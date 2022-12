सॅन फ्रान्सिस्को : ट्विटरचे सीईओ एलाॅन मस्क (twitter ceo elon musk) यांनी मंगळवारी मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर (micro-blogging platform) एक फोटो पोस्ट केला, ज्यामध्ये त्यांच्या बेडसाइड टेबलवर ठेवलेले यूएस राज्यघटनेवरील पुस्तक (constitution book) दिसते. हे सर्व सुरू तेव्हा झाले जेव्हा (Atdate Musk University) (account that posts Musk's replies and tweets) यांनी ट्विट केले, 'संविधान कोणत्याही राष्ट्रपतींपेक्षा मोठे आहे. कथेचा शेवट. एलोन मस्क.' यावर एका फोटोसह उत्तर दिले आणि लिहिले, 'हे नेहमी असेच राहो. ही माझ्या बेडसाइड टेबलवरील सर्वात मौल्यवान वस्तू आहे (musk keep constitution book by bedside table).'

युजर्सनी आपले मत व्यक्त केले : मस्कच्या पोस्टवर अनेक युजर्सनी आपले मत व्यक्त केले. तर एका युजरने कमेंट केली की, 'संविधानाशिवाय, स्वातंत्र्य अजूनही स्वप्नाशिवाय दुसरे काही नाही.' दुसर्‍याने विचारले, 'आमच्या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी तुम्ही शेवटचे पुस्तक कधी उघडले होते?' (Users expressed their opinion)

संविधान कोणत्याही राष्ट्रपतींपेक्षा मोठे आहे : या महिन्याच्या सुरुवातीला, मस्कने 'ट्विटर फाईल्स' प्रसिद्ध केल्यानंतर यूएस राज्यघटनेतील काही भाग रद्द करण्याच्या आवाहनासाठी अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांचा निषेध करण्यासाठी व्हाईट हाऊसची बाजू घेतली. ट्विटरच्या सीईओने पोस्ट केले, 'संविधान कोणत्याही राष्ट्रपतींपेक्षा मोठे आहे. कथेचा शेवट (Constitution is bigger than any President).'

ट्विटरने एक नवीन वैशिष्ट्य देखील आणले : दरम्यान, ट्विटरने एक नवीन वैशिष्ट्य देखील आणले आहे, जे वापरकर्त्यांना सूचीबद्ध कंपनी स्टॉक (company will help find the prices of stocks) आणि क्रिप्टोकरन्सीच्या (cryptocurrencies) किंमती शोधण्यात मदत करेल. असे करण्यासाठी, वापरकर्त्यांनी संबंधित टिकर चिन्हानंतर डॉलर चिन्ह टाइप करणे आवश्यक आहे. सूचिबद्ध कंपनी स्टॉक शोधण्यासाठी ट्विटर मदत उदा. 'डॉलर साइन गोग' (dollar sign gog) किंवा 'डॉलर साइन एथ' (Dollar Sign Eth) कोट्सशिवाय टाका.

स्टॉकची किंमत दर्शविणारी स्थिर प्रतिमा : हे काही प्रकरणांमध्ये डॉलर चिन्हाशिवाय कार्य करते, परंतु ते कमी सुसंगत आहे आणि नेहमी विनंती केलेला स्टॉक किंवा क्रिप्टोकरन्सीच्या किमती परत करत नाही. तथापि, जेव्हा ते सक्षम केले जाते, तेव्हा वापरकर्त्यांना स्टॉकची किंमत दर्शविणारी स्थिर प्रतिमा आणि X किंवा Y अक्षर माहिती नसलेला चार्ट दिसेल. (Twitter also introduced a new feature)