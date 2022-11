नवी दिल्ली: सोशल मेसेजिंग अ‍ॅप व्हॉट्सअ‍ॅप पुन्हा एकदा युजर्सचा डेटा आणि प्रायव्हसीबाबत चर्चेत आहे. खरे तर, सायबर न्यूजने आपल्या एका अहवालात सांगितले आहे की, 2022 मध्ये सुमारे 500 दशलक्ष व्हाट्सएप वापरकर्त्यांच्या मोबाइल नंबरचा डेटाबेस लीक झाला आहे आणि ते ऑनलाइन विकले जात आहेत. या डेटासेटमध्ये 84 देशांतील व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांचा डेटा समाविष्ट आहे. तर व्हॉट्सअ‍ॅप नेहमीच अ‍ॅपवरील यूजर्सचा डेटा सुरक्षित असल्याचा दावा करत आहे. अगदी चॅटही एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड असल्याचे म्हटले होते. म्हणजेच मेसेज पाठवणारा आणि तो घेणारा यांच्याशिवाय तो मेसेज कोणीही वाचू, ऐकू किंवा पाहू शकत नाही. पण सायबर न्यूजच्या अहवालाने कोट्यवधी वापरकर्त्यांना चिंतेत टाकले आहे. (500 million users data leak up for sale online , whatsapp data be leaked )

हॅकिंग कम्युनिटी फोरमवर माहिती दिली: वास्तविक, एका व्यक्तीने प्रसिद्ध हॅकिंग कम्युनिटी फोरमवर अशी माहिती दिली आणि दावा केला की, त्यात 32 दशलक्षाहून अधिक अमेरिकन वापरकर्त्यांचे रेकॉर्ड आहेत. त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की फोन नंबरचा आणखी एक मोठा भाग इजिप्त (45 दशलक्ष), इटली (35 दशलक्ष), सौदी अरेबिया (29 दशलक्ष), फ्रान्स (20 दशलक्ष) आणि तुर्की (20 दशलक्ष) नागरिकांचा आहे. विक्रीसाठी असलेल्या डेटासेटमध्ये सुमारे 10 दशलक्ष रशियन आणि 11 दशलक्षाहून अधिक यूके नागरिकांचे फोन नंबर देखील आहेत. धमकी देणाऱ्या कलाकारांनी सायबरन्यूजला सांगितले की, ते यूएस डेटासेट $7,000, यूके $2,500 आणि जर्मनी $2,000 ला विकत आहेत.

सावध राहण्याचा सल्ला: अशा माहितीचा वापर हल्लेखोरांद्वारे स्मिशिंग आणि विशिंग हल्ल्यांसाठी केला जातो, म्हणून वापरकर्त्यांना अज्ञात नंबर, अवांछित कॉल आणि संदेशांवरील कोणत्याही कॉलपासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला जातो. व्हॉट्सअ‍ॅपचे जगभरात दोन अब्जाहून अधिक सक्रिय वापरकर्ते आहेत. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या डेटाबेसच्या विक्रेत्याने विनंती केल्यावर डेटाचा नमुना सायबरन्यूजच्या संशोधकांसोबत शेअर केला. सामायिक केलेल्या नमुन्यात 1097 यूके आणि 817 यूएस वापरकर्ता क्रमांक आहेत. सायबरन्यूजने नमुन्यात समाविष्ट केलेले सर्व नंबर क्रॉस-चेक केले आणि ते खरोखरच व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्ते असल्याची पुष्टी करण्यात सक्षम झाले.

डेटाबेस कसा मिळवला: तथापि, त्यांनी डेटाबेस कसा मिळवला हे विक्रेत्याने स्पष्ट केले नाही. त्यात फक्त असे म्हटले आहे की, त्यांनी डेटा गोळा करण्यासाठी स्वतःची युक्ती वापरली आणि सायबरन्यूजला आश्वासन दिले की, दिलेले सर्व नंबर सक्रिय व्हाट्सएप वापरकर्त्यांचे आहेत. सायबरन्यूजने व्हॉट्सअ‍ॅपची मूळ कंपनी मेटाशी संपर्क साधला, परंतु लगेच प्रतिसाद मिळाला नाही. व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांची माहिती मोठ्या प्रमाणात गोळा करणे, ज्याला स्क्रॅपिंग असेही म्हणतात. हे व्हॉट्सअ‍ॅपच्या सेवा अटींचे उल्लंघन आहे. हा दावा निव्वळ सट्टा आहे. तथापि, ऑनलाइन पोस्ट केलेले प्रचंड डेटा डंप स्क्रॅप करून ते अनेकदा प्राप्त केले जाते.