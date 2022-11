सॅन फ्रान्सिस्को - व्हाट्सअपने काही बीटा परीक्षकांसाठी एक नवीन फिचर आणले आहे जे वापरकर्त्यांना डेस्कटॉपवर ग्रुप चॅटमध्ये प्रोफाइल फोटो पाहण्याची परवानगी देईल. Wabatinfo च्या रिपोर्टनुसार, हे फीचर वापरकर्त्यांना अशा ग्रुप सदस्यांना ओळखण्यास मदत करेल ज्यांचा फोन नंबर नाही किंवा त्यांचे नाव समान आहे. (WhatsApp new feature). (View profile photos within WhatsApp group chats) (WhatsApp profile photos)

अँड्रॉइडसाठी लवकरच जारी केले जाईल - जर एखाद्या ग्रुपच्या सदस्याने प्रोफाइल फोटो सेट केला नसेल किंवा तो व्हाट्सअप गोपनीयतेच्या निर्बंधांमुळे लपविला गेला असेल तर डीफॉल्ट प्रोफाइल दिसेल आणि संपर्काच्या नावाप्रमाणेच रंग वापरून हायलाइट केला जाईल. नवीन फीचर लवकरच अँड्रॉइडसाठी देखील जारी केले जाईल. मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मने व्हॉट्सअप डेस्कटॉप बीटासाठी ऑक्टोबरमध्ये या नवीन वैशिष्ट्यावर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की कंपनी डेस्कटॉप आणि आयओएस डिव्हाइसवर कार्य करत आहे ज्यामुळे ग्रुप सदस्यांना त्यांच्या ग्रुपमध्ये इतरांना अधिक चांगल्या प्रकारे ओळखण्यात मदत होईल.

मेसेज विथ युवरसेल्फ - काही दिवसांपूर्वी अशी बातमी आली होती की मेटा-मालकीचे मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअप एका सेल्फ-मेसेजिंग फीचरची चाचणी करत आहे ज्यामुळे तुम्हाला स्वतःला सहज मेसेज पाठवता येतील. wbetainfa नुसार, व्हॉट्सअप आता त्याच्या बीटा टेस्टर्ससाठी अँड्रॉइडआणि आयओएस साठी त्याच्या बीटा अॅपमध्ये काही सुधारणांची चाचणी करत आहे. Android 2.22.24.2 अपडेटसाठी व्हॉट्सअप बीटा रिलीझ केल्यानंतर आता व्हॉट्सअप बीटा परीक्षकांच्या निवडक गटासाठी 'मेसेज विथ युवरसेल्फ' (Message with Yourself) रिलीझ करून एक ही चाचणी करत आहे. (WhatsApp new feature) (whatsapp testing message with yourself feature).