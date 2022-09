लखनौ: फेसबुकने लखनऊ येथील डीजीपी मुख्यालयातील ( DGP Headquarters Lucknow ) सोशल मीडिया सेंटरला ( Social Media Center UP Police ) एसओएस पाठवला आहे, ज्यामध्ये लखनऊमध्ये NEET उमेदवाराने ( NEET candidate suicide post ) विषारी द्रव्य प्राशन करून आत्महत्या करण्याबद्दलची माहिती दिली, ज्यामुळे पोलिसांना घटनास्थळी पोहोचण्यास मदत झाली. ज्यामुळे एकाचा जीव वाचवला गेला. हा उत्तर प्रदेश पोलिस आणि सोशल नेटवर्किंग साइट ( UP Police Facebook real time alerts agreement ) यांच्यातील कराराचा एक भाग होता. ज्यामुळे रिअल-टाइम अॅलर्ट आणि आत्महत्येच्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी कारवाईद्वारे जीव वाचवले जातात.

करारानुसार, कोणतीही व्यक्ती आत्महत्या करण्याच्या उद्देशाने सोशल मीडियावर पोस्ट करेल, संबंधित साइट पोलिस नियंत्रण कक्षाला अलर्ट जारी करेल आणि त्वरित मदत दिली जाईल. अतिरिक्त महासंचालक कायदा आणि सुव्यवस्था, प्रशांत कुमार ( ADG Law and Order Prashant Kumar ) म्हणाले की ही माहिती ताबडतोब लखनौ पोलिस आयुक्तालयाला पाठवण्यात आली होती आणि त्यांना या प्रकरणात काम करण्यास सांगण्यात आले होते. प्रशांत कुमार, आयपीएस, एडीजी कायदा आणि सुव्यवस्था, यूपी (Prashant Kumar IPS UP ) म्हणाले, "आम्ही सर्व पोलिसांना आत्महत्येशी संबंधित सोशल मीडिया पोस्टवर त्वरित प्रतिसाद देण्याचे आणि असे संदेश पोस्ट करणाऱ्यांचे प्राण वाचवण्याचे निर्देश दिले आहेत. फेसबुकने आमच्यासोबत भागीदारी केली आहे." ज्यामुळे आम्ही लगेच प्रतिसाद देऊ शकतो."

रिअल-टाइम अलर्ट: अतिरिक्त सीपी (पश्चिम) चिरंजीव नाथ सिन्हा ( Additional CP Chiranjeev Nath Sinha ) ताबडतोब एका 29 वर्षीय व्यक्तीच्या घरी पोहोचले, ज्याने आपले जीवन संपवण्याचा संदेश पोस्ट केला होता. त्या व्यक्तीने आपल्याकडून चूक झाल्याचे कबूल केले आणि भविष्यात असे प्रकार पुन्हा न करण्याचे वचन दिले. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, जेव्हा कोणी आत्महत्येचा संदेश पोस्ट करतो. तेव्हा फेसबुक यूपी पोलिसांना अलर्ट पाठवते ( Facebook sends alert to UP Police ). पोलिसांनी सतर्कतेची दखल घेऊन अनेकांचे प्राण वाचवले असल्याचे त्यांनी सांगितले. नुकतेच प्रयागराज पोलिसांनी ( UP Prayagraj Police ) एका व्यक्तीचे प्राण वाचवले. ज्याने फेसबुकवर आपले जीवन संपवणार असल्याची पोस्ट केली होती.

