सॅन फ्रान्सिस्को : मेटा-मालकीचे मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअॅप डेस्कटॉप बीटाच्या ( WhatsApp New Features Coming Soon ) भविष्यातील अपडेटमध्ये ग्रुप चॅटसाठी निःशब्द शॉर्टकटवर ( Increasing WhatsApp Group Members ) काम करीत आहे. WA Betainfo च्या रिपोर्टनुसार, म्यूट शॉर्टकट ग्रुप चॅटच्या ( Meta founder and CEO Mark Zuckerberg ) शीर्षस्थानी ( Message Yourself feature in WhatsApp ) दिसेल आणि वापरकर्त्यांना ग्रुपमध्ये प्राप्त झालेल्या संदेशांच्या सूचना अक्षम करण्यात मदत ( WhatsApp Now Available with New Features ) करेल.

मेटा संस्थापक आणि सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी केली घोषणा : या महिन्याच्या सुरुवातीला, मेटा संस्थापक आणि सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी घोषित केले की, 1,024 वापरकर्ते एका गटात जोडले जाऊ शकतात. त्यामुळे हे नवीन वैशिष्ट्य अशा वापरकर्त्यांसाठी खूप उपयुक्त ठरेल, ज्यांना ग्रुप चॅटमधून अधिक सूचना मिळू इच्छित नाहीत. Android साठी WhatsApp beta ला दोन आठवड्यांपूर्वी मोठ्या गटांसाठी सूचना स्वयंचलितपणे बंद करण्याचे वैशिष्ट्य प्राप्त झाले.

मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मने काही बीटा परीक्षकांसाठी एक नवीन वैशिष्ट्य आणले : दरम्यान, मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मने काही बीटा परीक्षकांसाठी एक नवीन वैशिष्ट्य आणले आहे. जे वापरकर्त्यांना डेस्कटॉपवर ग्रुप चॅटमध्ये प्रोफाइल फोटो पाहण्याची परवानगी देते. हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना गट सदस्यांना ओळखण्यास मदत करते. ज्यांच्याकडे फोन नंबर नाही किंवा त्यांचे नाव समान आहे. हीदेखील एक उपयुक्त गोष्ट आहे. मेटा-मालकीच्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअॅपने येत्या आठवड्यात भारतात नवीन 'मेसेज युवरसेल्फ' वैशिष्ट्य लॉन्च करण्याची घोषणा सोमवारी केली. कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, नोट्स, स्मरणपत्रे आणि अद्यतने पाठवण्यासाठी स्वतःशी 1:1 चॅट आहे.

व्हाट्सअॅपचे नवीन फिचर्स वापरण्यासाठी सूची : WhatsApp वर, वापरकर्ते त्यांच्या कार्य सूची व्यवस्थापित करण्यासाठी स्वतःला नोट्स, स्मरणपत्रे, खरेदी सूची आणि बरेच काही पाठवू शकतात. नवीन वैशिष्ट्य वापरण्यासाठी, व्हाट्सअॅप अॅप्लिकेशन उघडा, एक नवीन चॅट तयार करा, त्यानंतर सूचीच्या शीर्षस्थानी असलेल्या तुमच्या संपर्कावर क्लिक करा आणि मेसेजिंग सुरू करा. कंपनीने सांगितले की, हे वैशिष्ट्य Android आणि iPhone वर उपलब्ध असेल आणि येत्या आठवड्यात सर्व वापरकर्त्यांसाठी आणले जाईल.

या महिन्याच्या सुरुवातीला, मेटा संस्थापक आणि सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी 32-व्यक्ती व्हिडिओ कॉलिंग, इन-चॅट पोल आणि 1,024 वापरकर्त्यांचे गट यासारख्या अनेक नवीन वैशिष्ट्यांसह 'कम्युनिटीज ऑन व्हाट्सएप' ची घोषणा केली.

व्हॉट्सअॅपवर कम्युनिटीज होणार लाँच : Meta चे CEO म्हणाले, "आम्ही व्हॉट्सअॅपवर कम्युनिटीज लाँच करीत आहोत. हे उपसमूह, एकाधिक थ्रेड्स, घोषणा चॅनेल इ. सक्षम करून गटांना अधिक चांगले बनवते. आम्ही पोल आणि 32-व्यक्ती व्हिडीओ कॉलिंगदेखील सुरू करीत आहोत." सर्व एंड-टू- द्वारे संरक्षित एन्क्रिप्शन समाप्त करा जेणेकरून तुमचे संदेश खासगी राहतील."