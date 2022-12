वॉशिंग्टन [यूएस] : ट्विटरचा अद्ययावत खाते पडताळणी कार्यक्रम अखेर सुरू ( Twitter Accounts Now Verified with Three Colours ) झाला आहे. पूर्वी प्रत्येक खात्यावर निळ्या रंगाची ( Twitter Updated Account Verification Program ) टिक होती, आता एक विकास झाला आहे. ज्यामध्ये ( Gold Check For Companies ) काही खात्यांचे सोने झाले ( Grey Check For Government ) आहे. गेल्या महिन्यात, सीईओ एलोन मस्क, घोषणा करण्यासाठी मायक्रोब्लॉगिंग साइटवर गेले. "उशीर झाल्याबद्दल क्षमस्व, आम्ही पुढील आठवड्यात शुक्रवारी व्हेरिफाईड लाँच करीत आहोत." असे पोस्ट त्यांनी शेअर केली आहे.

'या' प्रकारे दिले जातील रंग : "कंपन्यांसाठी सोन्याचा ( Gold Check For Companies ) धनादेश, सरकारसाठी राखाडी ( Grey Check For Government ) धनादेश, व्यक्तींसाठी निळा (सेलिब्रेटी किंवा नाही) आणि सर्व सत्यापित खाती चेक सक्रिय होण्यापूर्वी व्यक्तिचलितपणे प्रमाणीकृत केल्या जातील." SpaceX मालकाने याबाबत त्यांना जोडले. त्यांनी यापूर्वी वेगवेगळ्या संस्था आणि व्यक्तींसाठी वेगवेगळ्या रंगांच्या वापराबद्दल ट्विट केले होते, परंतु नुकतेच तपशील बाहेर काढले.

सत्यापित केलेल्या फोनधारकांकडे समान निळा चेक असणार : "सर्व सत्यापित वैयक्तिक मानवांकडे समान निळा चेक असेल, कारण "नोंदणीय" काय आहे याची सीमा अन्यथा खूप व्यक्तिनिष्ठ आहे." असे ट्विट त्यांनी केले. द व्हर्जच्या अहवालानुसार, मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मची 'ट्विटर ब्लू' सदस्यता ट्विटरच्या स्वतःच्या ट्रस्ट आणि सुरक्षा कर्मचार्‍यांकडून चेतावणी देऊनही बाहेर पडली. त्यानंतर लवकरच, असंख्य 'व्हेरिफाईड' खाती सुप्रसिद्ध व्यक्ती किंवा ब्रँडची तोतयागिरी करू लागली. अनागोंदीची सुरुवात बनावट Nintendo खात्याने झाली. ज्याने ट्विटर बर्डवर मधले बोट उंचावून सुप्रसिद्ध गेम पात्र मारिओची प्रतिमा पोस्ट केली. दरम्यान, फार्मास्युटिकल कंपनी 'एली लिली'चे आणखी एक बनावट ट्विटर अकाउंट उघड झाले आहे. इन्सुलिन फ्री झाल्याचे ट्विट केले होते.

तोतयागिरी करण्याचा प्रयत्न करणारे कोणतेही खाते बंद करणार : द व्हर्जच्या अहवालानुसार, यामुळे असंख्य जाहिरातदारांना प्लॅटफॉर्मवरून दूर केले. त्यानंतर, मस्कने प्रकाशनानंतर काही दिवसांत 7.99 USD ची सेवा बंद केली. मस्कने हे प्रकरण स्वतःच्या हातात घेतले आणि ट्विट केले की, इतर कोणाची तोतयागिरी करण्याचा प्रयत्न करणारे कोणतेही खाते बंद केले जाईल, जोपर्यंत त्याच्या वापरकर्त्याने ते विडंबन खाते म्हणून घोषित केले नाही. सध्याच्या बहु-रंगीत पडताळणी प्रणालीकडे येत असताना, मस्कने याला 'वेदनादायक, परंतु आवश्यक' म्हटले आहे. त्यांनी दावा केला की, ही यंत्रणा कशी काम करेल याचे 'दीर्घ स्पष्टीकरण' 'पुढच्या आठवड्यात' बाहेर येईल.