त्यांनी त्या तारखेपर्यंत मूळ अटी मान्य न केल्यास, त्यांचे चॅनल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राममधून काढून टाकले जाईल आणि त्यांचा कमाई करार संपुष्टात येईल.