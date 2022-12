सॅन फ्रान्सिस्को : मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म ट्विटरने म्हटले आहे ( ID Verification ) की, खात्यांची तोतयागिरी टाळण्यासाठी, सत्यापित निळा चेकमार्क ( Blue Service ) मिळविण्यासाठी फोन सत्यापन आवश्यक ( Phone Verification is Required to Get a Verified Blue Checkmark ) आहे. ट्विटरने रविवारी एक चित्र पोस्ट केले ( Prevent Impersonation of Accounts ) ज्यात नमूद केले आहे की, "सत्यापित फोन नंबरसह निळ्या सदस्यांना मंजुरी मिळाल्यावर निळा चेकमार्क मिळेल."

ट्विटरच्या उत्पादन व्यवस्थापक एस्थर क्रॉफर्ड यांनी सांगितले की, मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मने वापरकर्त्यांना निळा चेकमार्क मंजूर करण्यापूर्वी एक पुनरावलोकन पाऊल जोडले. क्रॉफर्डने लिहिले, "तोतयागिरीचा सामना करण्यासाठी (जे Twitter नियमांच्या विरुद्ध आहे) आमच्या नवीन पायऱ्यांपैकी एक म्हणून खात्यावर निळा चेकमार्क लागू करण्यापूर्वी आम्ही एक पुनरावलोकन चरण जोडले आहे."

क्रॉफर्डच्या ट्विटवर, अनेक वापरकर्त्यांनी तिला ब्लू सबस्क्रिप्शन सेवेतील नवीन बदलांबद्दल त्यांच्या शंका विचारल्या. एका वापरकर्त्याने विचारले, "आयडी पडताळणी होईल का?", "आमच्याकडे या अपडेटमध्ये आयडी पडताळणी नाही," क्रॉफर्डने उत्तर दिले. दुसर्‍याला जाणून घ्यायचे होते, "आम्ही आधीच iOS वर 8 डाॅलरसाठी साइनअप केले असेल, तर ते राहील की वाढेल?" याला क्रॉफर्डने उत्तर दिले, "तुम्हाला किंमत वाढीची सूचना मिळेल आणि तुम्ही iOS वर सदस्य राहणे किंवा वेबवर स्विच करणे निवडू शकता, हे सर्वस्वी तुमच्यावर अवलंबून असेल."

दरम्यान, ट्विटरने 12 डिसेंबर रोजी पडताळणीसह ब्लू सबस्क्रिप्शन सेवा पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली होती. ज्याची किंमत Android वापरकर्त्यांसाठी 8 डाॅलर आणि आयफोन मालकांसाठी प्रतिमहिना 11 डाॅलर असेल. अॅप ल त्याच्या अॅप स्टोअरवरील iOS अॅप्सच्या उत्पन्नात 30 टक्के कपात ठेवण्यासाठी मस्कने iPhone वापरकर्त्यांसाठी ट्विटर ब्लू सबस्क्रिप्शन सेवेची किंमत 8 डाॅलरवरून 11 डाॅलरपर्यंत वाढवली.