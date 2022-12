नवी दिल्ली : या उपकरणांमध्ये गॅलेक्सी ऐस 2, गॅलेक्सी कोर, गॅलेक्सी एस2, गॅलेक्सी एस3 मिनी, गॅलेक्सी ट्रेंड 2, गॅलेक्सी ट्रेंड लाइट और गॅलेक्सी एक्सकवर 2 यांचा समावेश आहे. ही सर्व उपकरणे (Android 4.x वर श्रेणीसुधारित केली गेली, जी त्यांचे शेवटचे प्रमुख (Android iOS) अद्यतन होते. (smartphone that no longer supports WhatsApp)

हे स्मार्टफोन जे यापुढे व्हॉट्सअ‍ॅपला सपोर्ट करणार नाहीत : रिपोर्टनुसार, 31 डिसेंबर 2022 नंतर व्हॉट्सअ‍ॅप या फोनवर काम करणे बंद करेल. अहवालात असे म्हटले आहे की, इतर स्मार्टफोन जे यापुढे व्हॉट्सअ‍ॅपला सपोर्ट करणार नाहीत. त्यात (Apple HTC Huawei Lenovo LG आणि Sony) यांचा समावेश आहे. (Apple HTC Huawei Lenovo LG आणि Sony) यापुढे व्हॉट्सअ‍ॅपला सपोर्ट करत नाही. दरम्यान, व्हॉट्सअ‍ॅप एका नवीन फीचरवर काम करत आहे, जे वापरकर्त्यांना डेस्कटॉप बीटावर स्टेटस अपडेट्सची तक्रार करण्याची क्षमता देईल.

मेनूमध्ये स्टेटस अपडेट्सची तक्रार करण्याची परवानगी : (Wabatinfo) च्या रिपोर्टनुसार, नवीन फीचर वापरकर्त्यांना स्टेटस विभागात नवीन मेनूमध्ये स्टेटस अपडेट्सची तक्रार करण्याची परवानगी देईल. वापरकर्त्यांना सेवा अटींचे उल्लंघन करणारे कोणतेही संशयास्पद स्टेटस अपडेट आढळल्यास, ते नवीन पर्यायासह मॉडरेशन टीमला त्याची तक्रार करण्यास सक्षम असतील. मेसेजिंग अ‍ॅपने त्याचा इंटरफेस इमोजी प्रतिक्रियांसह अपडेट केला आहे.

हे वैशिष्ट्य संदेशांची संख्या कमी करण्यास मदत करते : अपडेटमध्ये सहा इमोजी प्रतिक्रियांचा समावेश आहे - प्रेम, हसणे, दुःखी, आश्चर्य आणि धन्यवाद. हे फेसबुक आणि इंस्टाग्राम सारखेच आहेत. वापरण्‍यासाठी जलद आणि मजेदार, तुम्‍ही टॅप करून काही सेकंद धरून ठेवल्‍यावर संदेशांच्‍या खाली प्रतिक्रिया दिसतात. वापरकर्ते पर्यायांना सर्वात योग्य प्रतिसाद निवडू शकतात. हे वैशिष्ट्य संदेशांची संख्या कमी करण्यास देखील मदत करते. याव्यतिरिक्त, मेटा सामायिक केले की ते या वैशिष्ट्यामध्ये अधिक अभिव्यक्ती जोडेल.

व्ह्यू वन्स टेक्स्ट फीचर : मेटा-मालकीचे व्हॉट्सअ‍ॅपच्या भविष्यातील अपडेटमध्ये 'व्यू वन्स टेक्स्ट' (view once text) मेसेज पाठवण्याची क्षमता आणण्यासाठी काम करत आहे. याआधी, व्ह्यू वन्स टेक्स्ट फीचर फोटो आणि व्हिडिओसाठी सपोर्टसह लॉन्च करण्यात आले होते. (Wabateinfo) च्या रिपोर्टनुसार, व्हॉट्सअ‍ॅप अँड्रॉइड बीटा व्हर्जनमध्ये व्ह्यू वन्स टेक्स्ट फीचर सध्या उपलब्ध आहे, जे वापरकर्त्यांना मेसेज पाठवण्याची परवानगी देते जे गायब होण्यापूर्वी एकदाच पाहिले जाऊ शकतात. (Look at the text feature once)

गायब होणारा नवीन संदेश : अहवालानुसार, व्हॉट्सअ‍ॅप सध्या प्राप्तकर्त्यांना त्यांच्या अ‍ॅपची सर्वात अलीकडील आवृत्ती वापरत असल्यास त्यांनी एकदा पाहिलेल्या मीडियाचा स्क्रीनशॉट घेण्यापासून प्रतिबंधित करते, परंतु हे संरक्षण मजकूर संदेशांपर्यंत असेल की नाही हे स्पष्ट नाही. या महिन्याच्या सुरुवातीला, मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मने अँड्रॉइड बीटा वर गायब होणारा नवीन संदेश शॉर्टकट देखील आणला. नवीन शॉर्टकट 'स्टोरेज व्यवस्थापित करा' विभागात ठेवण्यात आला आहे. जागा वाचवण्याचे साधन म्हणून चिन्हांकित केले आहे.