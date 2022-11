नवी दिल्ली : इलॉन मस्क यांनी शनिवारी सांगितले ( Elon Musk React on Twitter layoffs ) की, ट्विटरच्या अर्ध्या कर्मचार्‍यांना क्रूरपणे काढून टाकण्याशिवाय पर्याय ( Brutally Firing Half of Twitters Workforce ) नाही. कारण कंपनीला दिवसाला 4 दशलक्ष डाॅलरपेक्षा जास्त नुकसान होत आहे. भारतासह जगभरातील सुमारे 3,800 कर्मचार्‍यांची हकालपट्टी केल्यानंतर, नवीन ट्विटर सीईओने यांनी सांगितले की, ज्यांना जाण्यास सांगितले गेले आहे, त्यांना त्यांनी तीन महिन्यांचा ब्रेक ( Twitter CEO Said That He has Given Three Months of Severance ) दिला आहे.

मस्क यांनी ट्विट केले की, "ट्विटरच्या सक्तीतील कपातीबाबत, दुर्दैवाने कंपनीला 4 मिलियन डाॅलर दिवसाला जास्त तोटा होत असताना पर्याय नाही." "बाहेर पडलेल्या प्रत्येकाला 3 महिन्यांच्या विच्छेदाची ऑफर देण्यात आली होती. जी कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यकतेपेक्षा 50 टक्के जास्त आहे." असेही ते म्हणाले. जगभरातील सर्व ट्विटर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना मस्कने काढून टाकले आहे.

ते असेही म्हणाले की, ट्विटरच्या कमाईत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. कारण वापरकर्ते त्यांच्या जाहिरातदारांसाठी अवाजवी दबाव टाकत आहेत. "पुन्हा, स्पष्टपणे सांगायचे तर, सामग्री नियंत्रणासाठी Twitter ची दृढ वचनबद्धता पूर्णपणे अपरिवर्तित आहे. खरं तर, आम्ही या आठवड्यात द्वेषपूर्ण भाषण काही वेळा आमच्या पूर्वीच्या नियमांपेक्षा कमी झाल्याचे पाहिले आहे, आपण प्रेसमध्ये जे वाचू शकता त्याच्या विरुद्ध," त्याने पोस्ट केले.

"ट्विटर कोणत्याही गोष्टीबद्दल अचूक माहिती सेन्सॉर करणार नाही." असेही मस्क यांनी सांगितले. ब्लू सबस्क्रिप्शन सेवेसाठी 8 डाॅलर आकारताना, तो म्हणाला, "मला दिवसभर कचरा टाका, पण त्याची किंमत 8 डाॅलर लागेल." एप्रिल-जून या कालावधीत कंपनीला 270 दशलक्ष डाॅलर तोटा झाला. जेव्हा महसूल 1 टक्‍क्‍यांनी घसरून 1.18 अब्ज डाॅलर झाला, जे जाहिरात उद्योगातील हेडविंड दर्शवते.