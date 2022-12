सॅन फ्रान्सिस्को : मेटा-मालकीच्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअ‍ॅपने ( WhatsApp New Features ) वापरकर्त्यांना नवीन अपडेट देण्यासाठी 21 नवीन इमोजींवर ( WhatsApp has Started Working on 21 New Emojis ) काम करण्यास सुरुवात केली आहे. अहवालानुसार, मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मने आठ इमोजी पुन्हा डिझाईन ( Messaging Platform has Redesigned Eight Emojis ) केल्या आहेत, जे बीटा आवृत्तीमध्ये आधीपासूनच दृश्यमान आहेत.

प्ले स्टोअर (Play Store) वर उपलब्ध असलेल्या नवीनतम बीटा बिल्डमध्ये, आठ इमोजी अद्यतनित केले गेल्या आहेत. 21 नवीन इमोजी लवकरच सर्व बीटा परीक्षकांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील. दरम्यान, शुक्रवारी व्हॉट्सअ‍ॅपने अँड्रॉइड बीटावर गायब झालेला नवीन संदेश शॉर्टकट आणण्यास सुरुवात केली.

Android 2.22.25.11 अद्यतनासाठी नवीनतम WhatsApp बीटा डाउनलोड केल्यानंतर, काही वापरकर्ते शॉर्टकट वैशिष्ट्यात प्रवेश करण्यास सक्षम होते. गेल्या महिन्यात, मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मने पाच देशांमध्ये येलो पेजेस-शैलीच्या व्यवसाय निर्देशिका लाँच केल्या.

हे वैशिष्ट्य ब्राझील, यूके, इंडोनेशिया, मेक्सिको आणि कोलंबियामध्ये आणले गेले. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, निर्देशिका वापरकर्त्यांना एकतर सेवेवर संपर्क करण्यायोग्य कंपन्या शोधण्यात किंवा प्रवास किंवा बँकिंगसारख्या व्यवसायाच्या प्रकारानुसार ब्राउझ करण्यात मदत करेल.