सॅन फ्रान्सिस्को : ट्विटरचे सीईओ एलोन मस्क ( Elon Musk on Twitter Character Limit ) यांनी ट्विटर वापरकर्त्याला दिलेल्या उत्तरात पुष्टी केली आहे की, मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म सध्याची ट्वीट वर्ण मर्यादा 280 वरून 4,000 पर्यंत वाढवणार ( Twitter Character Limit Increased ) आहे. हे सर्व सुरू झाले जेव्हा एका वापरकर्त्याने ( Twitter to increase its 280 character limit to 4,000 ) मस्कला विचारले, "एलोन हे खरे आहे की, ट्विटर 280 ते 4000 वर्ण वाढवणार आहे?" मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर मस्कने "होय" असे उत्तर दिले. मस्कच्या प्रकटीकरणानंतर अनेक वापरकर्त्यांनी प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्या चिंता व्यक्त केल्या.

एका वापरकर्त्याने म्हटले, "ही एक मोठी चूक असेल. ट्विटरचा उद्देश जलद बातम्या देणे हा आहे. असे झाल्यास, बरीच खरी माहिती नष्ट होईल." दुसऱ्याने टिप्पणी केली, "4000? हा एक निबंध आहे, ट्विट नाही." रविवारी, ट्विटरने जागतिक स्तरावरील सर्व वापरकर्त्यांसाठी 'समुदाय नोट्स' आणण्यास सुरुवात केली. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, "समुदाय नोट्सचे उद्दिष्ट Twitter वरील लोकांना सक्षम बनवून एक चांगले-माहितीपूर्ण जग निर्माण करणे आहे जेणेकरून संभाव्य दिशाभूल करणार्‍या ट्विट्समध्ये सहकार्याने संदर्भ जोडावे."

"योगदानकर्ते कोणत्याही ट्विटवर नोट्स सोडू शकतात आणि जर वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पुरेसे योगदानकर्ते टीप उपयुक्त म्हणून रेट करतात, तर टीप सार्वजनिकपणे ट्विटवर दर्शविली जाईल," असे त्यात जोडले आहे. दरम्यान, सोमवारी मस्कने मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवरील सर्व बॉट्सना त्याच्यावर व्यक्त करण्यासाठी बोलावले. त्याने लिहिले, "सर्व बॉट्स आणि स्पॅमला कॉल करीत आहे. कृपया माझ्या या निर्णयाबाबत मत व्यक्त करा."