सॅन फ्रान्सिस्को : अहवालानुसार, एक दिवस अ‍ॅपमध्ये मजकूर उपलब्ध होऊ शकतो. या वैशिष्ट्यासह, वापरकर्त्यांना अनिच्छेने सामायिक केलेली माहिती हटविण्याची आवश्यकता नाही, कारण ती प्राप्तकर्त्याच्या फोनवरून स्वयंचलितपणे हटविली जाईल. ज्याप्रमाणे फोटो आणि व्हिडिओ एकदा पाहिल्यानंतर फॉरवर्ड आणि कॉपी केले जाऊ शकत नाहीत, त्याचप्रमाणे एकदा पाहिल्यानंतर मजकूर संदेशांसह ते करणे शक्य होणार नाही.

व्ह्यू वन्स टेक्स्ट फीचर : मेटा-मालकीचे व्हॉट्सअ‍ॅपच्या भविष्यातील अपडेटमध्ये 'व्यू वन्स टेक्स्ट' (view once text) मेसेज पाठवण्याची क्षमता आणण्यासाठी काम करत आहे. याआधी, व्ह्यू वन्स टेक्स्ट फीचर फोटो आणि व्हिडिओसाठी सपोर्टसह लॉन्च करण्यात आले होते. (Wabateinfo) च्या रिपोर्टनुसार, व्हॉट्सअ‍ॅप अँड्रॉइड बीटा व्हर्जनमध्ये व्ह्यू वन्स टेक्स्ट फीचर सध्या उपलब्ध आहे, जे वापरकर्त्यांना मेसेज पाठवण्याची परवानगी देते जे गायब होण्यापूर्वी एकदाच पाहिले जाऊ शकतात. (WhatsApp new feature, Look at the text feature once)

गायब होणारा नवीन संदेश : अहवालानुसार, व्हॉट्सअ‍ॅप सध्या प्राप्तकर्त्यांना त्यांच्या अ‍ॅपची सर्वात अलीकडील आवृत्ती वापरत असल्यास त्यांनी एकदा पाहिलेल्या मीडियाचा स्क्रीनशॉट घेण्यापासून प्रतिबंधित करते, परंतु हे संरक्षण मजकूर संदेशांपर्यंत असेल की नाही हे स्पष्ट नाही. या महिन्याच्या सुरुवातीला, मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मने अँड्रॉइड बीटा वर गायब होणारा नवीन संदेश शॉर्टकट देखील आणला. नवीन शॉर्टकट 'स्टोरेज व्यवस्थापित करा' विभागात ठेवण्यात आला आहे. जागा वाचवण्याचे साधन म्हणून चिन्हांकित केले आहे.