सॅन फ्रान्सिस्को : वापरकर्ते डायलच्या खाली इअरबड्स समाविष्ट असलेल्या उत्पादनाकडून कोणत्या प्रकारचे कार्यप्रदर्शन किंवा बॅटरीची अपेक्षा करू शकतात हे अस्पष्ट आहे. परंतु घड्याळ स्वतः (HarmonyOS) हार्मनीओएस (Huawei) ची स्वतःची ऑपरेटिंग सिस्टम चालवत असल्याचे दिसते. शिवाय, टेक जायंटने 2 डिसेंबर रोजी डिव्हाइस उघड करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु काही अस्पष्ट कारणांमुळे लॉन्च पुढे ढकलले. (This unique Huawei smartwatch carries earbuds inside)

उत्पादनांच्या घोषणांवरही परिणाम झाला : 30 नोव्हेंबर रोजी जियांग झेमिन यांच्या निधनाबद्दल अनेक आउटलेट्सचा अंदाज होता. त्याचा गेल्या आठवड्यात इतर चीनी उत्पादनांच्या घोषणांवरही परिणाम झाला, असे अहवालात नमूद केले आहे. त्यांचे वेगळे स्वरूप असूनही, (Huawei) चे इयरबड्स याआधी रिलीज झालेल्या इतर उत्पादनापेक्षा वेगळे आहेत (The earbuds are different from any other product that has been released before).

स्मार्टवॉच धावपटू आणि इतर खेळाडूंसाठी उपयुक्त : या अहवालात म्हटले आहे की, हे स्मार्टवॉच धावपटू आणि इतर खेळाडूंसाठी उपयुक्त उपाय ठरू शकते. ज्यांना वर्कआउट दरम्यान वेगळे इअरबड ठेवायचे नाही. सध्या, डिव्हाइसची किंमत आणि प्रादेशिक उपलब्धता यासंबंधी कोणतेही तपशील उपलब्ध नाहीत. चीनी टेक जायंट (Huawei) ने चीनी ट्विटर सारखी साइट वेइबो (Weibo) वर (Huawei Watch Buds) या उपकरणाच्या अस्तित्वाची पुष्टी केली आहे ज्यामध्ये डायलच्या खाली इअरबड्स समाविष्ट आहेत, असे मीडियाने वृत्त दिले आहे.

शिवाय, टेक जायंटने 2 डिसेंबर रोजी डिव्हाइस उघड करण्याचे आश्वासन दिले होते (The tech giant had promised to reveal the device on December 2). परंतु काही अस्पष्ट कारणांमुळे लॉन्च पुढे ढकलले.