सॅन फ्रान्सिस्को : इलॉन मस्क यांनी शनिवारी 'ट्विटर फाइल्स'चा तिसरा सीझन उघड ( Elon Musk on Saturday Revealed Third Season ) केला, ज्यात दावा केला होता ( Twitter Files Which Claimed That Top Twitter Executives ) की, 2020 च्या निवडणुकीच्या आधीच्या दिवसांमध्ये ट्विटरच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ( Donald Trump ) यांना दडपले ( White House ) आणि सेन्सॉर केले. शेवटी 8 जानेवारी 2021 रोजी त्यांना डिप्लॅटफॉर्म केले. दोन दिवस कॅपिटल हिलच्या वादळानंतर पाच जणांचा मृत्यू झाला.

स्वतंत्र पत्रकार आणि लेखक मॅट तैबी यांनी 'ट्विटर फाइल्स पार्ट 3' शेअर केला. 6 जानेवारीपूर्वीच्या काही महिन्यांत कंपनीमध्ये मानकांची झीज झाली होती. "उच्च दर्जाच्या अधिकार्‍यांनी त्यांच्या स्वतःच्या धोरणांचे उल्लंघन करण्याचे निर्णय आणि बरेच काही, या पार्श्वभूमीवर फेडरल एजन्सींसह चालू, दस्तऐवजीकरण संवाद" त्याला प्रत्युत्तर देत मस्क म्हणाले. "सोशल मीडिया कंपन्यांचा निवडणुकीतील हस्तक्षेप जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास कमी करतो आणि चुकीचा आहे".

"निःसंदिग्धपणे खरे पुरावे स्पष्ट आणि प्रचंड आहेत." असेही ते पुढे म्हणाले. तैब्बी यांच्या म्हणण्यानुसार, एका कार्यकारिणीने "सभोवतालचा संदर्भ" म्हणून जे म्हटले आहे, त्याबद्दल ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांनी ट्रम्प यांना काही अंशी काढून टाकले. ट्रम्प आणि समर्थकांनी "निवडणुकीच्या काळात आणि स्पष्टपणे गेल्या 4+ वर्षांमध्ये" केलेल्या कृती.

"ट्रम्पवर बंदी घालण्यामागे बहुतांश अंतर्गत वादविवाद त्या तीन जानेवारीच्या दिवसांमध्ये (जानेवारी 6-8) झाले. तथापि, बौद्धिक चौकट कॅपिटल दंगलीच्या आधीच्या महिन्यांत घातली गेली." असे त्यांनी आपल्या ट्विटर थ्रेडमध्ये नमूद केले. तैब्बी म्हणाले की, जसजशी निवडणूक जवळ आली, "वरिष्ठ अधिकारी - कदाचित फेडरल एजन्सींच्या दबावाखाली, ज्यांच्याशी ते वेळोवेळी अधिक भेटले - नियमांशी झगडत गेले आणि ते शक्यतो ते करण्याची सबब म्हणून 'व्हिओस' बोलू लागले. तरीही केले आहे."

हे अहवाल, ट्विटर फाईल्सने म्हटले आहे की, प्रमुख अधिकाऱ्यांशी जोडलेल्या दस्तऐवजांच्या शोधांवर आधारित आहेत, ज्यांची नावे आधीच सार्वजनिक आहेत. "त्यांच्यामध्ये रॉथ, माजी ट्रस्ट आणि पॉलिसी चीफ विजया गड्डे आणि अलीकडेच प्लँक-वॉक केलेले डेप्युटी जनरल काउंसिल (आणि माजी FBI वकील) जिम बेकर यांचा समावेश आहे." तैब्बी यांनी दावा केला.

नवीनतम ट्विटर फाइल्समध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, ट्विटरचे अधिकारी "निवडणूकसंबंधित सामग्रीच्या नियंत्रणाबाबत फेडरल अंमलबजावणी आणि गुप्तचर संस्थांशी स्पष्टपणे संपर्क साधत होते." "त्यांनी ट्रम्पवर बंदी घातली" तितक्या लवकर, ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांनी नवीन शक्तीची प्रक्रिया सुरू केली. "त्यांनी भविष्यातील राष्ट्रपती आणि व्हाईट हाऊसवर बंदी घालण्याची तयारी केली. कदाचित जो बिडेनवरदेखील नवीन प्रशासन, एक कार्यकारी सांगतो, पूर्णपणे आवश्यक असल्याशिवाय ट्विटरद्वारे निलंबित केले जाणार नाही." तो ट्विटर थ्रेडमध्ये म्हणाला. मस्क यांनी ट्विटरवर ट्रम्प यांना बहाल केले आहे. मात्र, त्यांनी अद्याप कोणतेही ट्विट केलेले नाही.